VIDEO: Caravană pentru vaccinare, în satele mureșene

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, a participat sâmbătă, 21 mai, în localitatea Bălăușeri, la debutul Cavaranei vaccinării în mediul rural în județul Mureș. Caravana a fost organizată cu sprijinul mai multor instituții, iar centrul de vaccinare a avut patru fluxuri cu vaccin Pfizer și a funcționat într-un Centru mobil de pregătire a populației și personalului de intervenție, special adaptat pentru vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2.

”Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, cu Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, cu autorităţile locale din comuna Bălăuşeri, împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al Judeţului Mureş, cu UPU – SMURD Târgu Mureş, STS, cu Comitetul Naţional de Vaccinare, cu toţii am organizat o acţiune în zona rurală. Sunt foarte multe persoane în vârstă, vulnerabile, care cu greu pot să ajungă la centrele de vaccinare dacă sunt organizate la distanţă, cum sunt maratoanele de vaccinare, aşa cum avem acum la Sighişoara. Noi am hotărât să venim cât mai aproape de ei. Centrul este organizat împreună cu IGSU, folosim Caravana de pregătire a populaţiei, care a fost oprită din cauza pandemiei şi am transformat-o în centru de vaccinare cu patru fluxuri de vaccinare. Microbuzele ISU merg după un program prestabilit la casele oamenilor care au anunţat în prealabil că vor să se vaccineze şi îi aduc la punctul de vaccinare, apoi în duc înapoi acasă”, a declarat dr. Raed Arafat.

Arafat: ”Pandemia nu s-a terminat”

Totodată, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a lansat un mesaj către populație pentru a se vaccina și astfel pentru a se ajunge la o viață normală, cu cât mai puține restricții.

”Cred că trebuie să intensificăm această acţiune şi le mulţumesc celor care au acceptat şi au venit la vaccinare. Implicarea populaţiei este importantă prin vaccinare, dacă populaţia se vaccinează şi ajunge la ţintele noastre de vaccinare, cu certitudine ieşim mult mai repede din toate restricţiile pe care le avem. Pandemia nu s-a terminat, dar ea poate să fie terminată dacă într-adevăr toată lumea se vaccinează. Iar în ţară avem nevoie de peste 60% de oameni vaccinaţi. Aşa că suntem prezenţi şi sper să vedem aceste acţiuni multiplicate şi repetate şi în alte zone rurale”, a subliniat dr. Raed Arafat.

Apel către primari

La Centrul mobil de vaccinare de la Bălăușeri au fost prezenți și Mara Togănel – prefectul județului Mureș, Ana-Lucia Hang – subprefect al județului Mureș, dr. Iuliu Moldovan – directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Mureș, col. Călin Handrea – inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș și Varga András Adorján – primarul comunei Bălăușeri.

”Încă de săptămâna trecută am fost în videoconferinţă cu toţi primarii din judeţul Mureş, i-am rugat să se implice extrem de activ şi cu maximă seriozitate, de a informa cetăţenii că nu mai trebuie să se deplaseze, pe bază de programare, la un centru fix, venim noi cu vaccinul la domniile lor. În judeţul Mureş interesul pentru vaccinare este unul ridicat, ne vom strădui, într-un efort comun al tuturor autorităţilor şi tuturor voluntarilor, cărora trebuie să le mulţumesc sincer, iată că nu doar reuşim să fim în top al nivel naţional, ci reuşim să ajungem la o rată de succes, astfel încât lucrurile să evolueze într-un sens favorabil şi în judeţul nostru”, a afirmat prefectul Mara Togănel.

”Încă de la începutul campaniei de vaccinare, Primăria comunei Bălăuşeri a cerut înfiinţarea unui punct de vaccinare în comună, pentru că interesul era destul de mare între localnici. Acum, cu ajutorul Prefecturii şi al DSP, am reuşit să înfiinţăm acest punct, sunt foarte mândru că aici debutează această caravană de vaccinare. Avem peste 150 de persoane înscrise, lucrăm la această organizare de trei săptămâni şi sperăm să vină cât mai multă lume; oamenii au înţeles importanţa vaccinării şi au înţeles că aceasta este şansa să ne recăpătăm viaţa de dinainte. Oamenii au fost fericiţi fiindcă nu trebuie să se deplaseze la Sârgeorgiu de Pădure sau la Târgu Mureş pentru a-şi administra vaccinul”, a punctat primarul comunei Bălăușeri.

