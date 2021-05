VIDEO: Pregătiri pentru o ”zonă industrială” la Râciu

Share



Conform Proiectului de hotărâre al bugetului din 2021, votat în unanimitate în luna martie, bugetul comunei Râciu părea a fi echilibrat din punct de vedere al veniturilor raportate la cheltuieli.

În sursă se specifică faptul că veniturile sunt în total de 12.444.000 de lei, în timp ce aceeași sumă figurează și la capitolul cheltuieli. Secțiunea de funcționare menționează suma de de 5.982.000 de lei la partea de venituri și 5.982.000 de lei la cheltuieli. În ceea ce privește Secțiunea de dezvoltare, a fost votată suma de 6.462.000 lei la venituri și aceeași sumă pentru cheltuieli. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, primarul comunei Râciu, Ciprian Alin Belean, a specificat faptul că nu au existat probleme la aprobarea sumelor și că, luând în considerare situația epidemiologică, bugetul este unul „bun”.

„Bugetul 2021 de la Râciu a fost adoptat în unanimitate de către toți consilierii. Nu am avut probleme. Este un buget cu care noi am încercat să acoperim cât se poate toate zonele, toate satele comunei. În fiecare sat să reușim să facem lucruri bune, lucruri frumoase. Puțin este mai mic decât anul trecut, dar acestea sunt vremurile. Oarecum este de înțeles și că fiind și perioada asta de pandemie cu atâtea probleme, cu atâtea neajunsuri, luând toate lucrurile acestea în calcul, putem spune că este un buget bun”, a declarat Ciprian Alin Belean.

„Anul proiectelor”

La data în care primarul comunei Râciu a acordat interviul, ghidurile pentru accesarea fondurilor europene și pentru cele guvernamentale încă se lăsau așteptate. Cu toate acestea, la fel ca multe administrații din județul Mureș (și probabil și din țară), conducerea Primăriei comunei Râciu consideră anul 2021 a fi unul al proiectelor. Cu toate că detalii oficiale exacte cu privire la depunerea proiectelor nu existau în acel moment, planurile și ideile pentru dezvoltarea comunei sunt mai vii ca niciodată. În ceea ce privește bugetul local, Ciprian Alin Belean afirmă că dorește să implementeze proiecte precum modernizarea clădirilor sau instalarea unui sistem de supraveghere video pe raza întregii comune.

„Accentul cade pe proiecte pentru că noi considerăm că este un an al proiectelor. Trebuie să facem proiecte. Momentan noi așteptăm să iasă și drafturile pentru proiectele europene, dar și pentru cele guvernamentale. Încă sunt multe necunoscute. Sunt doar informații care vin pe surse. Încă nu este nimic bine pus la punct, nimic clarificat, dar sunt convins că în perioada următoare o să se clarifice și aceste lucruri. Noi vrem să atragem cât se poate de mult fonduri europene, fonduri guvernamentale și, bineînțeles, și din bugetul local avem câteva investiții pe care vrem să le facem. Dorim să începe o capelă mortuară la Nima Râciului, trotuare. Camere video, neapărat ne dorim în acest an. Este un proiect la care ținem, să implementăm supravegherea video în toate satele comunei Râciu. Avem proiect pentru reabilitarea de cămine culturale. Vrem să terminăm capela mortuară de la Ulieș și de la Sânmărtinu de Câmpie”, a specificat Ciprian Alin Belean.

Start a doua oară

Din cele afirmate de primar, nu doar comuna Râciu se confruntă cu o astfel de situație. Cu toate că administrația are câștigat la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL 2) un proiect pentru reabilitarea unui drum comunal, care ar trebui finalizat până anul viitor, compania privată contractată pentru a face lucrarea nu a respectat termenii contractuali. Prin urmare, contractul a fost reziliat, iar acum administrația este nevoită să reînceapă întreg demersul legal pentru a găsi o nouă firmă pentru execuția drumului.

„Mai avem un drum pe care sper să reușim să reîncepem tot demersul, de la licitație. Este un drum pe care va trebui să îl finalizăm până anul viitor. Este un proiect obținut pe PNDL 2. Este un drum comunal de 7.150 de metri. Este finanțat de către Guvern prin PNDL 2 și sperăm să reușim de această dată să îl facem. S-a mai început o dată execuția acestui drum. Din păcate am fost nevoiți să reziliem contractul cu firma care a început lucrarea pe motivul că nu au respectat proiectul. Nu pot să spun că am fost entuziasmați de acest lucru pentru că, iată, acum suntem într-o fază în care suntem contra timp, contra cronometru. Va trebui să finalizăm lucrarea până anul viitor. Dar suntem optimiști că vom reuși. Nu suntem singurii în această ipostază, fiind probleme și la nivel național”, a explicat Ciprian Alin Belean.

Infrastructură

În ceea ce privește planurile de reabilitare și modernizare ale infrastructurii rutiere din interiorul comunei, primarul afirmă că unele proiecte au fost deja depuse, iar unele încă își așteaptă finanțarea, în funcție de ceea ce va fi trecut în drafturile pentru fonduri europene sau guvernamentale, în momentul în care acestea vor fi lansate oficial. În aceeași situație este și un proiect de introducere pentru prima dată în satul Nima Râciului a canalizării și apei curente.

„În unele zone vom mai avea pietruire de drumuri, în zonele care nu sunt asfaltate. Noi deja avem un proiect de 21 de kilometri de drumuri comunale printre care intră și câteva drumuri de exploatație agricolă care au fost depuse la Compania Națională de Investiții. Mai avem încă un proiect de 9 kilometri de drumuri de exploatație egricolă tot pentru asfaltare. Aici este un proiect pe care trebuie să îl actualizăm și apoi vom vedea unde o să îl putem depune. Nima Râciului, un sat al comunei Râciu, nu a avut parte niciodată de o rețea de apă sau de canalizare. Este un sat virgin din punctul acesta de vedere. Din câte am înțeles s-ar putea să fie favorizate la punctaj satele care nu au mai beneficiat de o rețea de apă și canal. Așa că și acolo ne vom pregăti să facem proiect pentru a-l putea depune, fie pe fonduri europene, fie pe fonduri guvernamentale. Așteptăm să vedem ce se întâmplă”, a punctat primarul.

Și pentru investitori…

Administrația comunei Râciu dorește finalizarea în acest an a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pentru a putea oferi posibililor investitori o locație care se vrea a deveni o mică zonă industrială, cel puțin într-o primă fază. Din discuțiile pe care primarul le-a avut cu diferiți oameni de afaceri, există perspective chiar foarte bune în ceea ce privește atragerea investitorilor pe raza comunei, în viitoarea „Zonă Industrială”.

„Mai avem realizarea unui PUZ pe care o să îl finalizăm, sper, în acest an. Avem o zonă pe care vrem să o dăm pentru investitori. Comuna Râciu duce lipsă de investitori. Politica noastră, a acestei administrații este de a încerca să atragem investitori în această zonă. Am găsit o zonă mai mică pe care vrem să o transformăm într-o zonă industrială. Nu ne putem raporta încă la un Parc Industrial. Vom vedea pe viitor ce va fi, dar am zis să o luăm așa cu pași mai mărunți. Avem o zonă care deja are o infrastructură, un drum asflatat. Are și o bună parte din utilități deja trase acolo. Vrem să profităm de acest lucru și să începem acolo. Deja am avut discuții cu anumiți antreprenori și din comuna noastră, dar și din afara comunei și care sunt interesați să își deschidă afacerile în acea zonă industrială. Noi trebuie să facem PUZ-ul, iar apoi să mergem mai departe cu toate procedurile legale”, a afirmat Ciprian Alin Belean.

… forță de muncă

Comuna Râciu, din lipsa unor investitori majori, este nevoită să își „doneze” forța de muncă de care dispune localităților din împrejurimi. Din afirmațiile primarului reiese că o bună parte a populației sunt navetiști, care aduce cu sine anumite situații. De pildă, Ciprian Alin Belean afirmă că există riscul ca, în timp, cei care fac naveta să se decidă să plece din Râciu și să se mute în localitatea unde și-au găsit loc de muncă. Pentru a opri acest „exod din rural în urban”, administrația comunei se luptă pentru atragerea unor investitori care vor putea crea locuri de muncă, întrucât populația ar fi mai dispusă să rămână în localitate pentru a munci, în detrimentul „hoardelor” de navetiști.

„Neavând investitori, clar că fiecare și-a căutat de lucru. În zonă, în afară de domeniul agricol, magazine, alimentare sunt puține locuri de muncă. Aici o spun cu toată responsabilitatea pentru că, practic, în momentul în care vezi că microbuze vin și iau forța de muncă de aici și o duc la Sânpaul pentru că acolo sunt firme multe și zeci de oameni se duc cu microbuzele sau îi vezi că dimineața se duc spre Târgu Mureș sau stau în stațiile de autobuz și se duc spre Târgu Mureș sau alte locuri. Clar că este nevoie în comuna Râciu de investitori pentru ca locuitorii, și asta îmi doresc, să rămână aici în comună, să își facă traiul în comună și să rămână aici. Clar că dacă cineva pleacă de aici și își găsește loc de muncă în Târgu Mureș sau în altă parte, la un moment dat poate se gândește să rămână acolo și atunci pleacă din comună. Prin urmare, în capul meu este oprirea acestui exod din rural în urban și, de ce nu, să revină acasă. Dar ca să revină acasă noi trebuie să le oferim ceva. Pentru că până la urmă fiecare trebuie să își întrețină familiile. Și credeți-mă că acesta este cel mai mare gând al meu de a-i ține pe oameni aici, pe tineri și pe cei mai puțin tineri de a-și duce traiul în comuna Râciu, fiecare în satul lui, dar pentru asta trebuie să le oferim confortul pentru așa ceva. Și să știți că împreună cu echipa din Primărie, cu echipa de consilieri ne zbatem pentru acest lucru”, a spus primarul.

În sprijinul producătorilor locali

Mai devreme în acest an, administrația comunei Râciu a organizat o întâlnire cu antreprenorii locali pe tema atragerii fondurilor europene, la care a fost invitat un consultant care, pe lângă faptul că le explică procedurile, „îi ajută, le pregătește dosarele pentru înființarea de firme, cursuri și tot ceea ce ei au nevoie pentru ca ei să poată să își atragă aceste fonduri care vor veni până la urmă”, după cum afirmă primarul. La ora actuală, există undeva între 15-20 de proiecte pe care producătorii locali așteaptă să le depună pentru accesarea fondurilor europene, atât în domeniul agricol, cât și în cel non-agricol. Conform lui Ciprian Alin Belean, administrația locală a făcut tot ce era posibil pentru a-i susține pe antreprenorii râcieni în dezvoltarea afacerii lor.

„Nu este ușor să atragi fonduri europene și eu cred că și rolul administrațiilor locale este de a încerca să le dea oamenilor „totul pe tavă”. Dacă nici așa nu vor, înseamnă că problemele sunt în altă parte. Primăria ține legătura cu acești oameni. Sunt proiecte în special pentru crescătorii de animale care vor să își doteze fermele, pentru agricultri care vor să își achiziționeze utilaje noi, semănători și altele. Există și producători de flori, o familie care sunt prezenți de fiecare dată de trei ani încoace, la târgurile care se fac în Târgu Mureș, care vor să aceeseze bani europeni. Mai există legumicultorii. Sunt câteva familii care se ocupă cu acest lucru și ei vor să acceseze fonduri, să se extindă. Pe non-agricol avem și Argila Albastră de Râciu care vor să își extindă fabrica și producția. Exemplele ar putea continua. Avem mulți producători locali. Oamenii din zonă se zbat, sunt muncitori și chiar își doresc să facă. Iar eu simt că au nevoie de sprijin”, a mai afirmat Ciprian Alin Belean.

Agricultură dezvoltată

Cu ajutorul fondurilor europene, agricultorii locali din comuna Râciu se vor dezvolta și mai mult. La ora actuală, primarul afirmă că la acest capitol localitatea stă foarte bine. Ceea ce lipsește în schimb, pentru latura zootehnică, sunt pășunile. Ciprian Alin Belean afirmă că această problemă o au majoritatea comunelor din județ.

„Agricultura este mai bine dezvoltată decât zootehnia. Sunt mulți care lucrează pământul din zonă, noi fiind și o zonă bună, chiar foarte bună din punct de vedere agricol. În mare parte s-au dus înspre această parte a agriculturii. Desigur, avem și ferme zootehnice, de bovine și ovine în special. Cu ceea ce ne confruntăm acum este lipsa pășunilor. Sunt mulți care cresc bovine sau ovine și nu mai avem de unde să le dăm pășune. Dacă ar fi să luăm legea, Primăria nu este obligată să pună și pășune la dispoziție. Dar, trecând de acest aspect, dacă ar fi o lipsă, asta am identificat și eu în câteva luni de când sunt primar. Fiecare trebuie să se orienteze, să vadă, înainte să își achiziționeze animalele, să vadă dacă are unde să le pășuneze, dacă are unde să le crească pentru că nu putem scoate pășune dacă nu mai este. Sunt câteva comune și în județul nostru care au pășuni foarte multe. Dar, în marea lor majoritate, din câte am vorbit și cu ceilalți colegi primari, mulți au această problemă”, a conschis Ciprian Alin Belean.

Alex PĂTRAȘCU