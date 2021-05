Ritm alert de dezvoltare imobiliară în Sâncraiu de Mureș

Share



În ultimii 10 ani, în comună au fost edificate peste 1.000 de case, situând Sâncraiu de Mureș pe unul dintre primele locuri după ritmul de dezvoltare imobiliară. Într-un interviu pe care ni l-a acordat, Ionuț Petru Budian, primarul comunei Sâncraiu de Mureș, recunoaște importanța dezvoltării imobiliare din cele două sate aparținătoare, însă atenționează că aceasta trebuie să fie făcută după un plan bine pus la punct.



Reporter: Cum apreciați dezvoltarea comunei Sâcraiu de Mures din perspectiva construirii de noi locuinte?

Ionuț Petru Budian: În ultimii zece ani au fost eliberate în medie mai mult de 100 de autorizații de construire pe an, ceea ce înseamnă cel puțin 100 de case pe an.

Sunt de acord și apreciez dezvoltarea, pentru că știu că printr-o aglomerare de oameni se dezvoltă o localitate, însă trebuie dezvoltată nu haotic, trebuie de la început făcut un plan bine pus la punct și dus la capăt. Din păcate, dacă se ajunge la o dezvoltare haotică, vor apărea probleme pe care nimeni nu și le-ar fi imaginat. E adevărat, se adună bani la impozite și taxe, dar ulterior dacă nu faci dezvoltarea cum trebuie, oricâți bani s-ar aduna, nu îți vor ajunge ca să rezolvi problemele lăsate în urmă. Timp de zece ani cât s-a construit haotic, probabil ne va lua 20 de ani ca să reglementăm ceea ce nu s-a făcut cum trebuie din timp.



Rep.: Cum sprijină Primăria Sâncraiu de Mureș dezvoltarea segmentului imobilar?

I.P.B.: Eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, acolo unde nu există probleme și zona este reglementată în ceea ce privește infrastructura rutieră, a utilităților ș.a.m.d., se eliberează de fiecare dată sub termenul minim prevăzut de lege și cât de repede se poate. Documentele care sunt în regulă le semnez chiar în ziua respectivă. Doar acolo unde sunt probleme și anumite lucruri de reglementat cu constructorul, cu beneficiarul, acolo amânăm eliberarea autorizației, dar pe niște motive întemeiate.

Am digitalizat parțial serviciile oferite de primărie și în acest domeniu. Avem postată pe pagina web a primăriei orice tip de cerere care se poate depune online, începând de la un certificat de urbanism până la o autorizație de construire.



Rep.: Ce elemente ar trebui să aibă în vedere dezvoltatorii de cartiere rezidențiale care activează pe teritoriul comunei Sâncraiu de Mureș?

I.P.B.: În primul rând, prin ceea ce fac și construiesc să își mulțumească clientul. Dacă respectă toate condițiile pe care le-am amintit, e clar că își mulțumesc și clientul. În al doilea rând, să țină cont și de locuitorii comunei noastre care deja locuiesc în anumite zone unde ei își dezvoltă o activitate sau vor să dezvolte zona respectivă. Să o dezvolte în așa fel încât să nu îi deranjeze pe cei care deja locuiesc la noi în comună.

Rep.: Ce investiții aveți prevăzute pentru perioada următoare legate de apă, canalizare, rețele electrice, internet etc.?

I.P.B.: Îm primul rând aș preciza că aproximativ 65 % din bugetul pentru 2021 este alocat pentru investiții în Sâncraiu de Mureș , ceea ce va genera dezvoltare. Circa 600.000 de lei am prevăzut pentru infrastructura de utilități, și mai exact partea electrică. Am fost la fața locului pentru a identifica soluțiile tehnico-economice cele mai bune. UAT-ul are obligativitatea, fiind în intravilanul localității noastre toate aceste zone cu probleme unde noi am eliberat autorizație de construire și oamenii locuiesc deja, de a le asigura utilitățile. Atunci revine și în sarcina noastră, și a Electrica să mergem cu o finanțare de 50% – 50%. Sunt două zone pe care în principiu anul acesta încercăm să le rezolvăm, zona strada Bercului și strada Nucului. Probabil vom reuși și pe strada Lăcrămioarei ca din bugetul de anul acesta să putem plăti o taxă de racord.

Pentru canalizare avem în jur de 500.000 de lei prevăzuți în buget, plus 135.000 pentru o stație de pompare. Avem vreo 14 străzi fără canalizare în comună, însă, din păcate, suma prevăzută va ajunge probabil pentru două străzi în acest an. Cea mai problematică e zona străzii Ghioceilor, care mai include alte patru străzi adiacente. Acolo e nevoie ca toate cele patru străzi existente să fie legate la o rețea de canalizare principală, într-o stație de pompare.

Am solicitat și vom solicita realizarea a două rezervoare mari de apă, unul la nivelul Sâncraiului și unul în Nazna, pentru a rezolva problema cu presiunea la apă care pe perioada verii reprezintă o problemă mai ales pentru cei care locuiesc în apartamente, cei care locuiesc în pantă și toate acestea sunt din cauza dezvoltării haotice, pentru că nu s-a ținut cont de nimic.

Din bugetul local am prevăzut 500.000 lei pentru reabilitare, asfaltare drumuri în afara de cei obținuți pe fonduri pentru lucrările de asfaltare, 550.000 lei pentru șanțuri și rigole, 150.000 lei pentru lucrări reabilitare sală de sport.

Pe furnizorii de internet și cablu TV (RCS-RDS și Telekom) i-am invitat să introducă rețeaua în subteran. De exemplu, pe trei străzi în comună noi am introdus iluminatul public și rețeaua electrică în subteran, iar ei au trei stâlpi de lemn pe care e trasă rețeaua lor, i-am chemat să demonteze și să introducă în subteran, mai ales că două dintre aceste străzi vor fi modernizate, vor fi asfaltate și nu vrem să ne trezim cu stâlpi rămași în trotuar sau în asfalt. Cei de la Telekom nu au răspuns la două sesizări până în momentul în care le-am trimis o ultimă înștiințare prin care i-am anunțat că, dacă nu vin să găsim o soluție, vom demara procedura de demontare a instalațiilor existente pe stradă care oricum sunt amplasate ilegal, fără autorizație. După trei zile din acel moment au venit, dar până atunci două luni i-am tot înștiințat. Au solicitat un răgaz de o lună pentru a solicita fondurile necesare. Cei de la RCS-RDS au fost prompți, au venit și au introdus în subteran partea lor de fibră optică.



Buget bazat pe investiții



Rep.: Ce noutăți aveți pentru perioada următoare, care pot duce la dezvoltarea comunei?

I.P.B.: Domnul Bența modernizează o fabrică veche, unde va produce o cărămidă aparentă, Meldorfer, am înțeles că vor fi în jur de 70-80 de angajați acolo. Cei de la Pacovis vor să construiască o hală frigorifică, este vorba de o investiție mai mare, de circa 2 milioane de euro. Vor demara investiția imediat ce vor devia o conductă de apă care trece pe acel teren.

Mai sunt și alți privați care ar fi interesați să investească în ideea în care am putea să îi sprijinim măcar cu un teren pe care să îl concesionăm și să le acordăm anumite facilități în funcție de valoarea investiției, numărul de locuri de muncă create ș.a. Din păcate, avem la dispoziție puțin teren.



