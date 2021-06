Rămas bun anilor de liceu pentru absolvenții de la „Lucian Blaga”

Share



Absolvenții claselor a XII-a din cadrul Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin au trăi emoția ultimelor clipe din viața de licean joi, 5 mai cu ocazia festivității de absolvire.

Proaspeții absolvenți au primit felicitări din partea conducerii liceului reprezentată de prof. Costel Ababei și prof. Silaghi Lucian și de la edilul șef al municipiului Reghin, primarul Márk Endre.

„Sunt onorat să mă aflu aici în această zi importantă, alături de absolvenți. Momentul de absolvire este de fapt o amintire și în același timp, un rămas bun, un moment în care vă reamintiți clipele petrecute împreună în cei patru ani. Este momentul în care priviți în secret spre viitor, un viitor denumit maturitate, o cărare pe care urmează să o bătătoriți. Nu va fi ușor, dar drumul accidentat duce către stele. Știu că e greu să lași în urmă acești patru ani, e greu să te desparți, dar sunt convins că drumurile voastre se vor intersecta în curând undeva. Îndrăzniți să vă doriți mult, să visați lucruri mărețe, să vă găsiți locul în lume și să trăiți fericiți, să prețuiți viața. Găsiți calea cea mai potrivită. Vă doresc ca această călătorie să fie presărată de experiențe frumoase, succese și de fericire! Și nu uitați: „Pe măsură ce trece, viața prinde contur”, a fost mesajul transmis de Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

Best of Promoția 2017-2021

În fruntea promoției 2017-2021 a Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” se află eleva Bianca Mărcuș din clasa XII-a D. Media generală de 9.95 justifică pe deplin distincția primită, cea de „Șef de Promoție”.

„Stau astăzi în fața dumneavoastră și privesc retrospectiv înspre cei patru ani plini de amintiri și reușite pe care i-am petrecut împreună. Mă simt onorată să mă aflu aici și să spun cu mândrie că fiecare dintre dumneavoastră ați avut un impact asupra absolvenților ce părăsesc astăzi liceul. Așa cum Winston Churchill spunea „Nu plânge pentru că s-a terminat, zâmbește pentru că a avut loc”, liceul a devenit locul unde am început ampla aventură numită adolescență, locul unde am trăit prima deziluzie, prima reușită, a fost perioada deciziilor importante și locul unde, încet-încet, fără să observăm, ne-am format personalitatea. Pe scurt, am devenit oameni. Liceul ne-a oferit locul și momentul ideal când am putut să visăm și să trăim propriile povești, cu bune, cu rele, cu regrete și tragedii, dar și împăcare și aplauze, și mai ales sentimente unice. Școala ne-a învățat o mulțime de lucruri, însă nu ne-a învățat niciodată cum să ne luăm rămas-bun. Iată-ne acum, față în față cu despărțirea. E un sentiment ciudat: un ochi râde și altul plânge pentru că, deși ne bucurăm că se termină perioada liceului, știm că ceva ne va lipsi”, au fost cuvintele adresate celor prezenți de Bianca Mărcuș.

„Să nu uitați niciodată că în spatele vostru aveți amintirile, în fața voastră aveți visele, în jurul vostru îi aveți pe toți cei care vă iubesc, iar în voi aveți puterea să obțineți tot ceea ce vă doriți”

Nu au lipsit mulțumirile adresate profesorilor, părinților și desigur colegilor absolvenți, părtași la frumoasa călătorie începută în urmă cu patru ani și finalizată în luna iunie a anului 2021.

„Aș dori să mă adresez colegilor alături de care am pornit în această minunată călătorie. Precum zicea Eugen Lovinescu: „Nimic nu-I leagă pe oameni mai mult decât conștiința unui trecut comun”, în acești patru ani am trait împreună atât momente plăcute cât și mai puțin plăcute, toate acestea formând generația de acum: niște tineri uniți, puternici, inovatori cărora nu le e frică să-și exprime punctul de vedere și care sunt capabili de lucruri mărețe. Închei prin a vă spune să fiți cea mai bună versiune a voastră și să nu uitați niciodată că în spatele vostru aveți amintirile, în fața voastră aveți visele, în jurul vostru îi aveți pe toți cei care vă iubesc, iar în voi aveți puterea să obțineți tot ceea ce vă doriți. Felicitări absolvenți ai promoției 2017-2021!”, a spus Bianca Mărcuș, șef de promoție la Liceul Tehnoliogic „Lucian Blaga”.

Alin ZAHARIE