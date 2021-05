Mureșul, lăsat să revină în elita baschetului ?

Share



Sala Olimpia din Ploieși va găzdui de miercuri până duminică, în perioada 2-6 iunie, faza a doua a ediției în Liga I de baschet masculin. Participă primele șase echipe în urma disputării sezonului regulat. Liga I a aliniat la start 12 echipe, care s-au întrecut într-un singur tur, disputat sub formă de turnee. Printre participante se află și formația târgumureșeană, preluată din acest sezon de CSU Târgu Mureș. După disputarea a 11 partide aceasta a fost clasată pe locul secund. Mureșenii au suferit o singură înfrângere, la ultimul turneu, în fața celor de la CSM Ploiești, în turneul organizat pe terenul prahovenilor, la Blejoi. Echipa antrenorului George Trif va întâni în cadrul turneului, în ordine, echipele CSU 2 Sibiu, CSU Știința București, Agronomia București, Rapid București și CSM Ploiești. Primele două ar urma să promoveze în Liga Națională, dar înaintea startului planează o mare incertitudine. Dacă echipa sibiană nu are drept de promovare, clubul având deja o echipă în primul eșalon, soarta mureșenilor nu a fost încă decisă de către federația de specialitate. Trecută la Clubul Sportiv Universitar, echipa are statutul unui club nou afiliat și nu s-a decis dacă are drept de promovare după un singur sezon, deși Liga I este singurul eșalon inferior. „Am înaintat o solicitare Federației Române de Baschet în acest sens, dar încă nu am primit niciun răspuns. Noi mergem la turneu pentru că ne-am câștigat acest drept, vom juca la victorie fiecare meci, după care vom vedea ce se va decide”, a spus antrenorul mureșenilor, George Trif.