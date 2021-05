DEZBATERE. Se poate înființa învățământ medical maghiar la UMFST?

Share



Viitorul educației medicale în limba maghiară la Târgu Mureș a fost subiectul unei dezbateri organizate de Fundația Benedek Teleki, la care au participat reprezentanți din mai multe domenii de activitate din Târgu Mureș, și nu numai. În cadrul evenimentului ce a avut loc joi, 13 mai, la Castelul Teleki din Dumbrăviara, aceștia și-au exprimat punctul de vedere vis a vis de modul în care ar trebui să se răspundă nevoii comunității maghiare, a posibilității pe care o oferă legislația pentru a fi înființată o facultate cu profil maghiar la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Problema înființării unei facultăți de medicină în limba maghiară la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș” este un aspect care a fost mult timp dezbătut și a și fost de altfel motivul pentru care a căzut un Guvern din cauza unei ordonanțe date peste voința Senatului Universității.

În deschiderea dezbaterii, președintele Fundației Benedek Teleki, Prof. Dr. Benedek Imre, a subliniat faptul că pentru o persoană de etnie maghiară este important să învețe anumite elemente, în special de natură medicală, în limba maternă, deoarece le înțelege mult mai bine.

”Lasă-mă să mă formez așa cum cere eul meu, integrându-mă apoi în comunitatea mare”, a precizat Prof. Dr. Benedek Imre.

De asemenea, medicul cardiolog a subliniat că așa cum s-a putut înființa o facultate în limba engleză se poate înființa și o facultate în limba maghiară, iar Legea Educației ”prevede clar înființarea de facultăți bilingve”.

”Dezbaterea este esența progresului!”

În intervenția sa, Prof. Dr. Cornel Sigmirean a făcut o scurtă prezentare legată de situația învățământului pentru minorități în România, din ultimii aproape 100 de ani. De asemenea, a explicat că în România, la nivelul legislației ”puține lucruri se pot imputa, problema este a realitățior concrete”, iar ”dacă intrăm în detalii acolo se pot naște subiecte care merită dezbaterea”.

”Dezbaterea este esența progresului. (…) Este foarte importantă această întâlnire pentru că readuce în discuție un subiect de mare actualitate, pentru că până la urmă în opinia și conștiința publică poate genera, să spunem așa, politici favorabile de armonizare a ceea ce înseamnă raporturile dintre cele două secții, să spunem. Dar nu putem trece cu vederea că nicio universitate nu va sacrifica valoarea și performanțele și criteriile ei de valoare pentru a face concesii”, a precizat Prof. Dr. Cornel Sigmirean.

El a spus că o problemă legată de crearea unei noi structuri ar fi cea a resursei umane și a sugerat că o idee bună ar fi să se investească în calitatea cadrelor didactice, a resursei umane, să se susțină prin diferite fundații formarea unor specialiști care să își ia angajamentul că ulterior vor veni să predea aici.

”Când simți că nevoia comunității arde…”

Invitat la dezbatere, actorul Nicu Mihoc a subliniat nevoia de a fi alături de comunitate dând ca exemplu Teatrul Național din Târgu Mureș unde s-au înființat două companii teatrale, nu secții, respectiv Compania ”Tompa Miklós” și Compania ”Liviu Rebreanu”. Întrebat dacă ar susține ideea de înființare a unei Facultăți de Medicină în limba maghiară la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș acesta a răspuns afirmativ: ”Aș promova ideea pentru a fi alături de comunitate”. El a adăugat și că este important ca atunci ”când simți că nevoia comunității arde, du-te și discută cu ea!”.

Invitat la dezbatere, Victor Aileni, expert în politici și strategii NATO, a sugerat că toate comunitățile ”să își dezvolte capacitățile de interconectare”. Întrebat dacă ar susține înființarea unei facultăți medicale în limba maghiară la Târgu Mureș acesta a spus: ”De ce nu? Există o comunitate maghiară cu istorie consacrată, există o comunitate românească cu istorie consacrată, dar există și alte comunități cu istorie consacrată. Why not? Pentru că atunci când se aprinde casa primii care sar sunt vecinii. Who know cine sunt vecinii mei mâine?”.

”Problema este rezolvată prin lege”

La articolul 135 alineatul 2, Legea Educației permite folosirea limbii maghiare în universitate, susține Gáspárik Attila, directorul Teatrului Național din Târgu Mureș.

”Scrie foarte clar că linia de studiu în cadrul universităților multiculturale și multilingve se organizează în departamente, etc. Pe baza acestui articol, la ora actuală, Universitatea de Arte din Târgu Mureș are o secție care funcționează perfect în cadrul legii în limba maghiară, cu decan, șef de departament ș.a.m.d. Pe baza acestei legi, la ora actuală în UMFST nu funcționează și asta este ceva care nu este normal, care vine din instabilitatea juridică a țării. Aici trebuie făcut ceva. Nu cred că noi putem astăzi să rezolvăm ceva, problema este rezolvată prin lege, dar nu se aplică. Știu foarte bine pentru că am fost rector o perioadă. Aici se bat cap în cap două lucruri, autonomia instituțională și acest aliniat din lege unde se pomenește de multiculturalitate. Multiculturalitatea Universității de Medicină este garantată în Legea Educației. Nu trebuie să ceri, să faci niciun demers, există, nu s-a aplicat fiindcă Senatul așa a decis, și în instanță s-a decis pentru autonomie”, a precizat Gáspárik Attila.

În opinia sa, ar fi de bun august introducerea unor cursuri facultative de limba maghiară la UMFST ”pentru cei care vor să învețe, pentru copii din căsătorie mixtă”, susținând că sunt specialități medicale unde pacientul folosește limba maternă. Spre exemplu, la pediatru, un copil care nu știe nici limba maghiară prea bine nu va ști să spună ce îl doare, iar un medic care știe limba copilului va putea să comunice cu el fără ajutorul părintelui.

”Aș compensa acei medici ce folosesc mai multe limbi în activitatea lor. Și când am dovadă că a vorbit limba pacientului primește 8% – 10% la salariu și o să vedem că foarte mulți vor să învețe limba minorităților”, a adăugat Gáspárik Attila.

Secretul progresului

Prezentă la dezbatere, Prof. Dr. Theodora Benedek, șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, a subliniat că faima școlii de cardiologie din Târgu Mureș este de talie națională și chiar internațională, iar cardiologi din alte centre universitare recunosc valoarea acestei școli: ”Am condus o secțiune științifică la Congresul Național de Cardiologie în care un distins coleg din Craiova, care avea menirea de a comenta un caz din Târgu Mureș, a spus că este extrem de onorat că îi revine sarcina de a comenta un caz de aici pentru că este de notorietate națională faptul că în Târgu Mureș există centru de cercetare de excelență în studiul plăcii vulnerabile și a bolii cardiovasculare. Nu cred că s-a pus problema dacă cei care prezintă (în cadrul conferințelor de cardiologie – n.r.) sunt români sau unguri, dacă colectivul este mixt. Faima școlii de cardiologie din Târgu Mureș este de talie națională, internațională și așa cum vedeți și colegii din Craiova, din sudul țării, recunosc această valoare a școlii de cardiologie. Cred că asta ar trebuie să caracterize atmosfera de lucru de aici, din Târgu Mureș, și din UMF”.

Totodată, Prof. Dr. Theodora Benedek a opinat că nu contează dacă unul sau altul este mai bun în ceea ce face, ci că trebuie să existe o echipă bună.

”Eu de 5-10 ani de când a apărut această problemă spun continuu: nu înțeleg de ce comunitatea universitară de etnie maghiară dorește facultate separată în limba maghiară, dar în același timp dacă tot o vor nu înțeleg de ce comunitatea românească de etnie română din universitate se împotrivește. Pentru că în opinia mea nu este o problemă mare nici pentru unii nici pentru alții. Secretul progresului și de a merge mai departe este în conlucrarea dintre cele două nații, nu din a demonstra care e mai tare, care e mai puternic. Nu trebuie să ne luptăm, ci să construim împreună, nu contează că sunt eu mai bun sau că e celălalt mai bun, contează ca echipa să fie mai bună, contează ca echipa să se dezvolte ca să vină cei din Craiova, din Anglia, din Germania și să spună în Târgu Mureș este o școală de excelență”, a conchis Prof. Dr. Theodora Benedek.

Președintele Fundației Benedek Teleki, Prof. Dr. Benedek Imre, a anunțat că dezbaterea este prima dintr-o serie de alte dezbateri care vor urma pe tema învățământului medical maghiar de la Târgu Mureș, inclusiv cu medici români, dar și cu personalități din alte țări europene.

Arina TOTH