Teqball, sport oficial în România!

Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a anunțat luni, 7 iunie, prin intermediul unui comunicat, că începând cu data curentă teqball-ul este recunoscut ca sport în România.

”Lumea sportului este într-o continua evoluție, iar acest lucru este firesc și necesar. Trebuie să dezvoltăm și sporturile tradiționale, dar să ne îndreptăm atenția și spre cele noi. Să simțim în fiecare clipă pulsul acestui domeniu viu și permanent activ. De aceea, am semnat ordinul prin care teqball-ul a fost recunoscut ca sport în țara noastră și m-am bucurat să îl întâlnesc pe domnul Luca Teodor, președintele Teqball România. Teqball este un sport asemănător cu fotbal-tenisul, doar că se joacă pe masă, iar aceasta are o formă specială, curbată, ceea ce îl face extrem de spectaculos. Se poate practica indoor și outdoor, indiferent de vârstă sau gen, deci are o mare deschidere către publicul larg, precum și potențialul de a atrage adolescenții și tinerii. Le doresc bun venit în lumea sportului și mult succes!”, a precizat Eduard Novak.

(Redacția)