Învățământ ultra-modern la Școala Gimnazială din Cristești

Școala Gimnazială din Cristești este o instituție de învățământ modernă care oferă elevilor, dar și cadrelor didactice, condiții pentru un proces educativ optim. Încă de dinainte de pandemie, reprezentanții instituției au implementat un sistem de învățământ care să se folosească de tehnologie, nu doar prin crearea unui catalog virtual, ci și prin instalarea tablelor interactive. Mai mult decât atât, elevii Școlii Gimnaziale Cristești pot beneficia de multe programe și activități extra-curriculare care le sunt destinate. Unele dintre ele sunt programe care nu se mai întâlnesc în România.

Într-un interviu acordat recent cotidianului Zi de Zi, directorul instituției, Albert Zoltán, care deține funcția din 2004, a povestit despre realizările pe care le-a avut, despre modernizarea clădirilor în care au loc orele de curs, dar și despre activitățile suplimentare de care beneficiază elevii școlii.

„Specialitatea mea de bază este geografie-istorie. Ulterior am terminat biologie și în anul 2011 informatică aplicată. Printre cele mai importante realizări pe care le-am avut este că am reușit să școlarizăm foarte mulți elevi de etnie romă. În momentul de față avem școlarizați 141 de elevi romi. Eu spun că și programul ”Lapte și corn” e binevenit pentru ei, dar s-au implicat și colegii mei, cadre didactice, să fie școlarizați cât mai mulți. Mai mult, la școala Primară din Vălureni am avut o reabilitare foarte mare și cu extindere. După aceea am început o reabilitare la Școala Gimnazială Cristești. Prima reabilitare a fost în 2005, după care am mai avut o reabilitare în 2007. Acum încercăm de luna viitoare să finalizăm extinderea Școlii Gimnaziale Cristești cu șapte săli de clasă, din care patru săli sunt laboratoare. E vorba de laboratorul de fizică-chimie, laboratorul de informatică, un laborator de limbi moderne și un laborator de istorie-geografie. În paralel cu această extindere a fost inițiată de către Primăria Cristești, Consiliul Local amenajarea terenului de sport sintetic. Am avut sprijin și din partea Ministerului Educației Naționale să construim o grădiniță cu program normal cu trei săli care se va finaliza în luna iunie și va fi făcut și procesul verbal de predare-primire”, a spus Albert Zoltán.

Noutăți moderne pentru toți

Mai mult decât atât, noile dotări nu vor fi destinate doar celor șapte săli de clasă care se construiesc momentan. Toți elevii vor avea parte de mobilier școlar nou, table interactive noi și videoproiectoare.

„Tot din fonduri europene, obținute prin Primăria Cristești vor fi dotate nu numai cele șapte săli de clasă construite momentan. Toată școala va fi dotată cu mobilier nou, în jur de 320 de mese și scaune pentru elevi, 17 table interactive, ceea ce înseamnă că în fiecare sală de clasă vor fi montate table interactive împreună cu videoproiectoare. În perioada pandemiei aveam nevoie de laptopuri și deja am primit 20 de laptopuri noi în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene care au fost distribuite cadrelor didactice. Nu în ultimul rând, până în prezent, toate cadrele didactice au primit în anii trecuți laptopuri. Acum au primit laptopuri noi. S-a finalizat această investiție care a fost organizată de către Primăria Cristești. Valoarea dotărilor pentru laboratorul de fizică-chimie, limbi moderne, cel de istorie geografie, informatică, în care am adus 20 de calculatoare noi, este de peste 800.000 de lei. Au fost scoase la licitație în patru loturi. Așteptăm să fie finalizată de către constructor și să fie predată clădirea nouă și putem pune mobilierul nou”, a adăugat directorul instituției.

Grădinițe și… natalitate?

Pe lângă faptul că beneficiarii celor două structuri de grădiniță din cadrul Școlii Gimnaziale Cristești se vor putea bucura de un spațiu nou în care se învețe, datorită numărului mari de cereri, din anul școlar 2021-2022 va porni o grupă în plus, ajungând la un total de șase grupe.

„În cadrul școlii avem două structuri de grădiniță. Avem Grădinița cu program normal din Vălureni, cu 25 de preșcolari și avem o structură de Grădiniță cu program prelungit Cristești unde în anul școlar 2020-2021 funcționează patru grupe, din care trei grupe cu program prelungit și o grupă cu program normal. Tot în cadrul aceleieași structuri funcționează și o grupă cu program normal într-o clădire revendicată. De aceea am avut nevoie să construim o grădiniță cu program normal în Cristești. Începând cu anul școlar 2021-2022 ne mărim echipa. Deja am scos la concurs prin transfer trei posturi de educatoare care sunt deja ocupate, însemnând că începând de anul școlar viitor avem o grupă în plus. Asta înseamnă că în Cristești vor funcționa șase grupe de preșcolari. Dacă facem o comparație cu anul 2013, de pildă, atunci în comuna Cristești funcționau trei grupe cu program normal. De anul școlar viitor vom avea șase grupe numai în localitatea Cristești. Este o creștere. Am început deja înscrierile pentru grădiniță și pot să spun că nu mai avem locuri libere la grupa mijlocie secția română, la grupa mare secția română. Sunt epuizate. Avem 20 de locuri pentru grupa mică secția română, unde avem deja 23 de cereri. Înseamnă că vom cere ajutor Inspectoratului Școlar Județean Mureș pentru suplimentarea acestor grupe. Momentan se lucrează la documentația pentru acreditarea Grădiniței cu program prelungit. În momentul de față, școala are 387 de elevi, la care se adaugă 151 de preșcolari. Avem planul de școlarizare aprobat pentru anul următor”, a explicat directorul.

A doua șansă

Din anul școlar următor va porni un program intitulat ”A doua șansă” prin care reprezentanții instituției doresc să școlarizeze persoane care au trecut de vârsta majoratului, dar au abandonat, la un moment dat, școala. La finele anilor de studiu, beneficiarii vor primi un certificat prin care li se atestă competențele profesionale.

„O noutate va fi că la ciclul gimnazial avem 14 locuri pentru programul A doua șansă. Adulții care au împlinit 18 ani și care au depășit vârsta de școlarizare au dreptul să se înscrie în acest program. În primul și al doilea an sunt predate disciplinele de bază, după care în cel de-al treilea an începem să ne ocupăm și de competențe profesionale. Asta înseamnă că vor primi la sfârșitul clasei a VIII-a un certificat de nivel III. Am avut mai multe cereri. Cele 14 locuri vor fi epuizate foarte repede. Avem foarte mulți adulți care au abandonat școala după clasa a V-a, a VI-a. Din septembrie, vor avea dreptul să vină în anul I al proiectului ”A doua Șansă”. S-a discutat foarte mult la nivelul comunității și la nivelul Consiliului Local că ar fi bine să fie înființat acest program pentru că avem foarte mulți foști elevi care au abandonat școala și doresc să primească un certificat profesional de nivel III”, a punctat Albert Zoltán.

Egalitate pentru toți

Atât elevii din clasele care își desfășoară activitatea în clădirile din Cristești, cât și cei care învață în corpurile din Vălureni beneficiază de aceleași condiții.

„Cea mai mare realizare în anul 2019 s-a finalizat construirea clădirii Grădiniței cu program prelungit Cristești, care se află pe strada principală, lângă clădirea Primăriei Cristești. Este foarte bine dotată și construcția s-a finalizat într-un an de zile. Este o clădire foarte frumoasă. Școala Primară Vălureni a fost reabilitată în anul 2012-2013. S-a făcut o extindere, au fost introduse grupuri sanitare noi. Școala este la fel de dotată ca Școala Gimnazială Cristești. Are videoproiectoare în fiecare sală de clasă, cadrele didactice au primit laptopuri noi. Sunt aceleași condiții. Momentan în această clădire funcționează trei clase primare de sine stătătoare, cu 54 de elevi. Mai există și o grădiniță cu program normal cu 25 de preșcolari”, a punctat Albert Zoltán.

Școlii îi lipsește, totuși, o sală de sport în care elevii să se poată bucura elevii de orele de educație fizică.

„În 2007 am inițiat cu fostul primar construirea unei săli de sport în curtea școlii unde se află construită la ora actuală clădirea Grădiniței cu Program Prelungit. Și terenul a fost predat către Compania Națională de Investiții, dar construcția sălii de spot nu s-a realizat. În prezent, comuna Cristești nu există un teren unde s-ar construi o sală de sport. Sunt discuții cu mai mulți proprietari dar încă nu s-a finalizat. Ar fi binevenit o sală de sport în viitor. La ora actuală, orele de sport se desfășoară într-o sală de clasă în timpul iernii, iar în timpul verii pe terenul sintetic care se amenajează la ora actuală și care va fi predat odată cu extinderea școlii”, a specificat directorul.

Profesori instruiți în d’ale tehnologiei

S-ar putea spune că schimbarea sistemului eduucațional din pricina pandemiei nu i-a luat pe nepregătite pe profesorii de la Școala Gimnazială din Cristești. Încă din anul 2017, aceștia au fost instruiți în folosirea tehnologiei pentru a preda.

„Eu spun că nu au fost probleme în perioada aceasta. Elevii s-au descurcat foarte bine atât, dar și profesorii. În 2017 am organizat un curs interactiv cu firma Eduapps. Din București au venit doi formatori. În cadrul cursului am început să întocmim lecții interactive. La acel curs au participat toți profesorii. Așa că profesorii știau deja să lucreze pe acea platformă. La ora actuală, profesorii sunt foarte activi pe platformă. Se pot urmări, monitoriza toate activitățile care se desfășoară. Majoritatea lecțiilor sunt deja pe calculatorul lor și aceste lecții sunt interactive. În plus, pe platforma Adservio, elevii pot încărca portofoliile lor, dar și temele pe care le primesc de la profesori. Încă dinainte de pandemie am folosit sistemul electronic, doar că pe altă platformă. Platforma pe care lucrăm acum a fost achiziționată împreună cu cele 130 de tablete de la Primăria Cristești. Vom folosi platforma și după sfârșitul pandemiei. În plus, de patru ani deja avem table interactive în unele săli de clasă pe care le vom înlocui în acest an. Eu spun că e un impact bun. E mult mai ușor pentru că nu mai trebuie să folosim cretă. În școală avem internet foarte bun. Avem trei tipuri de wireless. Plus internet fix de la Telecom”, a menționat Albert Zoltán.

Iar pentru elevi, cei care nu aveau posibilitatea accesării internetului de acasă în timpul pandemiei, au primit din partea școlii, cu sprijinul Consiliului Local Cristești și a Inspectoratului Școlar Județean, tablete. Totodată, a fost achiziționat și accesul pe o nouă platformă educațională, care va fi folosită și după ce pandemia va fi luat sfârșit.

„Am avut alături de noi Consiliul Local Cristești și Primăria Cristești. Din partea lor am primit 130 de tablete cu internet. Din partea Ministerului Educației Naționale am primit 50 de tablete. Toate au fost distribuite. Absolut toți copiii au tablete sau au avut din partea părinților laptopuri. Am lucrat pe o singură platformă, Adservio. Este o platformă educațională foarte bine concepută. Eu ca director al instituției pot să urmăresc zilnic dacă profesorul de specialitate a ținut orele sau nu le-a ținut. În paralel s-a și monitorizat tot procesul intructiv-educativ”, a specificat directorul.

Bursele, în sprijinul elevilor

În bugetul local din acest an au fost cuprinși 33.000 de lei pentru bursele școlare, de ei beneficiind 66 de elevi.

„În comparație cu alte școli din alte zone, elevii noștri sunt avantajați. În primul rând acum vor primi burse. Încă nu știm ce fel de burse vom avea. În al doilea rând, în cadrul zilei de 1 iunie, anual organizăm activități pentru ei. Nu în ultimul rând, înainte de sărbători, înainte de Crăziun, primesc pachete. Eu spun că elevii sunt motivați. În 2011 am semnat un contract de parteneriat cu Centrul de zi Rozmarin. Am avut elevi în anii trecuți școlarizați la noi. Asiguram transportul de la Centrul de Zi Rozmarin până la Cristești. Au fost elevi care au dorit să vină la noi pentru că asiguram transportul și, la vremea aceea, asiguram și uniforma școlară. Uniforma școlară este obligatorie în școală la momentul de față. Sunt cumpărate de către părinți”, a adăugat Albert Zoltán.

„Micii Polițiști”

Conducerea Școlii Gimnaziale Cristești este deschisă la implementarea unor proiecte interesante și atractive pentru elevi. Unul dintre ele este programul Micii Polițiști, care a fost inițiat în 2009 și care reprezintă o premieră pentru România.

„Acești 16 „mici polițiști” au uniforme de polițist pe care scrie Primărie, Școală și Poliție. Colaborarea cu Inspectoratul Județean de Poliție a început în luna mai 2009 și încă se derulează. Coordonatorul din partea Inspectoratului Județean de Poliție a fost Ciui Ana Maria. Ideea acestui proiect a venit din partea Poliției Județene. Era vorba despre siguranța elevilor. Am fost deschiși la această sugestie. Și Primăria a fost alături de noi. S-au achiziționat atunci acele uniforme de polițist. Acești copii au fost foarte activi, acum în pandemie mai puțin. Împreună cu polițiștii au fost pe străzile Cristeștiului sau în Târgu Mureș, au distribuit pliante, s-au implicat în circulația rutieră. Împreună cu polițistul opreau mașinile și elevul învăța ce date ar trebui să ceară de la șofer. Eu spun că acest proiect a fost bine conceput. Aducea în atenția comunității siguranța oamenilor. Oamenii au fost informați permanent despre ce se întâmplă în jur. Au fost împărțite pliante, au fost activități educative de 8 martie sau 25 martie, de ziua Poliției Române. Anual eram invitați cu acești copii la Poliția Județeană. Cele 16 locuri libere pentru proiect erau împărțite pe clase, elevii fiind selectați în ordinea mediilor. Dacă rămâneau locuri, puteau participa și alți doritori”, a explicat Albert Zoltán.

Nu este singurul proiect, în schimb. În perioada următoare va continua proiectul Școala încrederii, precum și altele, dar vor fi implementate și alte proiecte noi, cum ar fi educația antreprenorială pentru elevii claselor a V-a și a VIII-a.

„Mai avem un proiect inițiat sub denumirea de Școala încrederii. Am depus un referat să fim cuprinși în acel proiect și avem șanse mari să fim ajutați. Este vorba de consilierea elevilor pentru viitor. În județul Mureș mai este o singură școală cuprinsă în acest proiect, anume Școala din Petelea. Am mai avut și un proiect cu firma Colgate. Veneau reprezentații firmei și dicutau cu copiii despre igiena corporală. De curând am inițiat un alt proiect pentru clasele a V-a și a VIII-a, anume predarea educației antreprenoriale. Va veni o doamnă în zilele de joi și va ține ore cu elevii”, a conchis directorul instituției.

Alex PĂTRAȘCU