VIDEO: Prof. Dr. Alexandru Rafila: ”Testarea pentru titrul de anticorpi nu ar trebui să constituie o rutină”

Testarea pentru titrul de anticorpi după administrarea vaccinului nu ar trebui să constituie o rutină, susține Prof. Dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc duminică, 16 mai, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

În opinia sa, această testare ar recomanda-o persoanelor care au deficite imunologice, care urmează tratamente imunosupresive datorită unei boli autoimune, la care răspunsul imun este afectat.

”Seroconversia care se produce după vaccinare poate fi întârziată sau foarte scăzută. Există deja discuții și o să beneficiem și noi de experiența din alte state unde anumite categorii de persoane pot fi vaccinate și cu a treia doză, sunt situații particulare. În mod curent testarea pentru titrul de anticorpi nu ar trebui să constituie o rutină și toată lumea discută care este nivelul protector”, a opinat expertul OMS.

Acesta a spus că există foarte multe metode de determinare a anticorpilor și fiecare trusă utilizată determină un anumit tip de anticorpi. De asemenea, chiar dacă trusa ”determină același tip de anticorpi, nivelul față de care se raportează nivelul de referință este diferit în funcție de producătorul trusei. Unii zic eu am 300, alții zic am 15.000. Depinde care este valoarea de referință la care se consideră că persoana respectivă are anticorpi. În principiu, trusele acestea nu sunt truse cantitative ci calitative, adică răspunsul este da sau nu. Sigur că poți să extrapolezi rezultatul în funcție de intensitatea reacției, să spui că cineva are o reacție mai intensă decât altcineva și în principiu are și un nivel de anticorpi mai mare decât altă persoană, dar nu există o valoare standard față de care să te raportezi. E bine să consulți laboratorul sau cabinetul unde te-ai testat referitor la interpretarea rezultatului”, este recomandarea Prof. Dr. Alexandru Rafila.

Protecția după vaccin, anticorpii creați dar și memoria celulară

Titrul de anticorpi este un indicator relativ deoarece protecția oferită de vaccin vine în egală măsură din anticorpii creați, dar și din memoria celulară pe care o au celulele organismului.

”Protecția pe care o avem vine într-o măsură importantă din titrul de anticorpi care există. Dar vine în egală măsură și din memoria celulară pe care o au celulele organismului, astfel încât acestea, având această memorie încorporată, să reacționeze prin producere de anticorpi în momentul în care este nevoie să intre în contact cu virusul, ceea ce face ca organismul să fie protejat, să fie într-o formă latentă de protecție și să reacționeze doar atunci când este nevoie. Puse împreună, titrul de anticorpi și memoria celulară este taboul complet al statusului imunologic pe care îl avem în acest moment”, a explicat Prof. Dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Atât Prof. Dr. Alexandru Rfaila, cât și Prof. Dr. Leonard Azamfirei au vaccinat persoane care s-au prezentat la vaccinare în cadrul ”Maratonului vaccinării”.

Arina TOTH