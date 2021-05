Tinerii și investitorii, susținuți la Pogăceaua

Share



Zonele rurale se confruntă cu o problemă, anume migrația tinerilor către marile orașe sau către alte zone în care reușesc să găsească facilități pentru a-și începe viața pe cont propriu sau pentru a-și întemeia o familie. De aceea există o „luptă” pentru administratorii primăriilor comunelor medii sau mici, cum este Pogăceaua, de a crea oportunități pentru atât pentru tineri, cât și pentru investitori.

Într-un interviu acordat recent cotidianului Zi de Zi, primarul comunei Pogăceaua, Florin Cristian Ștefan, a declarat că unul din planurile sale pentru a stimula populația tânără să nu părăseasca raza localității este de a oferi tinerilor căsătoriți teren pe care să îl poată folosi pentru a-și construi casă. Din cele afirmate de primar reiese faptul că terenurile nu sunt doar pentru tinerii „născuți” în comuna pe care o conduce, ci pentru oricine dorește să se mute acolo.

„Ceea ce ne-am propus, un proiect pentru tineri, este să găsim posibilitatea să le oferim 7 arii de teren, pentru tinerii căsătoriți. Am și intabulat deja aproximativ 60 de arii la drumul principal județean din Pogăceaua. Dorim să îl parcelăm și să începem să le oferim. Proiectul dorim să îl începem chiar din această vară, imediat după finalizarea intabulării. Și la Văleni am intabulat 3 hectare de teren, tot pentru tinerii care doresc fie să își facă o casă, fie dacă un antreprenor dorește să își deschidă o afacere, să investească. Noi ne dorim ca tinerii să poată să rămână aici. Și dacă ar veni din alte părți ar fi și mai bine”, a specificat Florin Cristian Ștefan.

Pământ pentru investiții

Dispunând de teren, administrația locală din Pogăceaua dorește să ofere suprafețe nu doar tinerilor căsătoriți, ci și celor care doresc să își deschidă o afacere sau un punct de lucru pe raza comunei. Este inutil să menționăm care ar fi beneficiile unei astfel de oferte.

„Avem oferte pentru atragerea investitorilor. La noi este o problemă cu forța de muncă feminină. La noi în sat, femeile nu prea au unde să lucreze. În niciun sat nu am văzut pași pentru atragerea acestei categorii de forță de muncă, fie o croitorie sau altceva, pentru că la țară femeile stau acasă. Așa că am vorbit cu o firmă de croitorie. Le oferim spațiu ca ei să poată veni să deschidă punct de lucru. La Sânpaul este o firmă de cablaje și avem în plan să îi abordăm și pe reprezentanții companiei. Le putem oferi teren ca să își poată deschide și aici o hală. Mai mult, foarte mulți din zona noastră lucrează la această firmă, fiind navetiști. Astfel nu ar mai fi nevoiți să meargă până la Sânpaul în jur de 1.000 de oameni din întreaga Câmpie. Iarăși, la Puiul de Crăiești lucrează mulți, dar are punct de lucru la Pogăceaua”, a explicat Florin Cristian Ștefan.

