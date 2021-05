Pași rapizi pentru modernizarea infrastructurii la Bălăușeri

Share



Bugetul de anul acesta pe care Consiliul Local din Bălăușeri l-a votat pare să pună un accent major pe atragerea investițiilor din fonduri europene, dar, în special, pe crearea ori modernizarea infrastructurii de canalizare și drumuri în comună.

Bugetul total al veniturilor alocat pentru anul 2021 este de 21.590.000 de lei, în timp ce suma alocată pentru cheltuieli este de 22.075.000 de lei. Pentru secțiunea de dezvoltare au fost alocate 15.172.000 de lei, iar secțiunea de funcționare se va descurca cu 6.900.000 de lei. Într-un interviu acrodat recent cotidianului Zi de Zi, primarul comunei Bălăușeri, Varga András Adorján, a afirmat că nu au existat contestații sau amendamente și că au fost discuții antemergătoare votului cu reprezentanții fiecărui partid, specificând că „în mare am încercat să cuprind și să ascult nevoile fiecărui sat și fiecărui consilier.”

Cum se naște o rețea de canalizare

Secțiunea de dezvoltare are cuprinse sume pentru rețeaua de canalizare în comună. La ora actuală, comuna Bălăușeri nu dispune de canalizare și nici de apă curentă. Cu toate acestea, conform primarului, canalizarea în satul Bălăușeri este în lucru, fiind finalizată în proporție de 25%.

„Se lucrează și în momentul de față la stația de epurare și la rețeaua de canalizare va începe luni lucrarea lângă Drumul Județean. Rețeaua de canalizare din Bălăușeri, suma totală a proiectului este de 8.551.000 de lei, din care 2.471.000 este cofinanțarea din bugetul local. Este un proiect prin AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – n.r.)”, a specificat Varga András Adorján.

Mai mult, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) se dorește începerea construcției rețelei de canalizare în satul Chendu. Cu toate că lucrările ar fi trebuit să înceapă în decembrie anul trecut, au existat probleme cu firma constructoare care a câștigat licitația. În bugetul de anul acesta sunt cuprinse sume și pentru realizarea studiilor de fezabilitate pentru realizarea canalizării în celelalte patru sate.

„În Chendu avem finanțare de la PNDL 2 pentru canalizare. Proiectul tehnic este gata. Ordinul de începere l-am dat în decembrie. Firma încă nu s-a prezentat. Acum am trimis un ultim avertisment. Construirea rețelei de canalizare și a apei uzate în Chendu. Valoarea totală a proiectului este 11.261.000 de lei, din care 4.070.000 lei este cofinanțarea locală, restul venind prin PNDL 2. Ordinul de începere a fost dat, firma nu s-a prezentat. Proiectul tehnic este gata. Avem toate avizele, toate autorizațiile. Vom avea o întâlnire cu reprezentanții firmei și dacă nu apar pe teren, reziliem contractul și se va relua licitația. Am depus un proiect la CNI pentru restul localităților din comună și am inclus în buget pentru anul acesta studiul de fezabilitate pentru realizarea canalizării în toate cele patru localități rămase fără finanțare deocamdată pentru rețeaua de canalizare”, a explicat primarul.

Apa mai are puțin de așteptat

Apa curentă este o altă problemă cu care se confruntă administrația bălăușerenilor. Din păcate sau din fericire (depinde cum se privește problema), Bălăușeri este cuprins în MasterPlanul companiei de furnizare a apei Aquaserv. Speranțe sunt că în 2026 toate satele comunei vor putea fi conectate la rețeaua de apă.

„Pentru apă curentă și potabilă suntem incluși în MasterPlanul pe Târnava Mică. De curând am primit un răspuns că lucrările vor începe anul viitor, în 2022 și termenul de finalizare este 2026. Vor fi cuprinse toate satele din comună. Sunt trei sate care sunt puse pe listă cu semnul întrebării, cu risc de eliminare, așa apare pe listă, anume Dumitreni, Filitelnic și Senereuș. Am vorbit cu reprezentanții comapniei și au spus că vor fi incluse toate. Așa este făcut SF-ul, care include toată comuna”, a punctat primarul.

Toate drumurile duc la Bălăușeri

În planul de buget este cuprins și un studiu de fezabilitate pentru asfaltarea unui drum care ar face legătura între Agrișteu, Filitelnic și Senereuș și Chendu sau Bălăușeri. La ora actuală, pentru a se ajunge în cele trei sate trebuie trecut un pod peste Târnava Mică, dar care, conform lui Varga András Adorján se află într-o stare precară. În cazul în care se prăbușește, va fi foarte greu de ajuns în cele trei sate fără existența unui drum asfaltat.

„Se va realiza un studiu de fezabilitate pentru asfaltarea drumului care ar lega Agrișteu cu Chendu. În momentul de față există un drum agricol, o stradă și un drum vicinal. Dacă le legăm pe toate cele trei găsim o variantă, pentru că în momentul de față ca să ajungi în Agrișteu, Filitelnic și Senereuș trebuie să treci podul peste Târnava Mică, amplasat între Bălăușeri și Agrișteu și se află într-o stare deterioarată. Dacă se întâmplă ceva, aceste sate vor rămâne izolate. Pentru asta dorim să avem o alternativă, un drum care ar lega și ar oferi legătura cu E60. Mai avem mai multe proiecte depuse la CNI (Compania Națională de Investiții). Cele mai importante ar fi asfaltarea tuturor străzilor din comună, executarea rețelei de canalizare în satele Dumitreni, Filiteni, Agrișteu și Senereuș. Mai mult, pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare a comunei pentru secțiunea 2021-2027 am inclus 30.000 de lei. Este contract cu o firmă și maxim într-o lună va fi gata. Am făcut evaluarea așa cum s-a putut în stadiul acesta online despre cerințele și așteptările localnicilor pentru perioada următoare”, a mai adăugat Varga András Adorján.

Alex PĂTRAȘCU