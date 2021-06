Târgumureșenii, rugați să semnaleze iarba necosită

Share



Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținută marți, 8 iunie, faptul că deși campania de cosit și îngrijire a pațiilor verzi a întârziat 10 zile din cauza lipsei bugetului local, la ora actuală aceasta se desfășoară fără probleme. Mai mult, edilul-șef roagă cetățenii să semnaleze orice nereguli, sugerând că acestea se vor rezolva în cel mai scurt timp posibil.

„În ceea ce privește problema spațiilor verzi și a cositului, având în vedere că bugetul pentru oraș a venit foarte târziu, abia în luna mai am început să pornim achizițiile. Spre sfârșitul lunii mai erau aproximativ 10 zile întârziere în ceea ce privește campania de cosit și curățenie a spațiilor verzi. Acum au revenit foarte bine colegii, serviciile primăriei și în mare parte în oraș s-a făcut ordine. În cazul în care locatarii observă încă zone necosite sau nearanjate, să ne semnaleze. Am avut multe semnale și foarte prompt în câteva zile am intervenit și am cosit. Chiar și eu personal pe Facebook am primit mesaj că pe strada Armoniei trebuie cosit. A doua zi s-au dus și au rezolvat parcurile din zona respectivă. În mare parte cartierele sunt puse în ordine, dar, evident, se lucrează și dacă se observă orice neregulă, vă rugăm să ne semnalați”, a declarat Soós Zoltán.

Alex PĂTRAȘCU