VIDEO: Pădure-parc pe 14 hectare, în pregătire la Solovăstru

La nivelul comunei Solovăstru, proiectele de infrastructură încep să prindă contur tot mai tare. Printre acestea se numără și cele două poduri noi peste râul Mureș, investiții necesare ca urmare a inundațiilor de anul trecut.

„Mai sunt de pus la punct anumite lucrări minore, respectiv parapeții, hidroizolația, stratul de asfalt, asfaltarea rampelor de urcare după care ne vom apropia ușor de finalizarea acestor două investiții. Valoarea podului de la Jabenița este de 2,3 milioane de lei. E amplasat undeva la 30 de metri de vechiul amplasament al podului de lemn. La podul din Solovăstru, investiția se ridică la suma de 2,2 milioane de lei, el fiind amplasat în amonte cu aproximativ 5 metri de podul vechi”, a declarat Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru.

Interes crescut pentru zona Obrejuța

Tot la capitolul proiecte, trebuie amintit cel legat de iluminatul stradal, precum și extinderea rețelei de curent electric în zona Obrejuța.

„Avem o licitație deschisă pentru modernizarea iluminatului public la nivelul comunei Solovăstru. Am semnat un contract de finanțare cu Agenția Fondului de Mediu, iar în momentul de față suntem în faza licitației pentru execuția lucrării. De asemenea, am semnat un contract de finanțare cu cei de la Electrica pentru o rețea de distribuție a energiei electrice în zona Obrejuța. Este un cartier din Solovăstru cu un potențial de dezvoltare extraordinar, zonă unde tot mai mulți tineri construiesc, și unde doresc să se stabilească. În paralel cu asfaltarea și cu finalizarea lucrărilor de apă-canal în zona respectivă, am semnat și contractul de cofinanțare cu cei de la Electrica în vederea introducerii rețelei electrice în acea zonă. Valoarea acestui contract este de 350.000 de lei, partea de cofinanțare fiind de 50%. După ce va fi electrificată și acea zonă, numărul celor care vor construi case acolo va fi mult mai mare. Zona Obrejuța se află între DJ 153C și DJ 154E. Din punctul meu de vedere este cea mai frumoasă zonă din Solovăstru. Am observat un mare interes pentru zona respectivă, cum apare un teren de vânzare, automat acesta este vândut. De altfel, au și crescut prețurile, se vinde la peste 1.000 de euro aria. E un lucru bun în ce privește dezvoltarea comunei noastre”, a subliniat Ilie Chirilă Tătar.

Zonă de agrement

De asemenea, se lucrează la Planul Urbanistic General al comunei Solovăstru precum și la reînnoirea amenajamentului silvic.

„Dorim să facem un Plan Urbanistic nou care să vină în primul rând în sprijinul cetățenilor. În paralel, am reînnoit și amenajamentul silvic care a ajuns la scadență, respectiv 10 ani. Am solicitat ca pădurea care se află în spatele fostei unități militare de la Mociar și care merge până aproape de zona Kastamonu să fie cuprinsă în acest amenajament silvic ca o pădure parc. Intenționăm ca în această pădure, pe o suprafață de aproximativ 14 hectare, să amenajăm piste pentru biciclete, locuri de relaxare, loc unde oamenii să se poată bucura de natură, să poată sta pe bancă la o poveste sau să consume o apă sau o înghețată. Această zonă de relaxare va beneficia de trei puncte de acces, iar traseele care vor fi amenajate vor fi doar din piatră, nicidecum beton, lucrări cât mai prietenoase cu natura. Imediat ce vom avea avizele de la Garda Forestieră Brașov și de la Mediu vom și da drumul la proiectare pentru această zonă de agrement, de plimbare în natură, atât pedestru cât și pe bicicletă. Dacă finanțările ne vor permite vom face această pădure parc și mai complexă, cu locuri de joacă pentru copii, tiroliană și alte lucruri specifice acestor zone prin care să aducem un zâmbet pe fața tinerilor din comuna noastră și nu numai”, a menționat primarul comunei Solovăstru.

Lucrări de infrastructură rutieră

Nu în ultimul rând, la nivelul comunei Solovăstru sunt în plină desfășurare realizarea planurilor parcelare existente pe raza comunei Solovăstru, respectiv pe traseul drumului de centură ocolitoare a municipiului Reghin.

„Suntem destul de avansați cu ele, mai avem foarte puțin ca aceastea să fie rezolvate. Din punct de vedere al comunei Solovăstru nu este niciun fel de dorință în a îngreuna proiectul execuției centurii ocolitoare a Reghinului, proiect care va aduce un plus și pentru comuna noastră. În zona Solovăstru această centură va avea o descărcare, undeva în zona Kastamonu, unde va fi și un sens giratoriu din câte am înțeles. Am avut discuții cu Mark Endre, primarul municipiului Reghin, și din spusele domniei sale drumul care face legătura între Reghin și Solovăstru se află în faza avizării proiectului tehnic la AFIR Alba Iulia. Probabil că sunt cu un pas în fața celor de la Consiliul Județean în ce privește modernizarea acestui drum care ține de zona Ierbuș – Kastamonu până la intrarea în Solovăstru. De aici și până în centrul localității Jabenița, Consiliul Județean ne-a asigurat că va face toate eforturile pentru a moderniza acest drum. În momentul de față proiectul tehnic se află în faza de licitație, stopată momentan din cauza unei contestații. Dacă se va rezolva acest aspect, va fi făcut și proiectul tehnic, sunt convins că cei care cunosc acest drum, și aici mă refer la cei din Consiliul Județean, vor încerca să urgenteze bugetarea și licitația pentru execuția acestui obiectiv, în condițiile în care vorbim de unul din cele mai dezastruoase drumuri județene din județul Mureș”, a spus primarul Ilie Chirilă Tătar.

Alin ZAHARIE