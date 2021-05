Maurer Residence Sighișoara, un altfel de acasă în orașul cetate

Share



Maurer Residence Sighișoara face parte din proiectul de extindere la nivel național al dezvoltatorului Maurer Imobiliare și aduce în

prim-plan stilul de viață dezvoltat deja în toate proiectele care poartă amprenta Maurer Imobiliare. În toate proiectele dezvoltate,

ne-am dorit să schimbăm modul în care oamenii trăiesc și își construiesc viitorul prin crearea de comunități entuziaste și pline

de vitalitate. Maurer Residence Sighișoara va însemna, întocmai, materializarea acestor valori care stau la baza oricărui proiect

aflat sub semnătura noastră, un drum sigur și frumos către un „acasă” modern în orașul-cetate.



Complexul Maurer Residence dezvoltat în Sighișoara se va întinde pe o suprafață de 2,8 hectare, este localizat în cartierul 7 Noiembrie,

pe locul fostei baze TCM și vizează construcția a aproximativ 195 apartamente, cu structuri de tip studio, 2 camere, 3 camere, penthouse.

În urma obținerii autorizației de construcție pentru toate cele 5 imobile din ansamblu, compania Maurer Imobiliare a demarat lucrările

în Sighișoara anul trecut, în luna august. În prezent, sunt în construcție două imobile: B3 (structura în curs de finalizare, instalații

electrice, de apă și gaz în curs, montaj geamuri termopan) și B4 (fundație), vândute în proporție de 80% încă din stadiul de proiect. În perioada

următoare compania va scoate la vânzare și al treilea imobil – B5. Termenul de recepție pentru primele apartamente este preconizat pentru

toamna acestui an. Predarea apartamentelor se va face la cheie, cu finisaje la alegerea clientului.

Experiența de peste 15 ani în domeniul dezvoltării imobiliare, precum și cele peste 9000 de visuri care au devenit realitate în ansamblurile dezvoltate

de Maurer Imobiliare în orașe cheie din România: Brașov, Sibiu, Constanța, Târgu-Mureș și Cluj-Napoca garantează capacitatea noastră de a livra nu

doar simple locuințe, ci acel loc pe care să-l numească acasă. Vrem să oferim clienților noștri care aleg cu încredere să facă parte din comunitatea Maurer

Residence Sighișoara sentimentul de împlinire, pe care-l simt când se mută în propria casă. Confortul este resimțit datorită facilităților pe

care le-am dezvoltat astfel încât să ne ridicăm la nivelul așteptărilor tot mai mari. De pe harta ansamblului nu vor lipsi spațiile verzi și zonele

de recreere pentru care am alocat peste 30% din suprafața terenului și bineînțeles locurile de joacă pentru copii.

Ai cel puțin 10 motive să alegi Maurer Residence Sighișoara:

• Zonă rezidențială liniștită la câteva minute

de centrul orașului;

• Locație istorică înscrisă în patrimoniul

UNESCO;

• 30% spații verzi și zone de recreere;

• Loc de joacă pentru copii;

• Imobile dotate cu lift modern, silențios de

ultimă generație;

• Rampă pentru persoanele cu dizabilități

• Interfon la intrarea în imobil;

• Pază, sistem de supraveghere video și barieră;

• Gamă variată de apartamente – studio, 2

camere, 3 camere, penthouse.

• Predare la cheie – finisaje de calitate la

alegere;

• Modalități de plată flexibile: plata integrală,

3 tranșe, credit bancar, rate dezvoltator;

• Aproape de obiective turistice de interes

național și internațional;

• Cel mai modern ansamblu rezidențial din

Sighișoara.

Zonă liniștită la câteva minute de centrul orașului

“Viața trăită departe de zgomotul orașului” este principiul care ne ghidează în alegerea locațiilor în care construim. Astfel, ansamblul Maurer Residence

Sighișoara marchează o zonă liniștită, ferită de aglomerație, însă aproape de tot ceea ce contează pentru tine: obiective turistice de interes național și

internațional, magazine și centre comerciale, instituții de învățământ, aeroportul Internațional Transilvania etc.

Locație istorică, înscrisă în patrimoniul UNESCO

Suntem foarte mândri să putem oferi oamenilor oportunitatea de a locui în una dintre cele mai frumoase așezări din Europa. Acum te poți plimba pe străzile vechi ale orașului, poți retrăi și învăța istoria cetății și, totodată, te poți întoarce la stilul de viață modern din noul tău apartament.

O gamă variată de apartamente cu predare la cheie, complet finisate

La Maurer Residence Sighișoara ne concentrăm pe confortul unui spațiu potrivit pentru fiecare membru din familie. Gândind apartamente de diferite tipuri, suntem convinși că vom reuși să acoperim dorințele clienților noștri: studio, 2 camere, 3 camere, penthouse cu diverse structuri și compartimentări.

Apartamentele se predau la cheie, complet finisate. Clientul are posibilitatea de a alege finisajele.

Modalități flexibile de plată

Vom fi partenerii tăi de încredere în drumul către acasă. Motiv pentru care îți punem la dispoziție variante de finanțare avantajoase, pentru a-ți face

alegerea mai ușoară: plata integrală, 3 tranșe, credit bancar, rate la dezvoltator.

Multifuncționalitate

Acum poți transforma apartamentul clasic într-unul multifuncțional datorită conceptului RoomInnovation disponibil în toate proiectele Maurer Imobiliare. Cum ar fi ca ziua să poți trasforma dormitorul matrimonial într-o camera de joacă pentru copii, un birou de lucru sau un spațiu pentru hobby-urile tale? Acum este posibil datorită conceptului inovator RoomInnovation Bed, patul care se ridică la nivelul plafonului cu o simplă apăsare de buton, în mai puțin de un minut. Sau cum ar fi să poți transforma o structură clasică de apartament într-una de tip openspace? Acum este posibil. Datorită conceptului RoomInnovation Wall, peretele mobil care cu o simplă apăsare de buton transformă orice încăpere închisă într-una luminoasă, deschisă, aerisită. Designul casei tale se va schimba radical. Te vei bucura din plin de spațiul generos din casa ta și vei putea descoperi o altă latură estetică și funcțională a locuinței tale.

Oportunitate de investiție

Vrei să dezvolți o afacere în domeniu imobiliar sau ești atras de investiții? Investește în Sighișoara alături de noi! Îți punem la dispoziție modalități

flexibile de plată și suport din partea întregii echipe pentru dezvoltarea ideii tale de business în domeniul imobiliar. Împreună contribuim la dezvoltarea orașului cetate și aducem piața rezidențială locală la un alt nivel, prin construcția a 195 de locuințe noi într-un ansamblu rezidențial modern cu multiple facilități. De-a lungul timpului, ne-am dezvoltat astfel încât am ajuns să fim constructori de visuri, iar acest lucru ne face să ne dorim un loc de care să se bucure fiecare membru al familiei tale. Atât individual, la nivelul apartamentelor moderne din ansamblu, dar și colectiv, la nivelul întregii comunități. Mai mult decât apartamente, ne-am

propus să construim un altfel de acasă pentru tine și, totodată, vom pune și în Sighișoara bazele unei comunități marca Maurer Imobiliare.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile pe site-ul nostru https://www.maurerimobiliare.ro/maurer-residence-sighisoara/ sau la telefon 0784 336 669.