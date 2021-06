VIDEO-FOTO: ”O zi mai lungă decât veacul” pentru profesorul Cornel Sigmirean

Share



Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu Mureș a găzduit vineri, 11 iunie, lansarea volumului omagial ”Școală, Biserică, Stat și Națiune în Istoria României. Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani”, eveniment dedicat reputatului profesor și istoric Cornel Sigmirean, care luni, 7 iunie, a bifat cea de-a 65-a primăvară a vieții.

Lucrarea de 556 de pagini a fost coordonată de Liviu Boar, Ioan Bolovan și Laura Stanciu și a apărut la Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, sub egida Institutului de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române, filiala Cluj Napoca, fiind tipărită cu sprijinul Asociației Societatea Istorică ”George Barițiu”.

Pleiadă de personalități

La prezidiul evenimentului s-au aflat prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Ioan-Aurel Pop – președintele Academiei Române, Mara Togănel – prefectul județului Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei – membru corespondent al Academiei de Științe Medicale, senator și rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Ioan Bolovan – membru corespondent al Academiei Române și director al Institutului de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române și Liviu Boar – fost director al Direcției Județene Mureș a Arhivelor Naționale, căruia i-a revenit și rolul de moderator.

Printre cei aproape 100 de participanți la manifestare s-au aflat numeroase personalități de marcă ale vieții administrative, culturale, științifice și academice ale județului Mureș și ale României, dintre care îi amintim pe prof. univ. dr. Vasile Pușcaș – fost negociator șef al României cu Uniunea Europeană, profesor la Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, prof. univ. dr. Horațiu Suciu – membru corespondent al Academiei de Științe Medicale și președinte al Senatului UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Pál-Antal Sándor – membru al Academiei Maghiare, Soós Zoltán – primarul municipiului Târgu Mureș, Novák Csaba-Zoltán – senator și istoric, Ciprian Dobre – avocat, Theodora Benedek – șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Vasile Boloș – fost rector al Universității ”Petru Maior” din Târgu Mureș, Liviu Marian – fost rector al Universității ”Petru Maior” din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Rodica Bălașa – prorector și director al Școlii Doctorale a UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, conf. univ. dr. Daniel Ștefan – decanul Facultății de Economie și Drept din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, prof. Sabin-Gavril Pășcan – inspectorul școlar general al județului Mureș, dr. Gheorghe Nicolae Șincan – fost protopop ortodox al Târgu Mureșului, prof. dr. Vasile Dobrescu, Eugeniu Nistor – scriitor și filozof, Ioan Sabău-Pop – avocat, Ioan Eugen Man – publicist și Florin Bengean – publicist, directorul Bibliotecii Municipale ”Petru Maior” din Reghin.

De la cumpăt și încredere la promovarea valorilor

În alocuțiunea sa, președintele Academiei Române a dezvăluit că a venit la Târgu Mureș atât din ”obligație profesională” cât și ”din motive sufletești”.

”Obligația profesională ține și de faptul că Academia Română are un institut pe care îl patronează, îl are în subordine, aici la Târgu Mureș, cee ce nu e puțin lucru. Academia are trei filiale în țară, la Cluj – cea mai mare, la Iași și la Timișoara, dar are institute răspândite peste tot. Deocamdată. Să sperăm că vom ști să le chivernisim bine pe toate și să rămână. Aici la Târgu Mureș avem măcar mulțumirea că Institutul ”Gheorghe Șincai” funcționează bine”, a afirmat Ioan-Aurel Pop.

”Cred că lecția profesorului Sigmirean, pe care n-a transmis-o numai studenților, este una clară și reiese din Istorie: popoarele care au reușit să își ridice din sânul lor elite bune au viețuit, au conviețuit, câteodată au supraviețuit, dar au putut crea civilizație și cultură. Pe profesorul Sigmirean îl onorează în acest volum nu doar profesorii lui, nu doar studenții lui, nu doar emulii sau admiratorii, dar și istorici care nici nu l-au văzut vreodată față în față”, a adăugat președintele Academiei Române.

Distinsul oaspete și-a manifestat apoi aprecierea vis a vis de istoricul Cornel Sigmirean, considerat un etalon al cumpătării și bunului simț, dar și al promovorii valorilor.

”Știe să caute adevărul omenește posibil și ajunge adesea la acest adevăr, iar când nu ajunge, nu face nici paradă de erudiție, nici de cinism și nici de repudiere a valorilor acestui popor în mijlocul căruia trăiește. Chiar dacă astăzi ostilitatea față de românii din trecut și de astăzi este o modă, chiar dacă este de bonton să te subordoneze majoritatea față de minoritate, chiar dacă noii ideologi, comisari și formatori de opinie, distrug cărți, statui și personalități, chiar dacă Cervantes și Shakespeare sunt puși sub semnul întrebării ca și Mozart și Beethoven, Cornel Sigmirean știe că noi locului ne ținem, că e bine să ne păstrăm cumpătul și buna cuviință, să promovăm virtuțile, valorile și încrederea”, a subliniat Ioan-Aurel Pop.

Patriotism ”frumos manifestat”

Vizibil emoționat, rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș și-a manifestat prețuirea pentru cariera de excepție a profesorului Cornel Sigmirean și a reamintit că rolul unei universități este ”să unească, nu să despartă.”

”Dincolo de aprecierea academică pe care o înțelegem și o subînțelegem fiecare, trebuie să vă mărturisesc că mă interesează și pe măsură ce vremea trece încep să fiu din ce în ce mai mult aplecat asupra valorilor umane pe care trebuie să le trăim să să le admitem”, a mărturisit prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

”Dacă aș venit în față cu câteva valori pe care le recunosc la domnul Sigmirean și pe care mi-ar place să le recunosc și printre noi, chiar dacă suntem mai mulți și mai eterogeni în această sală, nu pot să nu spun că este important să cultivăm fiecare patriotismul, în dreptul fiecăruia, nu un patriotism zgomotos, nu un patriotism intolerant, dar un patriotism în care să avem loc și unii și alții, pentru că doar astfel putem să ne demonstrăm, să ne cultivăm și să ne antrenăm respectul pe care trebuie să îl avem, iar Transilvania, Ardealul, este un loc în care acest lucru trebuie să fie frumos manifestat, ca un exemplu pentru alții. Ca istoric, Cornel Sigmirean înțelege în detaliu acest lucru, noi, cei care suntem pe lângă el și care i-am ascultat de-a lungul timpului intervențiile am văzut acest lucru necesar, motiv pentru care și în discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului privitoare la dezvoltarea Universității am considerat că programul de Istorie pe care dumnealui l-a creat sau la recreat de-a lungul timpului și celelalte domenii pe care le-a susținut trebuie să existe, dând de o parte componentele cost-eficiență pe care vrând nevrând le luăm în seamă ca administratori”, a completat rectorul celei mai importante universități din județul Mureș.

Activitate academică meritorie

Invitat să se adreseze audienței, prof. univ. dr. Vasile Pușcaș, fost profesor al sărbătoritului Cornel Sigmirean, și-a caracterizat fostul student ca fiind ”unul dintre cei mai distinși istorici ai româniei contemporane, nu numai ai Mureșului”, precum și ”un istoric solid, serios și aplecat asupra documentelor și asupra bibliografiei” și nu în ultimul rând un om dedicat Cetății și Societății.

”Dragă Cornel, trebuie să te apuci serios de lucru. Maestrul nostru, David Prodan, spunea că după 60 de ani istoricii devin oameni serioși și atunci pot să creeze de adevăratelea opere trainice. Cornel era și ca student scandalos de serios. Era serios, studios, îi plăcea cercetarea și vreau să vă spun că sunt oarecum vninovat de faptul că s-a îndreptat și el spre ceea ce am făcut și eu foarte multă vreme, Istoria Elitei Academice, Istoria Mediului Universitar, cu asta a început și a fost și teza lui de doctorat din câte îmi amintesc, și de aici a evoluat spre zone mult mai largi ale istoriei naționale și istoriei universale. Cred că acum o să aibă nu numai timp, dar o să aibă și cât se poate de mult imbold, mult impuls, să facă în continuare și mai pedant ceea ce a scris. Sigur, activitata lui academică este meritorie”, a spus, îmbinând umorul cu seriozitatea, prof. univ. dr. Vasile Pușcaș.

Un om universal, o ”personalitate catalitică”

Pe lista vorbitorilor s-a aflat și academicianul Ioan Bolovan, coautor al lucrării omagiale, despre care Liviu Boar a afirmat, amical, că a fost ”capul răutăților pentru apariția volumului.”

”Cornel Sigmirean nu este numai un om al Târgu Mureșului, al Transilvaniei și al României, ci este acel om universal de care avem nevoie cu deschidere, cu empatie pentru celălalt și cu respect pentru diversitate”, a precizat prof. univ. dr. Ioan Bolovan.

”Cornel Sigmirean ilustrează prin atitudine, operă, mobilitate și devotament o generație care și-a propus și în bună măsură a reușit să deschidă istoriografia românească spre direcțiile și tendințele europene și universale ale domeniului. În ciuda multitudinilor de precucupări din ultimele trei decenii, istoricii maturi în momentul 89 formați, coerenți și temeinici au intuit persectivele înnoitoare ale domeniului și au lăsat o operă de anduranță, validă și valabilă în spațiul național și european. Modest și nobil, Cornel Sigmirean este o personalitate catalitică ce poate fi înțelească corect din persectiva preocupărilor domniei sale, dar și din diversitatea abordărilor care converg trotuși spre cele patru direcții enunțate în titulul volumului: Școală, Biserică, Stat și Națiune și felul în care, separat sau împreună, acestea au construit Modernitatea Românească”, a mai spus directorul Institutului de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române.

Umor, pasiune și putere de muncă

Volumul omagial dedicat lui Cornel Sigmirean a apărut și grație efortului depus de conf. univ. dr. Laura Stanciu, cadru didactic al Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, despre care Liviu Boar a afirmat că ”a dus o muncă de Sisif” pentru uniformizarea textelor scrise de cei aproape 80 de contributori.

”Sper să nu vă pierdeți umorul, pasiunea și puterea de muncă. Acesta este gândul cu care am venit de la Alba Iulia, transmițând salutul colegilor mei de acolo către dumneavoastră”, a afirmat conf. univ. dr. Laura Stanciu, care a mărturisit că își va menține obiceiul față de cărțile scrise de Cornel Sigmirean, respectiv că le va citi ”cu creionul în mână.”

”E cu adevărat o zi cât veacul pentru mine”

Cel mai așteptat discurs a fost, evident, cel al sărbătoritului, Cornel Sigmirean, care și-a ”condimentat” cu mult umor de calitate mesajul adresat audienței.

”Domnul profesor Dobrescu (Vasile Dobrescu – n.r.) m-a sunat în 7 iunie, dimineața, și m-a felicitat, mi-a spus foarte mute cuvinte frumoase, nu le reproduc, rămân secretul nostru, dar mi-a spus: ei, acum dragă Cornele, până acum ai fost un om onorabil, de acum înainte vei deveni un om venerabil. Vă dați seama, am devenit un om venerabil, i-am mulțumit, m-am tot uitat prin oglindă să văd această schimbare, n-am realizat, m-am consolat că în 476 cetățenii Romei au trecut din Antichitate în Evul Mediu, dar n-au realizat. Nici ei nu și-au dat seama că au trecut în Evul Mediu, ca urmare nici eu nu mi-am dat seama că am devenit un om venerabil, dar fac acest efort să devin un om venerabil”, a mărturisit fostul președinte al Senatului Universității ”Petru Maior” din Târgu Mureș.

Apreciatul profesor și istoric și-a amintit apoi de o carte lecturată în urmă cu aproape două decenii, intitulată ”O zi mai lungă decât veacul”.

”Acest moment este chiar unic pentru mine, îmi aduce aminte de un roman din tinerețe, prin anii 80, am citit un roman extraordinar, ”O zi mai lungă decât veacul” de un scriitor Aitmatov (Cinghiz Aitmatov – n.r.), foarte mare scriitor. E cu adevărat o zi cât veacul pentru mine, este o mare bucurie, vă mulțumesc că sunteți aici la acest eveniment din viața mea, mă gândesc cu recunoștință la toți cei care au semnat, am înțeles că sunt în jur de 80 de istorici”, a afirmat directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” din Târgu Mureş.

Mulțumiri oamenilor de calitate și familiei

La finalul mesajului său către prietenii veniți să îl sărbătorească, Cornel Sigmirean a transmis mulțumiri tuturor oamenilor de calitate care i-au marcat în mod pozitiv destinul, precum și familiei sale.

”Toate lucrurile pe care le-am obținut în viață sunt rezultatul destinului, asta e clar. Destinul tot timpul le-a așezat așa încât mie să îmi iasă bine lucrurile. Și sunt mulțumit, să spun. Datorez multă însă unor oameni, am avut șansa să întâlnesc oameni de mare calitate, mă gândesc la profesorii mei, la părinții mei în primul rând”, a spus prof. univ. dr. Cornel Sigmirean.

”Bineînțeles că datorez enorm de mult familiei. Vă spun, secretul de fapt acolo e, am o familie extraordinară, îi mulțumesc soției Amalia, fiului meu Cezar, care e și foarte bun prieten cu mine, la Luci, soția lui dragă și nouă, acum avem și o prințesă care e șefa casei”, a adăugat prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, nu înainte de a mărturisi că nu și-a putut imagina că va trăi vreodată ”așa o zi minunată”.

Alex TOTH