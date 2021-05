Cristian Pomohaci, iertat de condamnarea la închisoare!

Share



Fostul preot Cristian Pomohaci va achita o amendă în valoare de 40.000 de lei pentru a scăpa de condamnarea de un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală în formă continuată. Decizia a fost luată în data de 21 mai 2021 de un complet de judecată al Secției penale din cadrul Tribunalului Mureș, pe baza cererii lui Cristian Pomohaci care exploatează astfel prevederile unei legi inițiată de ex-parlamentarul social-democrat Cătălin Rădulescu, conform căreia evazioniștii fiscali scapă de închisoare în cazul în care achită prejudiciul.

Redăm, în rândurile de mai jos, soluția dată de Tribunalul Mureș:

”Admite cererea privind constatarea intervenirii unei legi penale noi formulată de petentul condamnat Pomohaci Cristian Dorin /cu d.p., vizând Sentinţa penală nr. 28 din data de 11 martie 2020 pronunţată de Tribunalul Mureș, Secția Penală în dosar nr. 1841/102/2018, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 424/A din data de 23 octombrie 2020 pronunțată de Curtea de Apel Târgu-Mureș în dosarul penal nr. 1841/102/2018, în baza articolului 595 Cod procedură penală raportat la articolul 597 Cod procedură penală și în consecință: Constată intervenirea legii penale mai favorabile raportat la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendare sub supraveghere, aplicată petentului condamnat pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de articolul 9 alin. 1 litera a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea articolului 35 alineatul 1 Cod penal, 11 acte materiale. În baza articolului 6 alineatul 1 și 3 Cod penal coroborat cu articolul 10 alineatul 1 teza 2 din Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală, dispune înlocuirea pedepsei aplicate petentului condamnat cu aplicarea unei pedepse constând în 200 de zile de amendă reprezentând 200 lei/zi respectiv 40.000 lei amendă, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de articolul 9 alineatul 1 litera a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea articoluli 35 alineatul 1 Cod penal, 11 acte materiale, în baza articolului 61 alineatul 2, 4 litera c din Noul Cod penal. Vom atrage atenţia petentului condamnat asupra dispoziţiilor articolului 63 Cod penal, privind neplata cu rea-credinţă a amenzii aplicate. Cheltuielile judiciare avansate de stat în prezenta cauză, de 100 lei vor rămâne în sarcina statului, conform articolului 275 alineatul 3 Cod procedură penală. Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 mai 2021.”

