FOTO: Ultimul clopoțel școlar pentru viitorii pedagogi

Share



Miercuri, 2 iunie, a avut loc festivitatea care a marcat absolvirea elevilor celor patru clase de a XII-a de la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș. Mai exact, clasele a XII-a A și C au avut ca specializare învățător-educator, secția română, respectiv maghiară, clasa a XII-a B, cu specializarea educator-puericultor la secția română și, în fine, clasa a XII-a D, cu specializarea instructor de activități extrașcolare, secția maghiară.

Evenimentul dedicat celor 105 absolvenți, viitori pedagogi și dascăli, a avut loc la Teatrul de Vară din municipiul Târgu Mureș. Pe lângă directorul instituției, Dorin Cristian Lobonț, și directorul adjunct, Szilagyi Andras, au mai luat cuvântul și inspectorul școlar general al județului Mureș, prof. drd. Sabin-Gavril Pășcan, inspectorul școlar general adjunct, prof. Illés Ildikó, și inspectorul de specialitate prof. dr. Mioara Cozac. Nici Primăria municipiului Târgu Mureș nu a rămas fără reprezentant la festivitate, în numele acesteia vorbind Casandra Vasiu, iar în numele Comitetului reprezentant al părinților a cuvântat Simon Gyongyi, reprezentant al părinților în Consiliul de Administrație.

Succesul ”stă în voința de a învinge”

Directorul Colegiului a amintit că instituția de învățământ pe care o reprezintă este una dintre cele mai bine cotate licee vocaționale pedagogice din România. Mai mult, directorul a spus tuturor absolvenților de faptul că viața în care urmează să pășească va fi plină de suișuri și coborâșuri, dar a specificat ca mereu elevii să aibă încredere în profesia pe care și-au ales-o.

„Drumul nu se termină aici. Probabil v-ați gândit și vă gândiți în continuare la viitorul vostru profesional și la alternativele educaționale pe care le veți urma. Veți merge cu toții în viața reală unde vă așteaptă proiecte și oportunități pe plan profesional și familial, dar poate și dezamăgiri și eșecuri. De aceea, când asemenea momente vor apărea în viața voastră, cred că îndemnul lui Martin Luther King este mai mult decât încurajator: „Putem să acceptăm dezamăgiri temporare, dar nu trebuie să ne pierdem niciodată speranța infinită.” Indiferent unde vă va duce viața, vreau să vă încurajez pe toți cei aflați astăzi aici și să priviți cu speranță spre viitor. Să aveți încredere în voi înșivă, în destinul vostru, în profesia oferită de Colegiul nostru în viață și să nu vă dați niciodată învinși. Așa cum spunea filosoful Seneca, „succesul, în mare parte, stă în voința de a învinge.” Să ne străduim și să stăruim. Vă încurajez să sperați, să aveți vise mărețe, să vă urmați inima și intuiția”, a afirmat Dorin Cristian Lobonț.

Cu inima deschisă

Prof. drd. Sabin-Gavril Pășcan, absolvent al Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș, a ținut să amintească de faptul că sfârșitul ciclului școlar nu este altceva decât o continuitate în viața de pedagog.

„Înțelepciunea, dorul, nostalgia, împlinirea transpar și domină, pun în umbră emoția absolvirii celui mai frumoase etape din viața de elev: anii de liceu. 2 iunie 2021, momentul sfârșitului și al continuității. Între ele se desfășoară inițierea pe palierul vieții și evoluția, elemente esențiale ale școlii dar și ale condiției umane. Clopoțelul care a sunat astăzi anunță sfârșitul unui moment din formarea voastră, dar amintește în același timp că ați devenit maturi și responsabili. Pe orice portativ temporal vă veți afla, trebuie să vă construiți viitorul a cărui cheie o purtați în mâini. Ușa pe care o deschideți va diferi în funcție de aspirații, de idealuri și de posibilitățile fiecăruia. Importantă a asumarea verbului „a vrea” să fii mai bun, să descoperi lucruri noi, a vrea să te descoperi. Cred că în acești ani de liceu ați învățat că reprezentați ceva numai prin ceea ce dăruiți. Nu uitați: limpede nu vezi decât cu inima. Miezul lucrurilor nu poate fi văzut cu ochii”, a punctat inspectorul școlar general al județului Mureș.

Casandra Vasiu a felicitat absolvenții pentru alegerea făcută, anume de a trăi „aventura” cea mai frumoasă dintre toate, anume aceea de dascăl.

„Dacă viața este o aventură, voi ați ales cea mai frumoasă dintre toate aventurile posibile, aceea de a modela viitoarele generații. Meseria de dascăl este una vocațională. Este nevoie de vocație pentru a luat, câteodată de la zero, un copil, a-l forma și a-l vedea cum crește, mai ales intelectual. Este o bucurie de neegalat să vezi că eforturile tale dau roade și satisfacții. Este, în același timp, o mare responsabilitate”, a transmis reprezentanta Primăriei municipiului Târgu Mureș.

Umbre și lumini

Cele două eleve care au primit premiul de șefa de promoție al generației 2021, la secția română cu media de 9,94 a fost Carla-Cristina Szekely din clasa a XII-a A, iar la secția maghiară, cu media de 9,55, din clasa a XII-a C, Kovacs Izabella Orsolya.

În discursul ei, Carla-Cristina Szekely a amintit că, pe lângă succesul de a primi note bune sau diplome, mai important sunt lucrurile învățate cu care, în viitor, vor fi modelate mințile și sufletele tinerelor generații.

„Vă mulțumim că sunteți alături de noi, la acest sfârșit de drum, deschizător de noi începuturi. Anii de liceu ne-au format abilități, comportamente, atitudini care să ne pregătească startul acestui nou început. Liceul a fost ca o pată de culoare în viața mea, care m-a ajutat adesea să văd lumea cu alți ochi. Octavian Paler spunea astfel: „Oricărei lumini îi căutăm umbra”. Ei bine, în patru ani de liceu, eu am învățat contrariul, anume că oriunde găsim un petic de umbră, aceasta se datorează luminii, o lumină caldă și îmbietoare, care m-a ajutat să nu pelc capul nicio secundă. Cu toții privim succesul și reușita ca pe niște lucruri materiale sau izvorâte din lucruri materiale. Dar pentru mine, succesul nu înseamnă o diplomă sau laude infinite, ci liniștea sufletească pe care o simt acum, la capăt de drum, când am alături de mine o mulțime de oameni blânzi și frumoși, oameni în adevăratul sens al cuvântului. Oameni pe care îi respect și le sunt recunoscătoare pentru că am avut șansa de a mă forma prin ei. Fiind la profil de învățător-educatoare, am învățat cît de important este sufletul în interacțiunea cu oamenii și mai ales în interacțiunea cu preșcolarii și elevii. Generații întregi așteaptă să fie modelate”, a conchis șefa de promoție.

Alex PĂTRAȘCU