VIDEO: Școala profesională din Râciu, un vis împlinit

În plan educațional, una din realizările pe care primarul comunei Râciu, Ciprian Alin Belean, le consideră importante este înființarea Școlii Profesionale „Gheorghe Șincai” în comună. Într-un interviu acordat recent cotidianului Zi de Zi, primarul explică motivul pentru care și-a dorit să vadă înființată o astfel de școală în comuna pe care o conduce. Este foarte important de menționat că, din afirmațiile sale, o astfel de instituție a salvat de la abandon școlar în jur de 15 elevi care, din varii motive, deciseseră să renunțe la școală.

Proiectul a început acum trei ani, având clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Anul acesta în primăvară termină clasa a X-a și se intră în clasa a XI-a, fiind prima generație care va finaliza studiile la Școala Profesională din Râciu.

„Încă de când aveam mandatul de consilier, mi-am dat interesul pentru școlile din comuna noastră. Un proiect de suflet pe care l-am inițiat acum 3 ani de zile, a fost Școala Profesională „Gheorghe Șincai” din Râciu, tot pe sectorul agricol. Agricultor în culturi de câmp este un profil, iar cel de-al doilea profil este Mecanica Agricolă. Avem clasa a IX-a și a X-a, cu 38 de elevi. Cred că din aceștia, cel puțin 10-15 elevi i-am luat din abandon școlar. Școala aceasta a fost făcută foarte greu. Eu îi mulțumesc Inspectoratului Școlar Județean pentru că a fost alături de noi, ne-a ajutat. Avem Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj care sunt partenerii noștri și ne-au ajutat foarte mult. Azomureș sunt alături de noi, de asemenea. Mai avem încă o companie privată, Agrorom, care și ei sunt alături de noi”, a declarat Ciprian Alin Belean.

Salvați de la abandon

Școala Profesională „Gheorghe Șincai” a pornit și dintr-o dorință de a le facilita elevilor mersul la școală, pentru a nu mai fi nevoiți să facă naveta la școlile din localități precum Târgu Mureșul. Elevii, doar momentan în număr de 38, nu sunt doar din Râciu, ci și din localități învecinate, unde situația sistemului educațional este similară. Mai mult, din spusele sale reiese faptul că instituția ar putea fi un precursor al unui liceu în localitate.

„Vedeam de fiecare dată elevi care dimineața, la ora 5-6, stăteau în stație la autobuz ca să meargă în Târgu Mureș la Școala Profesională sau la liceu. De acolo mi-a venit ideea să facem și la noi o școală. Atunci am reușit să facem, în primă fază, o școală profesională. S-au lipit de noi și noi de ei, așa cum spuneam, toți cei care ne-au ajutat. Într-un final am reușit să începem această școală. Am ajuns să umblăm efectiv pe la oameni pe acasă și am reușit să îi aducem din abandon școlar. Erau elevi sau părinți care spuneau că nu îi mai lasă la școală pentru că nu își permit să îi lase pe copii la școală. Aici nu mă refer doar la comuna noastră. La Școala Profesională de la Râciu sunt elevi de la Crăiești, de la Pogăceaua, de la Sânpetru, de la Urmeniș, Șincai și altele. Sunt mai multe comune de unde au venit elevi. I-am luat din abandon școlar, i-am convins să vină și acum sunt bucuroși și le pare bine. M-am întâlnit cu părinți de-ai elevilor și erau entuziasmați că până la urmă copiii totuși vor termina o școală. Școala este gratuită, primesc și o indemnizație de 200 de lei pe lună. Transportul este gratuit. Noi am pus toate ingredientele necesare ca să facilităm mersul la școală pentru acești copii.

Un viitor performant

Datorită „alianței” pe care conducerea Primăriei a făcut-o cu USAMV Cluj Napoca, elevii au parte chiar de practică împreună cu studenții facultății, adică viitori ingineri. Un alt punct de vedere care vine în sprijinul Școlii Profesionale râciene este că sectorul agricol din comună este în dezvoltare. Astfel, absolvenții celor două profile sunt pregătiți pentru a intra în câmpul muncii cu un nivel ridicat de cunoștințe în domeniu. După cum explică Ciprian Alin Belean, tehnologia agricolă și utilajele sunt din ce în ce mai performante și cu greu pot fi utilizate de cineva care nu cunoaște modul de operare cu acestea.

„Practica o fac la agenții economici din zonă din domeniul agricol. Recent, au fost la Cojocna unde este baza Universității USAMV Cluj Napoca. Fiind în parteneriat cu ei tot timpul sunt alături de noi și ne sprijină, inclusiv ne-au pus la dispoziție baza lor, care este foarte mare, unde practic elevii noștri de la profesională se pregătesc cu studenții. Elevii noștri de la profesională au parte de pregătirea viitorilor ingineri agricoli. Clar fiind o zonă agricolă, e nevoie de forță de muncă în acest sector. Copiii aceștia nu vor deveni „tractoriști”, după cum spunea cineva despre absolvenții profilului de Mecanică agricolă. Nu pentru că ar fi un cuvânt urât sau altceva de genul acesta. Dar, la ce utilaje există la ora actuală, când te urci într-un asemenea utilaj, devii operator de utilaj. Există atâta tehnologie în utilajele astea încât trebuie să știi să le manevrezi. Cu tot respectul, dar cred că un tractorist care a lucrat acum 30-40 de ani pe vestitele noastre tractoare U650 care au dus România în top, nu știu cât de mult s-ar putea adapta pe ceea ce există acuma. Noi îi pregătim și la fermele unde se duc sau la Cojocna, fac practică pe tehnologia nouă. Noi încercăm să le predăm tehnologia nouă, să nu mergem după curricula veche. Trebuie să se predea prezentul și viitorul”, a punctat primarul comunei Râciu.

Grădiniță nouă

Școala Profesională nu este singura realizare din domeniul de învățământ a noului Primar. Sub conducerea sa, în 2021 s-a implementat proiectul care vizează o grădiniță cu program prelungit. O astfel de instituție reprezintă un ajutor și pentru părinți, în special dacă este să luăm în considerare faptul că mulți dintre cei care locuiesc în comuna Râciu sunt navetiști. Mai mult, o grădiniță cu program prelungit ar putea participa activ la menținerea familiilor tinere în localitate sau ar putea chiar atrage noi locuitori, întrucât condițiile din acest punct de vedere sunt îndeplinite.

„Pe partea de școală, tot un proiect pe care l-am implementat de anul acesta școlar este Grădinița cu program prelungit, care este în premieră în comuna noastră. Avem 12 copii care au tot ceea ce le trebuie. Primesc o masă caldă, au pătuțuri, copilașii se simt bine, sunt fericiți și la fel și părinții, în special mămicile. Am pornit acest proiect și am și reușit să îl implementăm tot din dorința părinților, în special a mamelor, de a putea să meargă la servici. Era o problemă pentru că trebuiau să stea cu copiii, o parte dintre ele nu erau angajate și trebuiau să își găsească de lucru pentru a-și putea întreține familia. Atunci am găsit, în urma discuțiilor cu părinții, sprijin tot de la Inspectoratul Școlar Județean și avem și o firmă care sponsorizează efectiv mâncarea micuților. Atunci am reușit să ducem și acest proiect la bun sfârșit și funcționează. Părinții, între timp, o bună parte și-au găsit de lucru. Copiii sunt asigurați până la ora 5 care sunt la grădiniță, iar părinții pot să își desfășoare munca”, a conchis Ciprian Alin Belean.

