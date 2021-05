EXCLUSIV! Fostă campioană mondială la handbal, lansare de carte la Târgu Mureș!

Share



Fosta jucătoare de handbal Narcisa Lecușanu își va lansa marți, 25 mai, de la ora 16.00, în incinta sălii de sport a Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” din Târgu Mureș, cartea ”Povestea vieții mele”.

Narcisa Lecușanu are vârsta de 44 de ani și deține un palmares sportiv de excepție din care amintim o medalie de aur la Campionatul Mondial de Tineret din Brazilia (1995), o medalie de argint la Campionatul Mondial din Rusia (2005), două Cupe ale Cupelor EHF, (2002 și 2007), o finală de Liga Campionilor (2009-2010), patru titluri de campioană a României (2007, 2008, 2009 și 2010), două titluri de campioană a Macedoniei (1997, 1998), un titlu de campioană a Germaniei (2001), precum și alte trofee cum ar fi Cupa României (2007), Supercupa României (2007) și Cupa Macedoniei (1997 și 1998).

Caravană națională (și) prin Mureș

Lansarea de la Târgu Mureș face parte dintr-o caravană națională pe care multipla campioană la handbal își dorește să poposească în cât mai multe localități din România.

”Am primit o invitație și pentru că scriitoarea care mi-a fost alături, mă refer aici la doamna Mariana Gorczyca (care semnează și prefața – n.r.) e din județul Mureș, din zona Sighișoarei, și voi ajunge și la Târgu Mureș și la Sighișoara. Am răspuns cu ”Da” acestei invitații pentru că eu am demarat deja o caravană pentru a lansa cartea, deoarece consider că povestea trebuie adusă aproape de cititori, a fost și această pandemie și răspund cu ”Da” la majoritatea invitațiilor, în funcție și de timp. Am de gând să ajung în cât mai multe locuri. După Târgu Mureș va fi Măgura Cisnădiei, apoi Sibiu, după care voi face o pauză pentru că voi fi implicată cu Federația Internațională, respectiv cu participarea la Olimpiadă. Apoi voi reveni și voi răspunde afirmativ la alte invitații: Arad, Oradea și alte locații”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Narcisa Lecușanu.

Autobiografie în texte și imagini

Cartea ”Povestea vieții mele” a văzut lumina tiparului la Editura Coresi, este structurată în 251 de capitole care cuprind atât texte autobiografice, cât și fotografii inedite și costă 69 de lei.

”Cartea este o autobiografie, este efectiv viața mea atât ca jucătoare, cât și copilăria, parcursul meu după retragerea din activitatea sportivă. Dacă v-aș povesti mai multe despre carte, aș fi subiectivă, din punctul meu de vedere totul e frumos având în vedere că am văzut impactul care a venit către mine de la oameni din afara sportului în primul rând”, a mai precizat Narcisa Lecușanu.

Alex TOTH