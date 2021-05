Târgul de Ilie de la Râciu, încă sub semnul întrebării

Noutăți în ceea ce privește festivalurile din comuna mureșeană Râciu au fost devoalate de către primarul localității, Ciprian Alin Belean, într-un interviu acordat recent cotidianului Zi de Zi.

Chiar dacă pentru moment, situația festivalurilor pe plan național este incertă din cauza situației epidemiologice, lumina este mult mai favorabilă pentru acestea decât aceeași perioadă a anului trecut. Din spusele primarului, există șanse mari pentru ca festivalul concurs „in memoriam” dedicat lui Vasile Conțiu să fie ținut în 2021. În ceea ce privește renumitul Târg de Ilie, lucrurile sunt puțin mai nebuloase. Dorințe există, dar pentru că festivalul atrage anual (2020 fiind, din nou, o excepție) mii de oameni, există o temere în ceea ce privește planificarea.

„Pregătim Festivalul concurs „Vasile Conțiu” pe care îl facem în fiecare an. Anul trecut știm toți de ce nu s-au făcut, nu doar la noi, datorită pandemiei nu s-a putut face nimic. Dar anul acesta am zis că măcar festivalul Vasile Conțiu să îl facem în aer liber. Cei din zona noastră sunt obișnuiți cu Târgul de Ilie pe 20 iulie. La fel, anul trecut nu a fost făcut. Ne-am gândit să îl facem anul acesta dar nu știm încă ce va fi. Târgul de Ilie atrage foarte mulți oameni, mii de oameni. Așa că încă nu am îndrăznit să îl punem pe foaie pentru că sunt foarte mulți oameni care vin și vom vedea acum în funcție de cum vor evolua lucrurile din punct de vedere pandemic”, a declarat Ciprian Alin Belean.

Alex PĂTRAȘCU