BILANȚ. Profit sau pierdere pentru Aeroportul ”Transilvania”?

Share



Situația financiară a Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu Mureș la data de 31 decembrie 2020 a fost aprobată joi, 27 mai, de plenul Consiliului Județean Mureș, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru.

Conform situațiilor financiare, Regia a obținut în anul 2020 următoarele rezultate: venituri totale de 10.013.630 de lei din care ajutor de stat de exploatare de 5.345.900 de lei, cheltuieli totale de 10.013.000 de lei, rezultat – profit brut de 530.000 de lei, impozit pe profit de 530.000 de lei și rezultat – profit net de 0 lei.

”Veniturile totale ale Regiei au scăzut în anul 2020 faţă de anul 2019 cu 6,71%, iar cheltuielile totale au scăzut în anul 2020 faţă de anul 2019 cu 6,69%. Valoarea profitului net în anul 2020 se menține cu cel înregistrat în anul 2019 fiind în cuantum de 0 lei. Veniturile din exploatare ale Regiei realizate în anul 2020 se compun din: venituri proprii care reprezintă 23,78%, venituri din subvenţii de exploatare care reprezintă 53,44% şi alte venituri – venituri din subvenții pentru investiții – care reprezintă 22,78%. Cheltuielile de exploatare ale Regiei efectuate în anul 2020 se compun din: cheltuieli materiale 5,01%, cheltuieli cu energia şi apa: 5,64%, cheltuieli cu personalul: 52,68%, alte cheltuieli de exploatare: 13,90% şi cheltuieli cu amortizările şi provizioanele: 22,77%”, a precizat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

Regia autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” funcţionează sub autoritatea Consililui Judeţean Mureş, conform Hotărârii Guvernului nr. 397, Hotărârii Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea Consiliilor Judeţene, activitatea fiind finanţată atât din venituri proprii cât şi din fonduri publice, respectiv transferuri din bugetul judeţului.

Alex TOTH