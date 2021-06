Înțepătura de căpușă – cum prevenim infectarea cu Borrelia

Share



Boala Lyme, produsă de Borrelia burgdorferi în principal, eventual asociată cu alte micro-organisme, a devenit doar de câţiva ani ţinta unor preocupări intense în medicină şi presă, deşi afecţiunea era cunoscută de mult şi la noi. Anterior erau indisponibile în laboratoare metode de investigare care să indice posibila prezenţă a acestor micro-organisme.

Aceste spirochete sunt transmise prin înţepătura de căpușe, ţânţari sau alte insecte. Totuşi căpuşele sunt cel mai mult incriminate. Iar primăvara şi vara sunt cele mai active. De menţionat că nu fiecare căpuşă ori ţânţar e purtător de spirochete, aşadar să nu ne simţim permanent ameninţaţi de aceste insecte. Spre a evita o eventuală infectare cu spirochete după înţepătură, se pot face câteva lucruri.

Extragerea căpuşei cât mai repede după ce s-a observat ataşarea ei pe piele.

Abdomenul insectei nu trebuie comprimat, fiindcă astfel aţi pompa singuri în piele conţinutul ei, posibil încărcat cu spirochete. Pentru aceasta nu o apucaţi cu degetele, fiindcă o veţi strivi!

Cea mai simplă şi eficientă modalitate de extragere este prin utilizarea unui dispozitiv numit Tick twister adică extractor de căpuse. În imaginile de mai jos se observă forma lui, felul de utilizare şi faptul că insecta se extrage fără a fi strivită.

Sau există alte variante care funcţionează pe acelaşi principiu .

Posibil să găsiţi aceste tick twister în magazinele cu articole pentru animale de companie, întrucât sunt utilizate de veterinari la extragerea căpuşelor de pe pielea lor.

În caz că nu deţineti un asemenea extractor, există o altă variantă. Trebuie reţinut că această insectă când înţeapă se prinde foarte bine cu capul în pielea ţintei sale. Dacă se extrage forţat, există riscul să i se rupă capul care rămâne în piele, situaţie în care de regulă apare o mică infecţie locală (ceea ce nu echivalează cu infectarea cu Borrelia). Ca să evităm acest risc, ideal este să o extragem după ce a murit, fiindcă atunci slăbeşte ataşamentul ei în piele, și se desprinde întreagă. Cum ele respiră prin învelişul corpului, pot fi omorâte prin sufocare, dacă se acoperă în întregime cu o cremă, ulei, unsori diverse, sau untură şi se lasă astfel câteva minute. Apoi realizaţi extragerea folosind o pensetă aşa încât să o prindeţi pe dedesubt: fie din poziţie orizontală cu o pensetă fină orizontală, fie verticală cu o pensetă cu vârfurile curbate. Aşa veţi evita presarea abdomenului.

Efectul anti-microbian anti-Borrelia al propolisului

Noi utilizăm tinctura de propolis sau propolis mielat, cu 30% concentraţie de propolis.

Extern: badijonaj local imediat după extragerea căpuşei, repetat; propolisul, datorită penetrării în piele a componentelor active din tinctură, va anihila spirochetele care au pătruns deja în piele şi sunt abordabile local imediat după înţepătură.

Intern: pentru siguranţa că vor fi anihilate şi posibilele spirochete deja migrate în fluxul sanguin de la locul înţepăturii, luăm doze mai mari de tinctură de propolis/propolis mielat, timp de 3-4 zile:

a) adulţii: de 3-4 ori pe zi câte 3-5 ml, în funcţie de masa corporală;

b) la copii până în 3 ani, câte 3-4 picături pe kilogram corp şi zi (funcţie de masa corporală), împărţită în 3 prize

c) pentru copii mai mari, de 3 ori pe zi câte 1-3 ml, în funcţie de vârstă şi greutate;

Dacă luați tinctură simplă de propolis amestecați-o cu puţină miere (care îi va spori efectul), de preferinţă pe stomacul gol, 15-20 de minute înainte de mese. Propolis mielat deja conține miere în acest sens.

În cazul în care nu aţi surprins căpuşa imediat după ce s-a ataşat, este mai mare probabilitatea ca spirochetele pe care le poate conţine să fi trecut în piele/sânge. În acest caz, administrarea orală de tinctură de propolis trebuie prelungită, preferabil după sfatul unui apiterapeut.

Efectul anti-Borrelia al uleiului volatil (esenţial) de Tea tree

Acest ulei volatil are un puternic efect anti-Borrelia. După extragerea căpuşei se face badijonaj local imediat şi repetat.

În caz că nu deţineţi nici tinctură de propolis nici ulei volatil de Tea tree, dar aveţi la dispoziţie un alt ulei esenţial, îl puteţi folosi pe acela, fiindcă aproape toate au şi efecte anti-microbiene. Chiar dacă nu dispuneţi de cel ideal, oricum e mai mult decât nimic. În caz că aveţi de ales între mai multe dintre cele comune, ar fi mai utile uleiul de Cimbru sau Coriandru.

Efectul anti-microbian anti-Borrelia al veninului de albine

Apicultorii sau alte persoane care ştiu că suportă înţepăturile de albine, fără reacţii alergice, pot aplica o albină pe locul înţepăturii de căpuşă, după ce s-a extras căpuşa. Veninul de albine este puternic anti-microbian şi omoară repede toate posibilele spirochete pătrunse în piele.

La Congresul Internaţional de Apiterapie de la Passau, din urmă cu câţiva ani, un apicultor şi-a prezentat experienţa personală: a relatat că tratase în acest fel până atunci, câteva sute de persoane şi nici una dintre ele nu rămăsese infectată cu Borrelia, în urma înţepăturilor de căpuşă.

Din experienţa personală vă pot relata că în urma cu câţiva ani am fost înţepată de patru căpuşe într-un sezon, iar în următorul de trei. După extragerea căpuşei, am aplicat de fiecare dată tratamentul cu tinctura de propolis extern şi intern, câte 2-3 zile. Am rămas la fel de sănătoasă ca înainte.

Este esențial că o imunitate bună anihilează de la sine Borrelia pătrunsă prin înţepătură. În natură animalele sălbatice sunt frecvent înţepate de numeroase căpuşe în fiecare an, însă nu fac boala Lyme, aşa cum o fac oamenii. Doar că ele şi-au păstrat naturaleţea, în timp ce oamenii, prin stilul de viaţă şi alimentar denaturat, şi-au redus mult capacitatea imunitară. Aceasta este de fapt principala îngrijorare în relaţie nu numai cu borelioza, ci şi cu cea mai mare parte a patologiei existente: imunitatea devenită deficitară.

Vă doresc plimbări plăcute la iarbă verde!

Dr. Cristina Aoşan

Membru în Comisia de Apiterapie a Apimondia,

Membru în Comisia pentru medicină alternativă a Ministerului Sănătății din România

www.melidava.ro