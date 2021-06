Accidente și intersecții periculoase. Există soluție în Acățari și Bălăușeri?

Share



Județul Mureș este locul de „scaun” a două intersecții de drumuri de o mare notorietate, în care se întâmplă frecvent tamponări și accidente. Vorbim, desigur, de intersecțiile din Acățari și Bălăușeri. Este o problemă care încă persistă și care pare că nu va fi rezolvată în viitorul apropiat. Administrațiile locale nu pot să amenajeze sensuri giratorii sau să facă modificări, întrucât astfel de lucruri cad sub tutela Ministerului Transporturilor.

Într-un interviu acordat recent cotidianului Zi de Zi, primarul comunei Acățari, Osvath Csaba, a devoalat faptul că există anumite neînțelegeri între Administrația Locală și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Cu doi ani în urmă, reprezentanții Ministerului amintit au dorit să facă un sens giratoriu funcțional. Pentru aceasta, era nevoie de demolarea Căminului Cultural Acățari, iar, prin urmare, clădirea trebuia cedată de către administrația locală, fapt care, după spusele primarului, s-a și întâmplat. Consiliul Local a aprobat cedarea, demolarea Căminului. În plus, au mai fost obținute câteva acorduri, avize, atât de la Drumurile Naționale, cât și de la Consiliul Județean și alte instituții. Dar, după cum relatează Osvath Csaba, la un moment dat, „Ministerul Transporturilor a revenit și a spus că nu mai au nevoie de el, pentru că modernizează ei altfel intersecția. Este o intersecție modernizată, dar, zic eu, nefolosibilă. Este foarte periculoasă. Nici acum semafoarele nu funcționează. Dacă se pornesc semafoarele, toată intersecția în 5 minute rămâne blocată. Chiar dacă au mai montat parapeți și alte elemente plastice de dirijare a circulației, dar nu e funcțională și este foarte periculoasă.”

De-a v-ați ascunsea?

Tot primarul mai face o afirmație interesantă. Adresele sale către instituțiile abilitate au rămas fără răspuns, dar, mai mult, nu a fost chemat la recepția investiției.

„Am dat câteva adrese, atât pentru Drumuri Județene, cât și la Minister sau la alte unități. Nu am primit niciodată niciun răspuns. Nici măcar nu am fost chemat la predarea amplasamentului. Nu am fost chemat la recepția investiției. E foarte rău că noi, cei care cunoaștem situația din zonă, din comună, nu suntem potriviți pentru astfel de discuții, evenimente. Parcă se știe mai bine din București decât noi cei de la fața locului. Mă supără foarte mult. Momentan sunt eu în această situație, dar mâine poate fi altcineva. Să ne lase să venim și noi cu idei, eventual. Sau să le zicem noi cum trebuie, nu să ne spună de la București cum e în Acățari. Au fost multe discuții. Atât pot să spun că la ora actuală intersecția este nefuncțională. Și multă vreme nu va putea rămâne așa”, a declarat Osvath Csaba.

Până în momentul în care în plan era un sens giratoriu, se pare că a existat comunicare între instituțiile naționale și cea locală. Dar, la un moment dat, cei de la „centru” au decis să o ia pe altă cale, iar primarul comunei Acățari spune că (de) atunci nu a mai fost consultat. Se pare să fi fost sau încă să fie o situație fără „drept la replică”. La ora actuală, Căminul Cultural Acățari reintrând în posesia Administrației Locale, există planuri pentru renovarea acestuia și pentru construirea unui parc de recreere destinat comunității.

„În afară de cele câteva adrese, la care nu am primit niciun răspuns. Am aici în fața mea un document venit de la o instanță din Târgu Mureș în care întreabă dacă am intervenit noi ca Primărie și am dat adresă că s-a construit o intersecție nefuncțională. Le-am răspuns că am făcut sugestii, am dat adrese, asta după ce a fost stabilit că nu va fi un sens giratoriu. Cât timp era sensul giratoriu în plan, au venit și reprezentanți ai Ministerului, de la Brașov de la Drumurile Naționale, doamna director. Au fost puse planșe pe masă, s-a discutat. Dar de îndată s-a trecut la o altă soluție, la care nu am fost deloc consultat. Nu am primit nicio explicație pentru această decizie. La ora actuală remodernizăm Căminul Cultural, cu amfiteatru, remodernizăm școala veche. Vom face un parc de recreere pentru tineretul din comună”, a adăugat primarul.

La fel și mai încolo

Situația pare să fie similară dintr-un anumit punct de vedere și câțiva kilometri mai încolo, în comuna Bălăușeri. Primarul, Varga András Adorján, a afirmat recent, pentru cotidianul Zi de Zi, că soluția ar fi un sens giratoriu, dar niciuna din instituțiile statului nu pare să se implice, în ciuda demersurilor multiple care au fost făcute de către administrația locală. La un moment dat, chiar, se auzea că va fi implementat un proiect de construire al unui sens giratoriu, dar se pare că licitația a fost anulată. Și putem că așa a și rămas, cel puțin până la data la care a fost acordat interviul.

„Încerc să găsesc soluția. Am vorbit la Drumurile Naționale, la Prefectură, peste tot. Cauza este că nu este bine organizată această intersecție. Este singura intersecție pe Drumul Județean din Târnăveni până în Sovata. Alta nu mai este. Și toată lumea crede că acesta este drumul cu prioritate și vin fără să se oprească și fără să acorde prioritate. Ar trebui un sens giratoriu. Pentru asta am făcut tot ce am putut, dar fără rezultat. Am făcut petiție, cu câteva mii de semnături pe care am trimis-o la Drumurile Naționale, la București, la Brașov, la Prefectură. Am primit și răspunsul cum că proiectul este făcut și urmează să se facă licitația. Dar, după cum am înțeles ulterior s-a anulat licitația”, a declarat Varga András Adorján.

Alex PĂTRAȘCU