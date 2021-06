”Noaptea Muzeelor” reînvie în 2021!

Share



Cu toate că anul trecut „Noaptea Muzeelor” nu a avut loc din pricina situației epidemiologice, în 2021 porțile muzeelor și expozițiilor mureșene vor fi deschise publicului larg în cadrul evenimentului amintit anterior sâmbătă, 12 iunie, începând cu ora 10.00 și până la miezul nopții.

Într-o conferință de presă care a avut loc joi, 27 mai, reprezentanții Muzeului Județean Mureș au făcut public faptul că anul acesta pentru „Noaptea Muzeelor” se pregătește un program hibrid, care îmbină vizitele „fizice” la muzeu, cu turul virtual care va fi disponibil pe site-ul instituției, www.muzeulmures.ro.

„Muzeul Județean Mureș, alături de partenerii săi vă invită la ”Noaptea Muzeelor 2021”, ajunsă la a XV-a ediție. De anul acesta, vom alege la fiecare ediție a ”Nopții Muzeelor” un slogan sau o temă care să reprezinte specificul Muzeul Județean Mureș în raport cu acest eveniment. Anul acesta am ales sloganul: ”Păstrăm tradiția și ne reconectăm la comunitate”. Am pregătit un program hibrid, un maraton muzeal de excepție, în care am îmbinat programul cu publicul vizitator, în peste 20 locații din Târgu Mureș și împrejurimi, cu programul digital care va fi disponibil pe site-ul oficial al muzeului, începând cu ora 18.00 și care va cuprinde partea nevăzută a muzeului, vom intra în culisele Muzeului Județean Mureș”, a declarat Ötvös Koppány Bulcsú, directorul Muzeului Județean Mureș.

Dat fiind contextul epidemiologic încă existent, intrarea la muzee, expoziții, precum și la activitățile organizate va fi liberă, dar se va face în limita locurilor disponibile.

„Deschidem porțile muzeului pentru expoziții – temporare, permanente și online, ateliere interactive și demonstrative, pentru vizite la Palatul Culturii, Palatul Toldalagi, la pavilioanele Time Box de la Călugăreni, materiale video în care vom prezenta o parte a patrimoniului muzeal, activități în spații partenere și multe alte surprize”, a mai adăugat directorul instituției.

Tururi virtuale și programul complet

Reprezentanții Muzeului Județean Mureș au dezvăluit că noua pagină web a instituției va fi inaugurată oficial pentru public luni, 7 iunie 2021. Noua platformă va putea fi folosită de către doritori pentru a vizualiza programul complet al activităților din cadrul ”Nopții Muzeelor” din 2021 și își vor putea rezerva un loc pentru tururile ghidate programate în spațiile deschise. Mai mult, din data de 12 iunie, pe respectiva pagină web va fi disponibil Muzeul Digital.

„Ne-am mutat într-un format mult mai accesibil publicului, disponibil pentru varianta IOS și Android, cu puncte de meniu principale care se referă la vizitarea spațiilor și locațiilor muzeului, ateliere și activități de pedagogie muzeală și cele mai importante evenimente ale Muzeului. În punctul de meniu principal ”Noaptea Muzeelor” va fi afișat programul complet al evenimentuui în format digital, care va conține identitatea vizuală, locațiile și partenerii evenimentului. De la data inaugurării, până la ”Noaptea Muzeelor 2021” vor fi cinci zile în care publicul vizitator poate consulta programul și astfel își pot rezerva un loc pentru tururile ghidate programate în spațiile deschise în 12 iunie 2021 pentru vizitatorii Muzeului Județean Mureș. Din data de 12 iune, de la ora 18.00, pe site-ul muzeului va fi disponibil Muzeul Digital. Acesta va cuprinde materiale video din toate secțiile muzeului și articole scrise cu un conținut atractiv pentru vizitatorii virtuali”, a menționat Liliana Lirca, coordonator al evenimentului ”Noaptea Muzeelor 2021.”

Pentru o redescoperire a muzeelor

Angela Pop, director adjunct al Muzeului Județean Mureș și șef de secție la Secția de Etnografie și Artă Populară din cadrul instituției, a specificat că ”Noaptea Muzeelor” este un eveniment prin care se dorește apropierea târgumureșenilor de valorile culturale județene, dar și de „stimulare a vieții culturale” prin activități diverse. Mai mult, prin evenimentul din acest an, reprezentanții instituției doresc redescoperirea plăcerii vizitelor la muzeu, dat fiind faptul că mai toate instituțiile culturale au fost închise o bună parte din 2020.

„Ca instituție publică de cultură, ținta noastră de-alungul anilor, a fost de a transforma muzeul în punct de acces la informații referitoare la patrimoniul cultural, ca element al identității culturale locale și naționale, prezentate cât mai accesibil unui public cât mai larg; evenimentul ”Noaptea Muzeelor” a prilejuit – prin activități diverse și atractive: pedagogie muzeală, ateliere pentru copii, târguri de meșteri, expoziții inedite, conferințe tematice, manifestări artistice, activitati interactive pentru vizitatori, precum si alte activitati specifice muzeale, stimularea vieții culturale în cadrul comunității noastre și apropierea acesteia de valorile culturii, a patrimoniului muzeal, redeşteptarea interesului comunităţii locale pentru tezaurul cultural găzduit de muzee. În acest an, publicul vizitator este invitat să redescopere muzeele! Iar noi, Muzeul Județean Mureș, ne propunem să păstrăm tradiția și să ne reconectăm la comunitate”, a menționat directorul adjunct al Muzeului Județean Mureș.

Mai mult, Angela Pop a punctat faptul că începând din 2021 Muzeul Județean Mureș a devenit membru deplin al Rețelei Naționale a Muzeelor din România.

„Partener oficial al evenimentului la nivel internaţional este Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, coordonând desfăşurarea ”Nopţii Muzeelor” în ţară, iar Muzeul Județean Mureș este, începând din acest an, membru deplin al acestei asociații profesionale. La Târgu Mureș, aflată la a XV-a ediție, ”Noaptea Muzeelor” a atras în fiecare an un public numeros, devenind azi un eveniment mult așteptat de comunitate, tot mai multe institutii, asociații si organizații culturale, voluntari, colaboratori, prieteni ai muzeului s-au alăturat acestui demers cultural, organizat de Muzeul Județean Mureș”, a spus directorul adjunct.

O noapte care devine tradiție

”Noaptea Muzeelor” a fost un eveniment propus în Franța acum 17 ani. Muzeele din România au participat la evenimentul internațional aproape în fiecare an, exceptând primul an al implementării proiectului și în 2020.

„Consiliul Internațional al Muzeelor ​​a creat Ziua Internațională a Muzeelor ​​în anul 1977 iar de atunci, toate muzeele din lume au fost invitate să participe la această zi pentru a promova rolul muzeelor ​​din întreaga lume, organizând activități deosebite și gratuite publicului, în jurul “temei anului”; în acest an, pe 18 mai a fost sărbătorită Ziua Internațională a Muzeelor cu tema „Viitorul muzeelor: recuperați și reimaginați”. Proiectul ”Noaptea Muzeelor”, iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa acum 17 ani, si-a propus deschiderea porţilor muzeelor tuturor doritorilor, impulsionând muzeele la organizarea de activități culturale diverse, acest proiect devenind din ce în ce mai popular de la crearea sa, un eveniment de succes, sărbătorit de muzee din toată Europa”, a conchis Angela Pop.

Alex PĂTRAȘCU