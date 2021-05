Membru al echipei de campanie a lui Soós Zoltán, contract de 7.291 de euro cu Primăria Târgu Mureș

Share



Deși în numeroase declarații publice pe care le susține cu diverse ocazii vorbește despre teme cum ar fi greaua moștenire economică, austeritatea bugetului local și necesitatea reducerii cheltuielilor inutile, primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, are, se pare, o altă abordare atunci când vine vorba despre foștii susținători din campania electorală din toamna anului 2020.

Peste 7.000 de euro pentru clipuri ”de propagandă și de informare”

Potrivit informațiilor furnizate de portalul www.e-licitatie.ro, Primăria municipiului Târgu Mureș a achiziționat, în data de 25 mai 2021, de la un SRL debutant, ”servicii de concepție și producție spoturi audio – video”, sau, mai exact, conform codului CPV, ”producție de filme și casete video publicitare, de propagandă și de informare”.

Societatea care va furniza respectivele servicii se numește What’s in The Box, iar valoarea achiziției prin cumpărare directă este de 35.894 de lei, adică 7.291 de euro.

Beneficiarul contractului, fost membru în echipa de campanie al lui Soós Zoltán

La o verificare pe pagina web www.listafirme.ro (principalul portal care furnizează informații despre firmele din România), aflăm că sereleul What’s in The Box a fost înființat în luna noiembrie 2017, se ocupă cu ”activități de producție cinematografică, video și de programare de televiziune” și are un asociat unic în persoana lui Márton László, care deține și calitatea de administrator.

Conform aceleiași surse, în anul 2017 What’s in The Box a avut o cifră de afaceri de 10.520 de lei, care a crescut apoi la 76.644 de lei în 2018 și la 125.931 de lei în 2019.

În ceea ce privește profitul net obținut, evoluția societății a fost următoarea: 9.691 de lei în 20117, 60.569 de lei în 2018 și 80.282 de lei în 2019.

Tot de pe www.listafirme.ro aflăm că în anii 2017, 2018 și 2019 sereleul respectiv nu a avut niciun angajat.

Până aici, nimic neobișnuit. Doar că privind frumoasa fotografie de grup intitulată sugestiv ”SOOSteam”, publicată în campania electorală din septembrie 2020 pe mai multe pagini de Facebook, remarcăm prezența în cadru a proprietarului (pe atunci membru în staff-ul candidatului Soós Zoltán) sereleului care astăzi beneficiază de contractul care are ca obiectiv producția de filme și casete video publicitare ”de propagandă și de informare” pentru primarul Soós Zoltán.

Desigur, nu este nimic ilegal în toată această poveste/achiziție prin cumpărare directă deoarece orice societate are, evident, dreptul să participe la o achiziție publică organizată de o instituție.

În ceea ce privește însă moralitatea respectivei achiziții, atribuirea unui contract din bani publici către un fost membru al staff-ului actualului primar lasă loc la discuții și interpretări mult mai ample.

În cazul în care persoanele nominalizate în articol se simt lezate în vreun fel de conținutul materialului sau doresc să își exprime dreptul la replică, le așteptăm reacția la adresa de e-mail redactia@zi-de-zi.ro.

Alex TOTH