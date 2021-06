FOTO: Best of „Petru Maior”, Promoția 2017-2021

Elevii absolvenți ai Liceului Tehnologic „Petru Maior” din Reghin, Promoția 2017-2021, cu rezultate deosebite obținute în cei 4 ani la olimpiadele și concursurile școlare, activități extrașcolare, artistice, sportive și voluntariat, au fost premiați cu Diploma „Petru Maior” în cadrul festivității de absolvire avută loc miercuri, 2 iunie.

Diana Crișan

– Locul II și locul III la faza județeană a Olimpiadei de chimie;

– Locul II la faza județeană a Olimpiadei Științele Pământului și calificare la faza națională;

-Mențiune la faza județeană a Olimpiadei de matematică.

Anca Șerban

-Locul I la faza județeană a Olimpiadei de geografie, calificare și participare la faza națională;

-Participări ca voluntar la RIUF;

-Activități de promovare a artei organizate de Fundația Karte, voluntar la Green Reghin.

Alexandru Bîrlea și Radu Friciu

– Locul I la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – disciplina volei, participare ca voluntari la Green Reghin și Critical Mass.

Andrei Pop

-Locul I la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – disciplina volei;

-Locul III la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – disciplina baschet;

-Participare ca voluntar la Green Reghin și Critical Mass.

Biró Beatrice

-Premiul II la Concursul de Competenţe Lingvistice în limba română pentru minorităţi;

-Mențiune la faza județeană a Concursului de matematică Adolf Haimovici;

-Mențiune la Concursul judeţean de matematică “Petru Maior”;

-Participare la faza națională a Concursului de ortografie “Implom József”;

-Mențiune la faza județeană a Olimpiadei de Limba şi literatura maghiară.

Czimbalmos Eszter

-Premiul III la Concursul de Competenţe Lingvistice în limba română pentru minorităţi,

Gergely Alíz

-Premiul III la Concursul de Competenţe Lingvistice în Limba română pentru minorităţi,

Ecaterina Gliga

-Premiul II la Concursul regional de geografie Călător prin Europa;

-Premiul III la Concursul Județean de discurs public in limba engleza Dare to speak out;

-Premiul special al juriului la Sesiunea Națională de referate și comunicări științifice ale liceenilor la disciplina Geografie;

-Mențiune la Concursul judetean de matematică „Petru Maior”;

-Mențiune la faza județeană a Olimpiadei de biologie;

-Ambasador al Educației Juridice prin participarea la SUUMER LEGAL ACADEMY sub conducerea judecatorului Cristi Danileț;

-Voluntar Critical Mass, tabara de vara Bucuria Comuniunii , tabara de vara de la Muzeul Etnografic Anton Badea Reghin.

Inocentiu Moldovan

– Locul I la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – disciplina volei;

-Premiul III la faza județeană a Olimpiadei de lingvistică.

Marcus Solomon

-Mențiune la faza județeană a Olimpiadei de limba engleză.

Alex Vodă

– Locul I la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – disciplina volei,

-participare la activitătile derulate in cadrul Proiectului ROSE-Viitorul planetei pământ -la Facultatea de Biologie și Geologie Cluj Napoca.

Ioana Ciolocoiu

-Mențiune la faza județeană a Olimpiadei de biologie;

-Implicare în acțiunea de voluntariat GREEN REGHIN.

Anda Nicoară

-Locul III la faza județeană a concursului Sanitarii Priceputi;

-Mențiune la faza județeană a Olimpiadei – Lectura ca abilitate de viată.

Raluca Man

-Premiul II la Concursul regional de geografie Călător prin Europa;

-Mențiune la faza județeană a Olimpiadei de geografie;

-Participare la activitatile derulate in cadrul Proiectului ROSE – Viitorul planetei pământ – la Facultatea de Biologie și Geologie Cluj Napoca.

Martin Nicol Pop

-Locul III la faza județeană a concursului Sanitarii Priceputi;

-Mențiune la Concurs PowerPoint Verseny;

-Participare la Concursul național de prim ajutor;

-Voluntar la Critical Mass, SOCIAL SUMMER HUB, participarea la cursul de arhitectura din cadrul proiectului ROSE precum si la cel de masti venetiene, realizarea portretului lui Petru Maior.

Ionela Costea, Carina Cioloca, Andrada Niculici și Maura Roman

-Locul III la faza județeană a concursului Sanitarii Priceputi;

-Participare la activitățile derulate în cadrul Proiectului ROSE-Viitorul planetei pământ la Facultatea de Biologie și Geologie Cluj Napoca.

George Ilies

– Mențiune la faza județeană a Olimpiadei de biologie.

Andrei Cota, David Fânaru și Bogdan German

-Locul I la Concursul Național „Știu să aplic!” organizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Sorana Precup

-Locul II la Concursul de discipline economice;

-Participare concurs chimie – Bucuresti.

David Crișan

-Locul II la concursul de discipline economice;

-Participare concurs chimie – București;

-Implicare activă în promovarea imaginii școlii.

Ștefan Zaharie

– Locul I la faza județeană a Olimpiadei de informatică și participare la faza natională.

Marcela Luca și Denisa Pol

-Mențiune Concursul Interjudețean de matematică „Petru Maior”.

Andrada Sabău

-Mențiune Concursul Interjudețean de matematică „Petru Maior”;

-Participare concurs chimie – Bucuresti.

Alex Grama

– Locul II și locul III la faza județeană a Olimpiadei Sportului Școlar disciplina baschet.

Florin Bendorfan

– Participare concurs chimie desfășurat – București.

Ionela Nădășan

– Locul I la Concursul interjudețean de poezie ” Dor de Eminescu”;

– Mențiune la faza județeană a concursului “Vasile Voiculescu”.

Ioana Simion

– Președinte al consiliului elevilor.

Mihai Crișan și Raul Suciu

– Voluntari Critical Mass – Marșul Bicicliștilor.

Paula Mocan, Andrei David și Florin Vlaic

-Participare la GREEN REGHIN.

Andreea Costea

– Voluntar la Critical Mass.

-Participarea la cursul de arhitectura din cadrul proiectului ROSE precum si la cel de masti venetiene si la realizarea portretului lui Petru Maior.

Andreea Petra, Antonia Gligor, Flavia Cotrus, Alice Bugnariu, Carla Ungur,Alesia Magyarasi

-Au participat la activitatile derulate in cadrul Proiectului ROSE-Viitorul planetei pământ -la Facultatea de Biologie și Geologie Cluj Napoca.

Elevii claselor a XII a A și XII-C – participare la Campania de ecologizare Let`s do it România!

Antonia Rus, Laura Fola, Bogdan Pantea și Adrian Morar

– implicați în activitățile de voluntariat.

Danci Cosmina Morar

– a participat la realizarea portretului Petru Maior, implicată în activitățile de voluntariat.