Proiecte de zeci de milioane de lei la Bălăușeri

Share



Foarte multe administrații văd anul acesta, 2021, ca pe un „an al proiectelor”. Prin urmare, comunitatea din Bălăușeri va beneficia de proiecte de dezvoltare finanțate atât din fonduri europene, cât și surse guvernamentale. Mai mult, Administrația comunei a alocat din bugetul local sume pentru alte planuri care se doresc a dezvolta comuna. Într-un interviu acordat recent cotidianului Zi de Zi, primarul comunei Bălăușeri, Varga András Adorján, a enumerat multiplele proiecte deșa depuse la diverse programe de finanțare.

AFIR sau… a nu fir

În ceea ce privește investițiile derulate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Varga András Adorján a specificat că au fost depuse proiecte pentru implementarea rețelei de canalizare, care se ridică la o sumă totală de peste 8.500.000 de lei, dar și pentru renovarea a două case de cultură.

„În ceea ce privește rețeaua de canalizare din Bălăușeri, suma totală a proiectului este de 8.551.000 de lei, din care 2.471.000 de lei este cofinanțarea din bugetul local. Renovarea Casei de Cultură din Bălăușeri este tot prin AFIR. Costul total este de 2.321.000 lei din care 113.000 de lei este cofinanțarea din bugetul local. Stadiul de finalizare este undeva la 70%. Estimăm finalizarea proiectului în luna septembrie. Pentru renovarea Casei de Cultură din Chendu, valoarea totală a proiectului este de 1.800.000 de lei, din care 565.000 de lei este cofinanțarea locală, iar restul tot de la AFIR. Este o lucrare mai dezvoltată deoarece starea căminului era foarte degradată. Au apărut probleme pe șantier. Au apărut niște dispoziții, dar din cauza aceasta întârzie puțin lucrările, iar executantul este neserios, dar încercăm să găsim împreună soluții și să reușim să colaborăm. Sper să fie finalizat și proiectul acesta tot anul acesta, în luna septembrie, dar va trebui să prelungim contractul de execuție”, a menționat Varga András Adorján.

Există și alte programe guvernamentale accesate de administrația Bălăușeri care vizează infrastructura. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 (PNDL), se urmărește construirea rețelei de canalizare și a apei uzate în Chendu.

”Valoarea totală a proiectului este 11.261.000 de lei, din care 4.070.000 de lei este cofinanțarea locală, restul venind prin PNDL 2. Ordinul de începere a fost dat, firma nu s-a prezentat. Proiectul tehnic este gata. Avem toate avizele, toate autorizațiile. Așteptăm să vedem cum ne vom înțelege cu firma. Există mai multe proiecte depuse la CNI (Compania Națională de Investiții – n.r.). Cele mai importante ar fi asfaltarea tuturor străzilor din comună, executarea rețelei de canalizare în satele Dumitreni, Filiteni, Agrișteu și Senereuș. Mai avem depus un proiect pentru construirea unei săli de sport în localitatea Chendu”, a mai amintit primarul.

Nici banii europeni nu scapă…

Programul Operațional Regional (POR) finanțează construirea unei grădinițe în satul Agrișteu, proiect care, la ora actuală, conform primarului, se desfășoară fără probleme. Varga András Adorján a dezvăluit că valoarea totală a proiectului este de 2.277.000 de lei, iar cofinanțarea locală este de 195.000 de lei.

”Ordinul de începere l-am dat în decembrie. Odată cu venirea vremii favorabile au început lucrările. Acestea decurg conform graficului de execuție. Este turnată fundația. Urmează să fie turnată placa și se ridică construcția. Totul este în regulă și cu executantul. Nu sunt probleme”, a arătat primarul.

Situația pandemică a cerut o oarecare „reformă” în învățământul de stat prin implementarea studiului și orelor online. Pentru elevii din Bălăușeri, reprezentanții Primăriei așteaptă fonduri prin Programul Operațional Competitivitate (POC) pentru a achiziționa tablete, laptopuri și table interactive care, după cum explică Varga András Adorján, este în valoare de 1.200.000 de lei.

”Aici am răspuns la clarificări și așteptăm să semnăm contractul de finanțare. După ce a apărut pandemia a apărut acest proiect de dotare al școlilor ca să poată să continue învățământul și în regim online. În comună a fost o perioadă în care au fost închise școlile din cauza pandemiei. Avem școală, primară în Filitelnic și în Agrișteu, Școala Gimnazială în Bălăușeri, în Senereuș Chendu. În Dumitreni școlile sunt desființate pentru că nu erau copii. Transportul elevilor se face cu un microbuz școlar care e din 2006 și este deja într-o stare foarte deteriorată. Am trimis solicitare către Minister în acest sens și avem promisiune că în acest an vor fi cumpărate autobuze școlare și vom primi unul nou cu o capacitate mai mare de copii. În momentul de față microbuzul face mai mult de 20 de curse pe zi ca să putem menține și distanțarea și din cauza aceasta învățământul este realizat în acest fel încât nu pornesc toate clasele deodată”, a menționat primarul.

… dar nici bugetul local

Din bugetul local, administrația locală a comunei Bălăușeri a alocat sume pentru modernizări, renovări și construcții de spații de joacă, dar și pentru studii și pași premergători unor proiecte de o anvergură mai mare.

„În bugetul local am inclus și construirea unui spațiu de joacă la Grădinița din Bălăușeri cu o sumă de 22.000 de lei din bugetul local. Vrem să depunem un proiect tot pentru reabilitarea energetică și creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială ”Török János” din Bălăușeri. Pentru acest proiect am alocat un buget de 60.000 de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate și pentru consultanță. Proiectul ar trebui să fie pornit din data de 5 mai, dar depunerile au fost amânate până în iulie. Printre altele, mai este în plan și amenajarea terenului de lângă casa mortuară din Bălăușeri. Casa Mortuară a fost finalizată anul trecut. A fost făcută recepția, dar ar trebui să facem accesul și amenajarea terenului de lângă și un zid de sprijin. Pentru aceasta am alocat suma de 238.000 de lei. Mai mult, lângă Căminul Cultural din Chendu anul trecut Primăria a achiziționat o casă care era aproape lipită de Căminul Cultural. Din cauza acestei lipiri, s-a deteriorat o parte a căminului. Am achiziționat această casă cu teren care și bloca accesul în curtea interioară a Căminului. Cu demolarea acestei case și a anexelor gospodărești vom avea acces la grădina din spate a căminului. Cu aceasta câștigăm un teren de aproape 10 ari, unde am vrea să realizăm o parcare și complex de joacă pentru copii. În comună există în momentul de față un singur parc de joacă, în Bălăușeri. Pentru aceasta am alocat o sumă de 200.000 de lei”, a punctat Varga András Adorján.

Printre cele mai ambițioase proiecte pe care Administrația comunei Bălăușeri este modernizarea centrului medical din comună. Se dorește mărirea și modernizarea acestuia pentru a putea angaja medici specialiști. Pentru moment, din bugetul local s-a acordat suma de 3 milioane de lei pentru un Studiu de Fezabilitate. În ceea ce privește Stragia de Dezvoltare a comunei pentru secțiunea 2021-2027, care se preconizează a fi finalizată în luna iunie, au fost alocați în planul de buget 30.000 de lei.

„Pentru modernizarea centrului medical din Bălăușeri se dorește renovarea și extinderea. Avem un dispensar mai mic și vrem să îl extindem pentru a putea aduce și medici specialiști, să fie în același loc și cabinetul de medicină dentară și farmacie. Să fie o clădire mai complexă. Aici am și inclus în buget Studiul de Fezabilitate pentru acest proiect, cu o valoare aproximativă de 3 milioane de lei. La ora actuală nu sunt probleme cu dispensarul, nici din punct de vedere al cadrelor medicale, nici al dotărilor. Avem trei medici de familie, dar ideea este că suntem chiar la mijloc între Sighișoara și Târgu Mureș, iar pentru orice consult medical în afară de ceea ce poate realiza medicul de familie trebuie deplasat într-una dintre cele două localități. Am avea posibilități să aducem medici, pentru că sunt specialiști care se interesează și ar veni aici, dar trebuie mai întâi să oferim niște condiții”, a conchis Varga András Adorján.

Alex PĂTRAȘCU