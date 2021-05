VIDEO: Perspective de viitor pentru învățământul online la Liceul Teoretic „Samuil Micu”

Share



Învățământul și instituțiile școlare au fost puse la grea încercare în această perioadă de pandemie. Un sistem împământenit, în care elevii care mergeau la școală dimineața și plecau obosiți după multă trudă s-a preschimbat aproape că peste noapte (or fi fost două sau trei nopți, dar nu mai mult) în ceva complet nou. Online-ul pare să fie acum pe buzele tuturor. La ora actuală, după un an de grele încercări, în funcție de scenariul semaforizat (roșu, galben, verde) în care se află un oraș, reprezentanții școlilor se văd nevoiți să jongleze între învățământ „clasic” și online. Se prea poate ca în orașele mai mici situația să nu fie atât de drastică, întrucât rata de incidență a tins spre un scenariu verde sau galben, de cele mai multe ori. Totuși încercările au existat, în special dacă în prima perioadă a pandemiei instituția de învățământ nu a avut informaticieni care să se ocupe de implementarea sistemului IT. Într-un interviu acordat recent cotidianului Zi de Zi, directorul Liceului Teoretic „Samuil Micu” din Sărmașu, Ciprian Ruță, a vorbit despre „tribulațiile” prin care instituția a trecut în această perioadă, dar și despre perspectivele de viitor ale învățământului online.

„Pentru activitatea pe care o desfășurăm în perioada aceasta, ca toate instituțiile de învățământ din țară, suntem puși la încercare în fiecare zi cu schimbările și ne-am adaptat din mers la noile cerințe. Ne-am autoperfecționat pentru învățământul online și ne-am adaptat bine și ne-am descurcat în perioada în care elevii au fost în totalitate online, cât și în perioada când am trecut când în scenariul verde, când în scenariul galben. Atunci eram tot timpul într-o dinamică și am migrat de la învățământul fizic la învățământul online. Cu sprijinul proiectului guvernamental am primit tablete, în număr de 170, care au fost distribuite elevilor. Pe lângă acestea, am mai primit laptopuri în două tranșe. Prima a fost printr-un proiect guvernamental, iar acum, recent, prin proiectul ROSE am primit un număr de 69 de laptopuri care vor fi distribuite în locurile unde avem nevoie pentru a fi în sprijinul elevilor pentru învățământul în sistem online”, a declarat directorul.

Acces la internet pentru toată lumea

Au existat situații în alte zone în care una din problemele majore a fost lipsa accesului la internet. Pentru elevii Liceului Teoretic „Samuil Micu” au fost găsite soluții pentru a ocoli aceste situații. Totuși, încercările majore au fost în sânul familiilor cu mai mulți copii, având acces la doar un singur dispozitiv din partea instituției de învățământ.

„În general, tabletele pe care le-am primit, fiind dotate și cu o cartelă SIM cu internet, au rezolvat această situație. Singura problemă a fost în familiile în care erau mai mulți copii. Tabletele au un program care era instalat, datorită căruia se poate folosi doar un singur cont. Un copil putea să folosească tableta în platforma pe care o folosim la învățământul online, pe Google Meet, platforma Classroom. Atunci, în situațiile acelea a fost o problemă. Dar cu implicarea părinților s-au rezolvat problemele respective și cei care nu au putut folosi tableta au putut folosi alte dispozitive din familie. Ca peste tot, și în orașul Sărmașu sunt și cazuri sociale, unde veniturile familiilor nu sunt așa de mari și sunt probleme în acest sens. Mai mult, unii elevi, deși au primit tabletă, nu au participat la învățământul online așa cum ar fi trebuit. Astea sunt probleme care, cred, se întâlnesc peste tot în perioada aceasta. Una peste alta, spun că am trecut cu bine prin perioada în care au fost cei mici în învățământul online, pentru că acolo au fost punctele mai fragile. Elevii mai mari, de liceu și de gimnaziu, în general au dispozitive și au putut intra, descurcându-se și singuri. Cei mici, singuri se descurcau mai greu și tot timpul trebuia un părinte să îi ajute ca să se conecteze, până s-au obișnuit cu tehnica”, a specificat Cirpian Ruță.

Online, dar cine se ocupă?

Pentru instituțiile care nu au beneficiat de un informatician care să se ocupe doar de partea tehnică a învățământului online, a fost o perioadă dificilă, în special cea de început de pandemie. Cu toate acestea, personalul angajat al Grupului Școalar „Samuil Micu” a pus mână de la mână și au reușit să rezolve problema.

„În perioada de pandemie ne-am descurcat pe plan local, nu vreau să spun greu, dar nici ușor nu a fost, neavând un informatician angajat la școală. Așa a fost structura posturilor și perioada aceea când, după cum se știe, au fost blocate posturile din sistemul bugetar. Nu avem nici în prezent un informatician care să se ocupe de partea aceasta. Ne-am descurcat, totuși, pe plan intern, în școală, împreună cu colegul director-adjunct care are aptitudini pe partea aceasta, eu, colegii de informatică, profesori care au sprijinit și în crearea platformei, apoi la setările care au trebuit făcute la tablete. Am reușit să rezolvăm toate aceste probleme”, a afirmat directorul.

Jocul de-a scenariile

Din fericire, orașul Sărmașu nu a fost în scenariul roșu în perioada școlară din cel de-al doilea semestru. Totuși, directorul instituției afirmă că a existat o jonglare între impunerile legislative ale scenariului verde și al celui galben.

„Persoana Juridică Liceul „Samuil Micu” Sărmașu are învățământ preșcolar, atât în localitatea Sărmașu cât și în localitățile care aparțin de aceasta, anume Sărmășel Gară, Sărmășel Sat, Larga, Balda și Vișinelu. Acestea au învățământ preșcolar, primar, iar la Sărmășel Gară și Balda există și învățământ gimnazial. Per total, avem undeva la 1.050 de elevi și preșcolari. În perioada aceasta, legislația prevede cele trei scenarii: scenariul verde când veneeau toți elevii, indiferent de nivel, scenariul galben când veneau preșcolarii, clasele primare și clasa pregătitoare, precum și clasele termianle, iar scenariul roșu, în care veneau clasele preșcolare, clasele primare, iar clasele terminale erau în sistem mixt. Noi, după revenirea în semestrul acesta nu am avut localități în scenariul roșu. Am fost doar în scenariul galben și verde. Eram tot timpul în dinamica aceasta. Vom vedea după vacanță cum va fi în 5 mai când revin elevii la școală. Sperăm să revenim cel puțin în scenariul galben, dacă nu chiar în cel verde”, a declarat Ciprian Ruță.

Despre infectări și vaccinări

Au existat situații în care atât elevii, cât și cadrele didactice să fie infectate cu noul coronavirus. Din fericire, nu au existat cazuri grave care să necesite spitalizare. La ora actuală, aproximativ jumătate din cadrele didactice ale Liceului Teoretic sărmășean sunt vaccinate.

„Din păcate au existat infectări. La elevi au fost puține cazuri și multe dintre ele nu au afectat venirea lor la școală pentru că au fost în perioadă de vacanță sau veneau după o perioadă în care stăteau acasă și nu au afectat. La cadre didactice și personal auxiliar am avut infectări cu noul coronavirus. Din fericire, nu a fost niciun caz cu complicații. Au stat perioada de 14 zile în izolare și apoi au revenit și au reluat activitatea. La ora actuală, aproximativ 50% dintre cadrele didactice au fost vaccinate. Deocamdată, fiind voluntară procedura aceasta de vaccinare, nu și-au manifestat dorința de a s e vaccina, din diferite motive. Unii încă nu s-au hotărât, alții au contraindicații medicale și așteaptă să vadă cum evoluează situația. Noi îi sprijinim. Pe platforma de vaccinare i-am introdus pe cei doritori. Dacă suntem anunțați de colegi dacă vor să îi programăm, îi introducem pe platformă și urmează procedura de programare”, a specificat directorul instituției.

Învățământul online: perspective?

Este de netăgăduit faptul că majoritatea cadrelor didactice, părinților, elevilor așteaptă redeschiderea școlilor. Dar după ce a existat atâta chin pentru a implementa învățământul online, l-am lăsat baltă imediat după pandemie. În majoritatea situațiilor, învățământul „din băncile școlii” este de preferat, dar Ciprian Ruță consideră că există un viitor și pentru învățământul online.

„Cu siguranță că după ce va trece perioada aceasta se va continua în unele părți și cu învățământul online. Cred că viitorul în direcția aceasta merge. Va fi și învățământ fizic și învățământ online. Nu știm exact cum va fi. Este un lucru bun pentru că în unele activități ajută foarte mult învățământul online, având și acces la informația care este pe internet. La alte activități este greu să lucrezi în online. Dar dacă se ia partea bună din ambele direcții, și fizic și online, se poate ajunge la un învățământ de calitate, având ambele tipuri. În limita posibilităților și cât avem noi putere de decizie, putem să facem așa ceva la „Samuil Micu”. Nu putem să facem ce nu ne permite legea. Pentru moment, învățământul online este pentru perioadele în care nu ne permitea rata de incidență. Se poate folosi învățământul online, spre exemplu, pentru pregătire suplimentară. Copii vor veni fizic la școală, dar având platforma, clasele formate, toată această experiență se poate lucra cu el suplimentar în sistem online. Ar ajuta foarte mult, zic eu, evoluția pe partea aceasta de învățământ online”, a specificat Ciprian Ruță.

Trio anticovid: ISJ, Primăria și Școala

Desigur, la fel ca restul instituțiilor de învățământ, nici „Samuil Micu” din Sărmașu nu a fost lăsat de izbeliște. Au primit sprijin atât din partea Inspectoratului Școalar Județean (ISJ) Mureș, cât și din partea Primăriei orașului Sărmașu.

”Reprezentanții Primăriei Sărmașu ne-au ajutat pe partea de dezinfectanți pentru pardosele, de pildă. Am făcut un proiect de parteneriat cu inspectoratul școalr pe partea de IT, iar Primăria a derulat un proiect pe partea de aparatură medicală și de dezinfecție. A fost gândit în acest fel pentru a nu fi o dublă finanțare pe fiecare proiect. Mai mult, în momentul de față avem două școli care sunt în reabilitare termică: Școala Gimnazială din Sărmașu și Școala Gimnazială din localitatea Balda, care va intra în reabilitare din luna mai a acestui an. Sunt două proiecte mari pentru modernizarea celor două școli. Vor exista toate dotările, reabilitare termică. Din bugetul pe care îl avem, ne ocupăm ca toate școlile să le putem întreține și să intervenim unde este nevoie. Plus, dotarea pe care o facem în funcție de necesarul fiecărei școli. Noi am solicitat profesorilor coordonatori un necesar pentru fiecare școală. Dânșii ni l-au comunicat, iar noi din bugetul pe care îl avem ne ocupăm de a avae tot ce este necesar pentru a desfășura un proces intstructiv-educativ de înaltă calitate”, a menționat directorul.

Bugete pentru elevii sărmășeni

Având un efectiv destul de mare de elevi, anume peste 1.000, Liceul Teoretic „Samuil Micu” din Sărmașu beneficiază de aproape 600.000 de lei din partea Guvernului, dar și de ajutor financiar din partea bugetului local din Sărmașu.

„Pentru bugetul unei instituții de învățământ, banii vin din două părți. O parte de la bugetul de stat, în baza numărului de elevi existând finanțarea aceea pe persoane. Noi, având un număr mare de elevi, peste 1.000, avem și bugetul destul de mare, undeva la 595.000 de lei. Peste asta, mai avem și bugetul complementar pe care îl primim de la Primărie, Consiliul Local. Ce primim din partea Primăriei este naveta profesorilor, care se decontează, bursele elevilor pe care le primim prin bugetul local, dar vine tot de la bugetul de stat. Pentru burse este alocată suma de 201.000 de lei. Pentru transportul elevilor am solicitat și ni s-a aprobat 90 de mii de lei. Avem și ajutoare sociale. Elevii cu cerințe educaționale speciale, suma de 60.000 de lei. Avem și o cerere de o primă de instalare care a primit 4.000 de lei și ni s-a aprobat din bugetul local. Restul de 595.000 de lei, care vine pe finanțarea „per capita”, l-am repartizat pe fiecare capitol pentru cheltuielile pe care le avem în timpul anului”, a conchis Ciprian Ruță.

Alex PĂTRAȘCU