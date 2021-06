FOTO: Absolvenții Liceului „Gheorghe Marinescu”, start în Viață

Share



Miercuri, 2 iunie, la Teatrul de Vară în aer liber târgumureșean a sunat ultimul clopoțel al școlii pentru absolvenții Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș, care cu mândrie reprezintă cea de-a 73-a generație de absolvenția instituției. Fericiții elevi ai claselor terminale, care după un an și ceva de pandemie au avut posibilitatea să sărbătorească ultima zi de școală printr-un eveniment cu public, au celebrat finalul unei etape din viața lor.

Cei 93 de absolvenți de liceu, în speță clasa a XII-a A, profilul de științe ale naturii intensiv engleză, clasa a XII-a B, profilul de științe ale naturii și clasa a XII-a C, profilul de științe sociale, au pășit cu niscaiva emoții pe podiumul maturității. La eveniment au participat și au luat cuvântul directorul instituției de învățământ, Cornel Cristian Vulc, directorul adjunct, Gabriela Silvia Borda, precum și, din partea Inspectoratului Școlar Județean Mureș, inspectorul școlar general prof. drd. Sabin-Gavril Pășcan și inspectorul școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație Camelia Irimie Matei. Evident, nu au lipsit din prezidiu nici diriginții celor trei clase terminale, Nelu Moldovan, al clasei a XII-a A, Dorina Trif, a clasei a XII-a B și Liana Manuela Ciuchină, a clasei a XII-a C.

Un nou început

Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș a ținut să precizeze faptul că generația care a terminat acum a avut capacitatea de a se adapta noilor cerințe, având în vedere contextul pandemic prin care generația trecută și mapamondul au trecut, și, prin urmare, elevii care acum termină sunt demni de a primi titlul de oameni maturi. Mai mult, reprezentantul de vază al liceului a mai adăugat că este convins că fiecare dintre absolvenți își va scrie povestea sa care se va arăta a fi „frumoasă”.

„Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”, ajuns pe o poziție onorabilă în rândul școlilor mureșene, este și un indicator al acestei munci pe care elevii o desăvârșesc alături de profesorii lor. Îmi vine greu să cuantifici într-o festivitate de absolvire merite, rezultate. Le aparțin și le-au aparținut întotdeauna. Oricât de bine ar fi muncit colegii mei, alături de acești elevi, nu ar fi ajuns niciodată aici dacă nu ar fi avut acești absolvenți de astăzi calitate. Iar „Gheorghe Marinescu” rămâne o școală care promovează sănătatea și calitatea în educație. Pentru un părinte, mulțumirea deplină stă în a-și privi copilul, copiii și să vadă că aceștia reușesc. E o oglindă fidelă a muncii lor și a sârguinței de peste ani. Astăzi, îi priviți cu emoție. Sunt ai dumneavoastră, sunt ai noștri, iar fiecare dintre ei, prin propria lui poveste de viață va scrie lucruri frumoase mai departe. Ce a făcut școala se oprește aici. Îi cunosc îndeaproape și știu că fiecare dintre ei are speranțe mari de la anii și perioada care urmează. S-ar putea ca ajutorul pe care l-ați dat până în acest moment să se transforme în altceva pentru că fiecare are acea deplinătate a propriei capacități și competențe. Noi ne-am dori din partea școlii să auzit despre ei acele lucruri pe care dumneavoastră le așteptați în acele întâlniri firești care vor urma. Felicit absolvenții pentru că s-au depășit și, din acel context din primăvara anului trecut, s-au adaptat în așa fel încât astăzi să fie aici”, a afirmat Cornel Cristian Vulc.

„Zbor înalt”

Inspectorul școlar general al județului Mureș a declarat că își dorește ca absolvenții să dea dovadă de măiestrie și, nu asemeni lui Daedalus, să își facă aripi din cunoștințele primite de la școală și să se ridice deasupra încercărilor vieții.

„Trebuie să vă ascultați inima. Reprezentați ceva numai prin ceea ce dăruiți. Tot ceea ce realizați fără motivare de morale, nu poate să dăinuiască. Nu se pierde nimic prin generozitate, noblețe, hrănind generozitatea, dreptatea și noblețea. Vă doresc să fiți puternici în lumea dezlănțuită. Să înfruntați cu același curaj furtunile și să arătați lumii că sunteți construiți pentru a fi cei mai buni. Avem încredere în voi și știm că veți reuși în tot ceea ce v-ați propus pentru că aveți curaj și știți să discerneți între frumos și mai puțin frumos, alegând calea cea dreaptă. Vouă, absolvenților promoției 2017-2021, din partea conducerii Inspectoratului Școlar Județean Mureș, vă dorim să aveți un zbor înalt și să treceți peste toate obstacolele și peste examenele maturității. Vă asigurăm că pe mai departe, întregul sistem educațional la nivelul județului Mureș va încerca să se ridice la așteptările fiecăruia dintre dumneavoastră”, a afirmat, impetuos,, prof. drd. Sabin-Gavril Pășcan.

Un „monstru” de învins

Doi au fost la număr șefii de promoție nominalizați de către conducerea Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș. Este vorba de Claudiu Loghin din clasa a XII-a A (media 9,43) și Alexandru Emilian Cătană din a XII-a C (media 9,57).

„Mă simt onorat să vorbesc în numele tuturor elevilor din clasele a XII-a, deși nu mă simt în măsură să fac acest lucru. Pentru mine, a fi șef de promoție este o mândrie, dar și o responsabilitate. Adevărul este că, în felul său, fiecare este un șef de promoție. Șansa a fost intrarea în acest liceu, iar pregătirea mea a fost oferită de dascăli de calitate. A depins de fiecare dintre noi modul în care ne-am adaptat și ne-am asumat misiunea de elev, în gând, calitățile acestei reușite, cunoaștere, rigoare, disciplină, demnitate, curaj, putere de muncă, de învățare și de înțelegere. Mulțumim profesorilor că nu au lăsat întrebări fără răspuns, pentru sfaturile oferite și povestirile motivaționale. Mulțumim pentru formarea noastră ca oameni. Mulțumim pentru tot. Liceul nu e un cimitir al tinereții. E un loc unde se învață, se gândește, se primesc informații, se formează caractere, personalități și oameni, în spiritul devizei lui Einstein, anume : „Încearcă să fi un om de valoare și nu neapărat un om de succes.” Pentru mine, liceul a fost o aventură frumoasă în care am legat prietenii, am creat amintiri pe care nu le vom uita toată viața. A însemnat un univers în care am pătruns cu timiditate, dar din care plecăm cu încredere în noi și în destinul nostru. Pe colegii mai mici, îi sfătuiesc să profite la maximum de profesorii noștri bine pregătiți, de școala noastră bine echipată și de tot ce înseamnă anii de liceu. Recomand viitoarelor generații să-și facă mai multe amintiri și să treacă cu bine peste toate încercările testele, tezele și extemporalele monstru”, a spus Alexandru Emilian Cătană.

