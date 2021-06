Bugetul SC Parc Industrial Mureș, aprobat

Share



Consilierii județeni au aprobat joi, 27 mai, într-o ședință ordinară de lucru, bugetul de venituri și cheltuieli al SC Parc Industrial Mureș pe anul 2021.

Profit estimat de 226.000 de lei

Potrivit președintelui Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, în cadrul activității curente au fost propuse venituri în valoare de 2.271.000 de lei, reprezentând veniturile activității de bază – de exploatare, compuse în special din redevențe și chirii formate din taxa de administrare de 0,5 euro/ metru pătrat/ an sau 1 euro/ metru pătrat/ an în funcție de stadiul investiției și a obligațiilor asumate de concesionari, în timp ce redevența este de 2,34 euro/ metru pătrat/ an pentru contractele de concesiune încheiate pe 5 ani, respectiv între 0,12-1,80 euro/ metru pătrat/ an pentru cele încheiate pe 49 de ani și venituri din refacturare utilități.

În ceea ce privește cheltuielile propuse, acestea se cifrează la valoarea totală de 2.045.000 de lei și sunt în întregime acoperite din veniturile estimate, previzionându-se cheltuieli la 1.000 de lei venituri la nivelul de 900 de lei și un profit brut de 226.000 de lei, ce corespunde unei rate de rentabilitate de 11%.

”Indicatorii de eficiență rezultați din bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv productivitatea muncii, cheltuieli la 1.000 de lei venituri, rata rentabilității se încadrează în nivelurile negociate cu administratorii, la stabilirea indicatorilor de performanță”, a precizat Péter Ferenc.

Totodată, președintele Consiliului Județean Mureș a mai arătat că în anul 2021 ”societatea își planifică în cadrul proiectului de buget, o reducere a creanțelor restante, cu peste 37%, de la 4.832.000 de lei la 3.000.000 de lei.”

Consiliul Județean Mureș, acționar majoritar

SC Parc Industrial Mureș SA s-a înfiinţat în anul 2003 cu scopul administrării infrastructurii Parcului Industrial Mureş, obiectiv finanţat în cadrul Programului Phare 2001, Facilitatea Suplimentară pentru Investiţii, componenta RO 0101.03, iar Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar cu 91,62% din capitalul social al societății, fiind asociat cu următoarele Consilii Locale, care au calitatea de acționari minoritari: Sânpaul, Ungheni, Iernut şi Luduş.

Alex TOTH