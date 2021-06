FOTO: Ziua Copilului, sărbătorită cu fast la Târgu Mureș

Share



Ziua liberă de 1 iunie i-a strâns pe târgumureșeni, părinți cu piticoți de toate vârstele, la Platoul Cornești și la Grădina Zoologică pentru a sărbători copilăria. După un an în care majoritatea lumii a stat mai degrabă închisă în casă, neputându-se organiza astfel de activități și evenimente, cu mic, cu mare lumea a luat la asalt potecile Platoului Cornești, iar vremea, se pare, a ținut cu toată lumea.

Kopoc Andras, director adjunct al Grădinii Zoologice din Târgu Mureș, a declarat că estimarea numărului de vizitatori pentru ziua de marți este de peste 4.000. Mai mult, în ultimele sfârșituri de săptămână, Grădina Zoologică a fost vizitată de peste 7.000 de persoane.

„Se știe că lumea a stat în casă destul, iar cu aceste relaxări, oamenii simt că trebuie să iasă. Noi, cei de la Grădina Zoologică, ne dorim să oferim cât mai multe activități. În ultimele weekenduri au fost foarte mulți oameni. Acum două săptămâni au fost aproximativ 7.700 de vizitatori. Astăzi de 1 iunie, ne așteptăm la 4.000 – 5.000 de vizitatori”, a punctat directorul adjunct al instituției.

Încă de la ora 11, cei care ajungeau la Platoul Cornești, la Căsuța din Pădure, transformată în centru de vaccinare Johnson & Johnson, erau întâmpinați de Cvartetul Mezzoforte, compus din elevi ai Liceului Vocațional de Artă din Târgu Mureș. Coordonatorul proiectului, Remus Grama, a declarat că elevii săi s-au descurcat extraordinar.

„A fost o experiență nouă și foarte frumoasă. Noi patru nu am mai cântat niciodată. Cvartetul a fost format de un an și ceva. Până acum am fost puși pe pauză, cântam în fața webcamului și acum e prima ocazie să ieșim în forță. Și nu au dezamăgit”, a afirmat profesorul.

Campioni unul și unul

Printre primele activități care au avut loc de Ziua Copilului din 2021, a fost o expoziție canină la care au participat stăpâni cu companioni de rasă. S-ar putea spune că printre vedetele expoziției a fost Cross, un Terra Nova de 64 de kilograme, cam cât un ursuleț mai mic. Stăpânul său, Cătălin Piper, a declarat că animalul său de companie a strâns multe titluri la expozițiile din țară și din străinătate, ajungând chiar și campion mondial.

„Particip la expoziții canine în special, nu neapărat dresaj, de patru ani de când l-am luat pe Cross. El ne-a schimbat un pic viața. Înainte aveam alte păreri despre a avea un câine. Nu l-am luat special pentru concurs. L-am luat dintr-o canisă aici aproape de Târgu Mureș. E cea mai mare canisă de Terra Nova din țară și părinții lui sunt campioni. Tatăl lui e unul din cei mai premiați câini din România de toate rasele. Atunci când l-am luat și era perioada de creștere, crescătorul mi-a povestit de concurs și mi-a spus că ar fi păcat să nu mă duc cu el la expoziții. S-a adeverit că e un câine excepțional. La juniori a fost campion mondial. La clasa tineret a fost locul I la Europene, iar la adulți a fost campion în mai multe țări și campion al federației internaționale”, a povestit Cătălin Piper.

Teatru de improvizație în aer liber

Tot elevi ai Liceului Vocațional de Artă din Târgu Mureș, care studiază arta actorului, au avut câteva momente de improvizație. Exercițiul s-a desfășurat în incinta Grădinii Zoologice, prin puzderia de oameni care priveau mirați la ce se întâmplă.

Sorana, una din eleve, a declarat: „Sincer, abia așteptam toți să ajungem în sala de actorie. Cel puțin eu, când am văzut sala, s-a împlinit ceva în mine după un an în care am stat numai în casă și făceam yoga în onine cu doamna profesoară. Acum am ieșit din sala de teatru ca să arătăm lumii ce știm să facem. Sunt în al doilea an de actorie. Eu spun că nu am făcut mare lucru astăzi. Am făcut improvizație. Improvizație după atâta timp e ceva normal pentru noi. Atâta doar că avem public, ceea ce e nou pentru noi, să avem public la improvizație. Doar anul trecut eu și colegii mei am avut un mic spectacol cu public.”

Profesoara și coordonatoarea lor, Ana Maria Galea, a specificat că a ales această activitate pentru ca tinerii elevi să poată să își învingă teama de a da reprezentații în fața unui public numeros.

„Sunt profesor la Liceul de Artă din Târgu Mureș, la catedra de arta actorului. A fost o provocare pentru elevii mei. Am ales elevii mici pentru că ei nu au avut niciodată o astfel de experiență. E foarte greu să joci în aer liber. E foarte greu să joci pentru un public care nu vine pentru spectacol. Este solicitant pentru voce pentru că trebuie să vorbești destul de tare în aer liber. Dar cred că este o experiență bună, mai ales după perioada aceasta în care ne-am văzut doar online. Credeți-mă că am încercat să fac online tot ce se poate, dar până la urmă, în arta actorului este vorba despre energie și interacțiune. Elevii chiar s-au descurcat minunat. Și-au învins emoția de a face ceva în public. Eu am văzut că lumea s-a oprit și a fost atentă. Până la urmă arta trebuie să impresioneze”, a punctat profesoara.

Grădina Zoologică, atracția principală

Este de la sine înțeles că exemplarele de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș au fost principala atracție de Ziua Copilului, atât pentru părinți, cât și pentru copii. Impresiile au fost variate, dar în general vizitatorii păreau entuziasmați, în special pentru că pot să ia parte la activități în aer liber după un an greu de „lockdown-uri”.

Monica, o mamă împreună cu fiul ei, David, a afirmat: „În general Grădina Zoologică din Târgu Mureș este foarte bine organizată. Nu am participat încă la alte activități. Am venit direct la Grădina Zoologică. Dar urmează. După un an închiși în case, este minunat. Și pentru că ne putem plimba în aer liber și pentru că putem socializa.”.

Băiețelul era entuziasmat, de asemenea. „Mie cel mai mult mi-au plăcut elefanții și berzele. Am fost de multe ori aici. Dar astăzi este mai frumos pentru că totul este gratis”, a conchis plin de bucurie micuțul.

Rena și Zsuzsanna, două mămici împreună cu copii lor în vârstă de 5 ani și 7 ani și jumătate, au declarat: ”Am venit în principal pentru a vedea expoziția și dresajul canin. Din păcate s-a terminat foarte repede. Nici nu am reușit să participăm până acum la alte activități pentru că ne-am grăbit să vedem câinii. Dar eu mă bucur mult să fiu aici în aer liber. Eu toată ziua sunt cu mască. După ce ies din cabinet mă bucur că nu trebuie să o mai port. Îmi pare foarte bine că s-a organizat un astfel de eveniment. Trebuie să socializăm, nu putem să trăim singuri, izolați. Suntem oameni. Avem nevoie de excursii în aer liber, de programe culturale, de divertisment. Pe cât e posibil dorim să se organizeze cât mai multe de astfel de evenimente.”

Noutate: Petting Zoo

Printre noutățile pregătite de reprezentanții Grădinii Zoologice a fost și un țarc în care copii puteau interacționa direct cu animale micuțe, în special rozătoare, precum iepurașii sau porcușorii de Guineea.

Ana, a afirmat că a venit împreună cu fiica ei în vârstă de 4 ani.

„Am venit să o sărbătorim pe micuța Alexandra. Este prima dată când venim aici și putem să ne jucăm și să interacționăm cu animalele. Pentru copii e chiar perfect. Ne-am plimbat pe la platou, am intrat, nu a fost nimic planificat. Ne-au lipsit astfel de evenimente, absolut. La Grădina Zoologică am venit destul de des, dar acum e alta atmosfera, e mai multă lume. E mai multă interacțiune. Copiii se distrează”, a spus mămica.

Micuța Alexandra era entuziasmată pentru că s-a putut juca cu iepurașii.

„Îmi plac cel mai mult iepurașii. Mi-a plăcut să mă joc cu ei”, a afirmat plină de mândrie Alexandra.

În schimb, nu toți au împărtășit entuziasmul general. Daniela, mama unui băiețel de trei anișori, care a ținut să arate reporterilor că a primit o acadea în formă de pepene de care era foarte entuziasmat, a declarat (mai mult sau mai puțin cinic): „Astfel de evenimente mi se par aglomerate. Nu mi-au lipsit. Am venit mai mult pentru copil.”

Micuții, mari luptători

Vizitatorii Platoului Cornești au putut asista în fața intrării la Grădina Zoologică, la o demonstrație de karate, susținută de membrii Clubului Sportiv Tiger Budo din Târgu Mureș. O tânără karateka, Alexia, în vârstă de 10 ani, care participa la demonstrație, a afirmat că practică acest sport de doi ani și se antrenează în fiecare zi.

„De doi ani practic karate. Îmi place foarte mult. Am mai participat la câteva demonstrații. Asta este a doua sau a treia demonstrație la care particip. Dar aceasta este prima demonstrație de 1 iunie la care particip. Am puține emoții, dar nu foarte mari. Mă gândeam că va fi mai multă lume, având în vedere că e 1 iunie. Vom arăta astăzi tehnici de luptă, kumite și kata”, a punctat tânăra războinică.

Corina, Senpai („antrenor secund”) al clubului, a spus că de mult a așteptat momentul în care să poată participa la astfel de demonstrații în aer liber.

„În sfârșit putem face o demonstrație de karate. Avem puține emoții, mai ales când am văzut atâta lume în jur. Și emoțiile vin cumva din dorința de a arăta ce am învățat. Anul trecut am făcut antrenamente online. Dar nu se compară cu antrenamentul din sală, unde putem socializa, iar antrenorul te poate corecta fizic. Anul trecut am reînceput antrenamentele în sală, dar am purtat mască și ne-am hiperspălat pe mâini și am respectat toate măsurile. Dar, aceasta fiind prima demonstrație după mult timp, o așteptăm cu nerăbdare”, a afirmat Corina.

Alex PĂTRAȘCU