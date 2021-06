VIDEO: Adulți și copii, așteptați la ”Caravana vaccinării” de la UMFST

Share



Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș găzduiește, în perioada 4-6 iunie, o acțiune de vaccinare adresată în primul rând celor 7.504 de persoane imunizate împotriva virusului SARS-CoV-2 în urmă cu trei săptămâni la ”Caravana vaccinării”, dar și copiilor cu vârsta peste 12 ani și celor care doresc să se imunizeze fie cu prima doză, fie cu a doua doză de vaccin Pfizer BioNTech.

”UMFST continuă să vaccineze”

”Azi dimineață când am trecut prin fața centrului de vaccinare și am văzut multele persoane care erau deja venite, nu a mai fost o surpriză pentru mine, a fost până la urmă o chestiune naturală. Privind retrospectiv, am avut convingerea că și de această dată acțiunea o să o începem așa cum trebuie și din punct de vedere al reacției populației, dar și din punct de vedere organizatoric”, a declarat vineri, 4 iunie, cu prilejul unei conferințe de presă, prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

”De data aceasta vaccinăm și copii peste vârsta de 12 ani, ceea ce nu s-a întâmplat în ocazia anterioară pentru că nu aveam încă la vremea respectivă toate informațiile necesare și toate confirmările necesare că se poate face acest lucru în condiții de siguranță. Acum avem această autorizare și facem acest lucru și bineînțeles că astăzi chiar dacă facem într-o mare măsură un rapel, într-o anumită măsură administrăm și prima doză de vaccin celor care se vaccinează pentru prima dată. Faptul că rapelul nu este obligatoriu și se face în aceeași locație în care s-a făcut prima administrare creează o anume elasticitate și cred că cei ce vor veni astăzi să își facă prima doză vor avea soluțiile tehnice necesare pentru a nu fi încurcați când își fac cea de-a două doză. UMFST continuă să vaccineze, probabil acesta este sloganul secundar la ”Maratonul vaccinării” pe care ni-l asumăm în acest weekend”, a completat prof. dr. Leonard Azamfirei.

Subiectul vaccinării, ”tratat cu maximă seriozitate”

La conferința de presă a participat și Mara Togănel, prefectul jduețului Mureș, care a subliniat faptul că autoritățile din București apreciază campania de de vaccinare din județul Mureș, care ”este multiplicată și dată ca exemplu”.

”Referitor la ”Maratonul vaccinării”, am să spun exact ce am spus și data trecută, că da, este efortul conjugat al unor autorități, efortul conjugat al tuturor voluntarilor și al societății civile. Este un succes pentru că l-am tratat cu maximă seriozitate și ne-am implicat extrem de activ toți, pe toate liniile de competență pe care le avem”, a afirmat prefectul județului Mureș.

300 de voluntari, la datorie

Detalii tehnice cu privire la ”Caravana vacinării” din perioada 4-6 iunie au fost oferite de prof. dr. Toader Septimiu Voidăzan, coordonator al activității de vaccinare de la nivelul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

”Funcționăm la fel ca la prima doză, cu zece fluxuri de vaccinare. Sunt angrenați undeva la 300 de persoane pe toată această perioadă de maraton, suntem deschiși de la 8 dimineața de astăzi, până luni dimineața. Țin să mulțumesc foarte mult persoanelor implicate, asistenților medicali, medicilor rezidenți, medicilor specialiști care ne ajută foarte mult pe partea de triaj medical și pe partea de supraveghere, studenților de la Universitata de Medicină pentru că fără aportul lor foarte greu ne-am fi descurcat. Putem să vaccinăm și copii care sunt de la 12 ani în sus, important e să se prezinte la centrul de vaccinare cu părinții sau cu un membru al familiei, cu un tutore. Vom putea să vaccinăm și persoanele care se prezintă și cu a doua doză, chiar dacă prima doză au făcut-o în altă parte. Nu va fi o problemă, suntem pregătiți cu doze vaccinale, suntem pregătiți cu materiale sanitare”, a subliniat prof. dr. Toader Septimiu Voidăzan.

Alex TOTH