Ediție specială a cotidianui Zi de Zi, Ghidul Absolventului de Gimnaziu prezintă și în acest an oferta celor mai importante licee mureșene, un calendar al Evaluării Naționale și informații proaspete de la reprezentanți ai ISJ Mureș. Puteți răsfoi aici cele 20 de pagini ale Ghidului.

