VIDEO: Turneul „Monte Cristo”, botezul oficial al snookerului la Reghin

Share



Ceea ce părea la un moment dat o fantezie, un turneu de snooker la Reghin, s-a materializat în cele din urmă la finele săptămânii trecute, cu prilejul Turnelui „Monte Cristo” găzduit de hotelul cu același nume din Reghin.

„Vinovatul” principal al acestei întâmplări fericite este Altețea Sa Prințul Dimitrie Sturdza, cel care a găsit de cuviință să ofere împătimiților acestui sport din Reghin o masă de snooker. De aici și până la organizarea unui turneu, implicit bazele unui club de snooker la Reghin, nu a fost decât un pas.

Sport de gentlemani

Turneul de snooker „Monte Cristo” a prilejuit prezența la Reghin a conducerii Federației Române de Snooker precum și a celor mai buni sportivi de snooker din țara noastră, Andrei Orzan, Mihai Vladu, Tudor Chitu, Babken Melkonyan, Alexandru Sasha Ene, Monica Manolache și Ciprian Gabriel Gîndac.

„Ideea acestui turneu de snooker de la Reghin a avut-o domnul Dragoș Cozmaciuc, director tehnic în cadrul Federației Române de Snooker. Ideea principală este aceea de a dezvolta acest sport, de a face cunoscut snookerul în toată țara. Acest lucru se poate face pas cu pas. În România, fotbalul este sportul numărul 1 de departe, dar mai sunt și alte sporturi precum tenisul unde o avem pe Simona Halep. În urmă cu ceva ani nu era o jucătoare de clasă mondială, azi în schimb avem patru sau cinci în prima sută, în frunte cu Simona Halep care e numărul 1. Am putea face o paralelă cu snookerul care este un sport de gentlemani, de oameni civilizați. Acesta este și scopul nostrul, să dezvoltăm acest sport, să-l facem cunoscut”, a declarat Altețea Sa, Prințul Dimitrie Sturdza, președinte de onoare al Federației Române de Snooker.

Altețea Sa, Prințul Dimitrie Sturdza, președinte de onoare al Federației Române de Snooker

Echilibru emoțional și fair play

La rândul său, Francisc Tobă, președintele Federației Române de Snooker, a subliniat nevoia popularizării snookerului în România, dar mai ales a găsirea mecanismelor de implementare a acestuia în teritoriu.

Francisc Tobă, președintele Federației Române de Snooker

„Pentru mine, este o mare plăcere să cunosc oameni pe de o parte, iar pe de altă parte, să văd că există resursă umană și dorință. Trebuie doar să-i cauți, să-i încurajezi, să le spui că se poate. Pe mine mă bucură să constat faptul că acest sport care este snookerul începe să prindă teren, dovadă că foarte multă lume iubește acest sport. Este un sport care necesită foarte multă sportivitate, și în egală măsură îți educă o anumită tenacitate, exact cum un om de afaceri are nevoie să reușească în business-ul său. Pe de altă parte, este și un joc al minții extrem de performant. Echilibrul psihologic este foarte important, cu precădere echilibrul emoțional. Noi încercăm să implementăm acest stil de a face performanță copiilor noștri. Snookerul, ca și artele marțiale, formează caractere. Eu cred că cei mai câștigați sunt părinții care își trimit copiii la snooker. Vor câștiga după un an, doi sau trei o cu totul altă imagine despre copilul lor care devine mult mai echilibrat emoțional, cu o gândire de perspectivă. Este un joc al minții, și în aceiași măsură o mare concentrare de efort fizic. Nu în ultimul rând, snookerul este un sport de gentlemani”, a precizat Francisc Tobă.

De la idee la fapte

Gazda turneului, Nicolae Rusu, s-a declarat încântat de această oportunitate de a face din Reghin un punct de reper în ce privește snookerul.

Nicolae Rusu, Hotel Monte Cristo Reghin

„Țin să mulțumesc Alteței Sale Prințul Dimitrie Sturdza. De la domnia sa am primit o masă de snooker cadou. Acesta a fost startul practic pentru a începe acest demers la Reghin. Și eu sunt pasionat de snooker, l-am urmărit, dar e cu totul altceva cand îl și joci. Sunt extrem de mulțumit că am făcut acest prim pas, să pot ajuta Federația în promovarea acestui sport. Sper să fie câțiva tineri care să îndrăgească acest sport, să-l practice în acest club de snooker de la Reghin. Deja am pornit actele împreună cu cei din Federație. Primii pași sunt făcuți. Avândcele două mese de snooker, una primită cadou de la Prințul Dimitrie Sturdza, încercăm să facem ceva benefic pentru tineret. Sunt bucuros că deja prin cele două mese suntem peste alte orașe din țară care nu au nici atât. Sper să pot ajuta la dezvolatarea tinerilor în acest sport, să găsim un antrenor care să-i pregătească, un om potrivit la locul potrivit care să-i ajute”, a precizat Nicolae Rusu, patronul Hotelului „Monte Cristo”.

Sprijin din partea Herlitz România

Printre cei prezenți la botezul oficial al snookerului la Reghin a fost și directorul general al companiei Herlitz România, Horațiu Nicolau, care s-a declarat extrem de încântat să sprijine acest demers inițiat de Alteța Sa Prințul Dimitrie Sturdza.

Horațiu Nicolau, directorul general al companiei Herlitz România

„Felicit în primul rând întreaga echipă de organizare a acestui turneu. În ce privește Compania Herlitz, sprijinim foarte mult sportul, dovadă echipa de baschet care am sponsorizat-o, la fel și în ce privește canotajul. Herlitz România împlinește în acest an 30 de ani și mă bucur să fiu alături și de acest sport care este snookerul. Îi urmăresc pe O’Sullivan, pe Higgins, este o încântare să-i vezi jucând, de aceea spun că avem și noi nevoie de acest sport de gentlemani, de acest sport al minții care este snookerul”, a precizat Horațiu Nicolau.

Ambițiile Federației Române de Snooker nu sunt deloc de neglijat, unul dintre obiective fiind extinderea spre teritoriu, cum e și cazul municipiului Reghin.

„Formalitățile de a deveni membru al unui club sportiv sunt destul de facile. Având oameni deosebiți precum Altețea Sa Prințul Dimitrie Sturdza, Nicolae Rusu, Horațiu Nicolau de la Herlitz și toți ceilalți parteneri, sunt convins că ei vor avea criteriile de selecție, dar care nu vor fi foarte restrictive. Sunt convins că oricine va putea să facă parte din acest club. Nu trebuie cineva să-și facă care griji în ce privește accesul în acest club. Am convingerea că așa cum e la Federația Română de Snooker, și la Reghin ușa va fi deschisă pentru oricine, indiferent de sex, vârstă sau etnie. Cu siguranță că acest club pe care îl dorim înființat cât mai reppede să ofere posibilitatea cât mai multor localnici, copii, părinți, de a participa. Ideea este ca prin sport să întărim sănătatea, să existe acea perspectivă în care omul să se simtă performant”, a precizat Dragoș Cozmaciuc, director tehnic în cadrul Federației Române de Snooker.

Andrei Orzan, câștigător

Turneul de la Reghin a reunit la start cei mai buni jucători de snooker din țară care s-au întrecut în cele două zile de turneu. În cursul zilei de sâmbătă au avut loc partidele din sferturi, Andrei Orzan -Tudor Muntean 3-1, Ciprian Gindac-Tudor Chițu 3-0, Mihai Vladu-Monica Mihalache 3-0 și Maxim Ene-Babken Melkonyan 3-1, continuate apoi cu cele două semifinale, Andrei Orzan-Ciprian Gindac 3-2 și Mihai Vladu-Maxim Ene 3-1.

Andrei Orzan, câștigătorul Turneului „Monte Cristo”

Ziua de duminică a programat și finala Turneului „Monte Cristo” care i-a avut față în față pe Mihai Vladu și Andrei Orzan, câștig de cauză având cel din urmă cu scorul de 3-2.

Alin ZAHARIE