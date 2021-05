Turul Râciului, pe picior de start?

Share



Actuala administrație a comunei Râciu pare să pună accent și pe sport sau pe evenimentele sportive. Cu toate că pandemia nu a permis ca unele dorințe să se realizeze în 2020, în acest an se pare că există șanse mari pentru ca Turul Râciului să poată fi susținut.

Într-un interviu acordat recent cotidianului Zi de Zi, primarul comunei Râciu, Ciprian Alin Belean, a specificat faptul că se plănuiește ca acest concurs să se desfășoare în luna iunie a acestui an. Pe lângă latura sportivă, există și o latură culturală. Conform primarului, este o șansă pentru participanți de a vizita comuna.

„Pe partea de sport, acum formăm o echipă de teqball, care este o ramură sportivă mai nouă. Ceea ce am mai făcut și vom mai face, împreună cu Mureș Runners, pe care în special târgumureșenii îi cunosc, niște oameni minunați care sunt alături de comuna noastră. Recent am avut o acțiune de împădurire unde a fost prezent și Tibi Ușeriu și câteva sute de oameni. Vom face turul Râciului pe Biciclete. Va fi un circuit de 33 de kilometri, unde, practic, doritorii de ciclism sau alergătorii pot să vină și să viziteze comuna noastră. Turul se desfășoară prin toate satele comunei Râciu. Cei care nu cunosc comuna vor avea oportunitatea să vină și să ne cunoască. De principiu, am dori ca proiectul să se desfășoare în luna iunie. Anul trecut nu am reușit să îl facem. Am făcut acum doi ani turul Râciului, când am fost în parteneriat cu Comitetul Olimpic Român. Anul acesta, așa am dori să îl facem în luna iunie. Rămâne de văzut ce se întâmplă cu pandemia”, a declarat Ciprian Alin Belean.

Alex PĂTRAȘCU