Jurnal de alegeri la PNL Târgu Mureș. A câștigat transparența

Alegerile pentru președinția Organizației Municipale Târgu Mureș a Partidului Național Liberal au fost oricum ați dori să le denumiți, doar relaxate – nu. De la ploaia torențială, întâmplătoare, dar care a însoțit începutul întrunirii electorale și în două rânduri discursurile celor aflați pe podium până la salutul soldățesc al bodyguarzilor care permiteau intrarea în sală doar a celor care apăreau pe listele furnizate de către organizatori, de la tensiunea ascunsă în spatele zâmbetelor perfect aliniate și până la prezența unui trio din aripa premierului Florin Cîțu, contracandidatul actualului președinte Ludovic Orban la șefia PNL, la Congresul din 25 septembrie, toate indicau presiunea sub care a avut loc acest scrutin intern. În urma votului popular liberal, care este suveran, a câștigat prof. univ. dr. Horațiu Suciu, care a promis meritocrație, competență, transparență, deschidere. Învingătorul de ieri, afișând un surâs discret, a așteptat răbdător numărătoarea voturilor și pentru noul Birou Politic Local, noua sa echipă de altfel, timp în care a conversat și s-a fotografiat cu membrii partidului care au rezistat până aproape de ora 22 prin cortul Gallery Wedding Garden din Aleea Carpați. Perdantul, deputatul Ervin Molnar, fostul lider al organizației locale, a părăsit sala în care s-au desfășurat alegerile singur, așa cum pleacă mai toți învinșii, brusc neștiuți, necunoscuți și cu capetele ușor aplecate, a tristețe, a amărăciune și cine mai știe ce sentimente îi încearcă.

Preambul

În mod normal, nu am fi avut despre ce să scriem ieri, pentru că liberalii care au organizat alegerile pentru președinția și celelalte funcții politice de prin Organizația Municipală a PNL au considerat că viața de partid trebuie să se desfășoare în spatele ușilor închise, deși nu era vorba despre negocieri și alte întruniri mai sensibile. Așa pentru amintire, cetățenii României contribuie la bugetul partidelor parlamentare în două feluri, în primul rând plătind lună de lună subvențiile pentru acestea, iar apoi indemnizațiile și alte sume deputaților și senatorilor ca să nu mai vorbim de indemnizațiile și salariile pentru armata de primari, președinți de consilii județene, consilieri locali și județeni, prefecți, subprefecți și șefi de servicii deconcentrate, toți aleși sau numiți politic.

Prof. univ. dr. Horațiu Suciu a salvat din onoarea “nereperată” a organizatorilor liberali și ne-a adresat o invitație publică, cum Facebook e considerat un spațiu public.

“Am aflat cu stupoare că presa nu a fost invitată oficial la ședința noastră de alegeri, de astăzi de la ora 17 la cortul Gallery Wedding Garden din Aleea Carpați, nr. 59. În calitatea mea de candidat la funcția de Președinte al PNL Tîrgu Mureș, invit întreaga presă din Tîrgu Mureș la acest eveniment al familiei noastre liberale, ca un prim gest de transparență a activității PNL Târgu Mureș”, a postat prof. Suciu pe pagina sa de pe rețeaua socială pe la 15.20.

Să fi fost doar un exercițiu de PR și tot a arătat mai bine decât scuzele pe care le-am auzit de la organizatori ca argument ca presa să nu fi fost invitată. Nu știu de ce am senzația că prezența noastră, unii intrați pe ușa laterală, alții prin față, în urma unor intervenții sus-puse, a mai calmat urgia ședinței de alegeri – acel Comitet de Coordonare Local al PNL Târgu Mureș, cum se numește oficial, pentru cei care sunt curioși.

Dar pare-se că nu doar presa era “dușmanul” scrutinului intern, ci și anumiți membri liberali, dacă a fost nevoie de angajarea unei firme locale de pază care să apere cu cerbicie ușa de la Gallery Wedding Garden de cei care sunt membri, dar nu erau convocați și, deci, nu se aflau pe liste.

Prezenți, dar neinvitați oficial

Când am ajuns, nu era încă 17, ora anunțată pentru debutul întrunirii, trei reprezentanți ai PNL din conducerea centrală a formațiunii erau deja prezenți acolo. Prezența europarlamentarului Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, deputatului Florin Roman, vicepreședintele regional Centru al PNL, și a deputatului Robert Sighiartău, secretarul general al PNL era un semn că nu participam doar la niște simple alegeri și că trioul și-a făcut drum la Târgu Mureș pentru a se asigura de corectitudinea alegerilor, așa neinvitați oficial. Și să trimită câteva mesaje, mai subtile, mai fără voal, în discuțiile informale de pe afară, de prin sală și în discursurile politice de la prezidiu.





După o jumătate de oră după 17, încet-încet, delegații de comitet și-au ocupat locurile pentru deschiderea lucrărilor în sala unde puteam zări un roll-up cu chipul profesorului Suciu și trei cu 146 de ani de liberalism.

Președintele încă în exercițiu al PNL Târgu Mureș, deputatul Ervin Molnar a constatat că este întrunit cvorumul de ședință comunicat de secretariatul tehnic.

Din totalul de 365 de membri convocați au fost prezenți 184 de membri pe convocator și 25 pe lista suplimentară.

S-a trecut la aprobarea ordinei de zi, care a cuprins 14 puncte, agreate de ambele echipe aflate în competiție, drept urmare nu a mirat pe nimeni că a fost unanimitate.

Familia liberală în cuvântarea liderului PNL Mureș

Primul care a vorbit după deschiderea lucrărilor a fost senatorul Cristian Chirteș, președintele PNL Mureș. A avut un mesaj de unitate, însă dorința sa din finalul cuvântării nu s-a mai îndeplinit.

“Mă uit aici în sală și văd o mare familie liberală, o familie liberală cu care noi, cei din Mureș, ne mândrim, o familie liberală care a dus bătălii importante, bătălii electorale în anii trecuți. Sper ca și după ziua de astăzi această familie liberală să fie mai unită. Știu și am simțit cu toții că în ultimele zile au fost anumite tensiuni, așa este într-un Partid Național Liberal, iată, suferind de democrație, cum spunea un coleg de-al nostru mai în vârstă, dar este o competiție internă, o competiție care, indiferent de rezultatul pe care îl va avea, va trebui să o respectăm. Toți cei de aici suntem, până la urmă, membri ai Partidului Național Liberal, nu suntem ai lui Molnar Ervin, ai lui Horațiu Suciu, ci toți suntem membri ai Organizației Municipale Târgu Mureș, o organizație care a crescut furmos, o organizație care s-a dezvoltat, de ce nu?, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, a performat an de an. (…) Sper ca la sfârșit să facem, deși greu va fi, o frumoasă poză de greu, atât cei care au câștigat, cât și cei care astăzi nu au câștigat, deci să rămânem aceeași echipă unită”, a fost mesajul liderului liberalilor mureșeni.

Sunt curioasă de pe acum dacă se va întâmpla să avem o fotografie de grup în 7 august.

Între soldat și medicul salvator

Dacă credeați că episodul Bodyguard târgumureșean a trecut neobservat, nu ați prea nimerit. Următorul speaker, Florin Roman, vicepreședintele regional Centru al PNL, a vorbit la început de aducerea bodyguarzilor, spunând că nu este adeptul unor asemenea măsuri, însă: “Înțeleg că pentru o mai bună organizare a fost nevoie și de acest lucru. Eu sunt liberal pur-sânge și niciodată nu o să accept abuzuri și lucruri care pot vreodată păta imaginea Partidului Național Liberal. Trec peste acest moment care pe mine personal m-a frapat, vă spun sincer, și m-a deranjat, pentru că am mai văzut ceva asemănător doar în București, la un sector”.

Vicepreședinte regional, Florin Roman a vorbit în continuare calm, însă a punctat faptul că a venit la Târgu Mureș de câte ori a fost invitat, însă a ratat vizita președintelui PNL, Ludovic Orban, de acum câteva săptămâni pentru că nu a fost invitat, și ar fi ratat și alegerile de marți, dacă nu ar fi fost invitat de prietenii săi liberali, „pe care funcțiile nici nu ne-au îndepărtat prea tare, nici nu ne-au apropiat prea tare, dar și după 10 ani dacă ne vedem, ne vedem cu drag și ne recunoaștem ca oameni, ca liberali adevărați”.

În discursul său care a mai atins și lungul drum al bătăliilor purtate de liberali cu eternii lor adversari de pe stânga politicii românești, invitatul s-a oprit și asupra celor doi contracandidați.

“Îl cunosc pe Ervin, și-a făcut mulți prieteni, mulți dușmani, dar a fost un soldat al partidului atunci când a avut nevoie de el. L-am cunoscut și pe domnul profesor Suciu pentru că, urmare a intervenției pe care i-a făcut-o tatălui meu, tatăl meu trăiește la 78 de ani. (…) Familia noastră nu va uita niciodată ce ați făcut pentru noi într-un moment dificil” , a punctat Florin Roman.

Primul anunț de pace

Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartău a privit în viitor, subliniind importanța alegerilor interne în perspectiva alegerilor din 2024, vreo patru tipuri de scrutinuri, doar, pe care liberalii își propun să le câștige, și aruncând o săgeată nevinovată pentru cine a avut ochi să o vadă când a spus că: “Trebuie să punem în fruntea partidului oameni care au în spate o carieră profesională bună, oameni care nu depind numai de o funcţie politică”.

Dar să îi cităm integral partea aceasta de discurs. “Vrem să fim primul partid de dreapta din România, care câştigă două cicluri electorale consecutiv şi guvernează 8 ani. (…) Dar pentru asta alegerile din 2024 nu vor mai fi despre „Jos PSD!”, vor fi despre ceea ce am făcut, iar soluţia este cea pe care au adoptat-o oamenii de succes din PNL. De ce Emil Boc, Ilie Bologan, Adrian Veștea câștigă alegerile?, pentru că oamenii aceia au făcut lucruri concrete pentru comunitate. Dacă vom face lucruri concrete în acești patru ani, noi vom fluiera în 2024 şi le vom arăta oamenilor ce am făcut, pentru că următoarea campanie electorală trebuie să fie nu despre promisiuni, ci despre ce am făcut.

Trebuie să ne uităm cu atenţie la anul 2024 şi tot ceea ce alegem şi la nivel local şi la nivel naţional trebuie să fie legat de performanţă. PNL se vrea a fi un partid de căpătâi, primul partid din România şi cel mai mare partid din România, acesta este obiectivul nostru. Noi nu ne batem pentru locul 2, pentru locul 3 și nu vrem să fim niciodată un partid balama, pentru asta în vârful piramidei trebuie să fie oamenii care livrează proiecte, care aduc beneficii Partidului Naţional Liberal şi care au o cotă de încredere bună în rândul populaţiei. Aceste lucruri trebuie să se întâmple și la nivel local, și aici. Trebuie să punem în fruntea partidului oameni buni, oameni care au în spate o carieră profesională bună, oameni care nu depind numai de o funcţie politică, pentru că au o mai mare libertate ca să producă schimbări, să întărească principii şi să schimbe sistemul ăsta infect în care ne aflăm de foarte mulţi ani”, a transmis Robert Sighiartău.

Secretarul general al PNL a vorbit și despre competiția internă, apăsând pe șanse egale și fără atacuri în spațiul public. În spatele ușilor închise, e permis orice ca așa e în războiul (politic) și în dragoste.

“În ceea ce privește alegerile interne, ne dorim a fi alegeri corecte și de aceea am venit și astăzi aici, de aceea vom umbla în toată țara ca să ne asigurăm că există egalitate de șansă. Conform statutului Partidului Național Liberal, principiilor Partidului Național Liberal, fiecare dintre dumneavoastră, membru al Partidului Național Liberal trebuie să fiți egali și să aveți șansa de a candida pentru o funcție în interiorul Partidului Național Liberal. Trebuie să avem mare grijă cum ducem această competiţie fiindcă nu avem voie să ne atacăm între noi mişeleşte, în spaţiul public, sau pe Facebook şi prin conturi false”, a spus acesta, încheind cu o urare care a inclus o expresie memorabilă – festival al democrației: “Vă doresc să luați parte la acest festival al democrației, să aveți opțiuni, să aveți idei, să vă fie respectate ideile și cel mai bun să câștige și aici, Mureș, și la Târgu Mureș și în toată țara”.

Să nu uiți, Ervine…

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL – prezentat pe toată durata lucrărilor doar în calitatea de europarlamentar, nu a trecut nici el cu vederea momentul Bodyguard.

“Am văzut episodul de la intrare, Florin a fost mai apăsat, eu nu am să insist, sper că în toată țara, acolo unde voi participa, să nu mai văd astfel de chestiuni, nu am nimic cu distinșii băieți, (…) dar la Partidul Național Liberal trebuie să fie deschidere totală”, a spus Rareș Bogdan.

Apoi a trecut la alte chestiuni serioase, de bucătărie internă care însă în ultimele săptămâni au făcut deliciul opiniei publice, care asistă de pe margine la războiul surd din PNL generat de Congresul de alegeri din toamnă, după ce și-or odihni toți combatanții neuronii și se vor fi numărat bobocii.

“Am dat mâna cu Ludovic Orban și am convenit ca atacurile să nu se mai desfășoare în niciun caz în spațiul public pentru binele Partidului Național Liberal, am fumat o pipă a păcii, adică el a fumat, iar eu am înghițit fumul pentru că eu nu fumez”, a anunțat prim-vicepreședintele liberal.

Apoi am coborât în local sau am urcat spre nordul țării, depinde de perspectivă, pentru că europarlamentarul român s-a oprit asupra alegerilor din PNL Târgu Mureș amintindu-i subtil lui Ervin Molnar de Daciada angajărilor de la Apele Române care în loc să crească a scăzut scorul liberalilor la parlamentare.

“Am venit aici și pentru a asista la o bătălie între oameni și oameni, între vechi și nou. (…) Pe Ervin îl cunoașteți cu toții, face parte de mult timp din organizația dvs., îl știți, cu bune, cu rele, v-a adus bucurii, v-a adus tristeți, a fost și un episod în campania trecută în care eu am avut câteva schimburi cu el, așa trecând peste Carpați pentru un lucru care ne-a afectat, dar sigur aceasta e viața. Va fi o bătălie, dvs. îi cunoașteți mai bine decât mine, pe Horațiu Suciu îl știți la fel de bine, îl știe toată țara, eu m-am bătut atunci cu Ludovic, culmea, la propunerea lui Cristi (n.a. Chirteș) care l-a trimis pe listă și era supărat că nu a ajuns ca să fie ministrul Sănătății, a fost o chestiune de secunde pentru a ajunge ministrul Sănătății pe aceeași listă cu Costache. Personal cred că era mult mai bun și ducea pandemia la fel de bine (…). Eu cred că, până la urmă, Horațiu va ajunge ministru, cel puțin eu o să îl propun când va fi situația”, a fost o parte din mesajul lui Rareș Bogdan.

Raport la final de mandat

După aceste mesaje încurajatoare, liderul PNL Târgu Mureș, Ervin Molnar a dat citire raportului de activitate al Biroului Politic Local al Organizației Municipale Târgu Mureș a Partidului Național Liberal.

“Activitatea politică a organizației locale a Partidului Național Liberal a început practic printr-o reconstrucție, aproape de la zero, întrucât timp de aproape 5 ani organizația noastră nu a fost condusă, după ce ultimul președinte ales a demisionat și a aderat la o altă formațiune politică”, a citit Ervin Molnar.

Acum pentru restabilirea adevărului faptic și pentru că simțeam în spate privirea nu tocmai simpatică a lui Ovidiu Moldovan, fostul președinte al PNL Târgu Mureș, presupus demisionar și fugar, ar fi de menționat că acesta e bine mersi tot la liberali și nu a plecat nici cu scaunele, nici cu centrala termică, nici cu imprimanta, și mai mult chiar a votat ieri.

Mergând mai departe cu raportul, Ervin Molnar a amintit de alegerile europarlamentare din 2019, la care organizația a strâns 9.505 de voturi – „de aproape 5 ori mai multe decât cele obținute la alegerile europarlamentare precedente, din 2007, 2009 sau 2014”, și caracterizate de acesta drept “un scor istoric”.

La alegerile prezidențiale, PNL Târgu Mureș s-a clasat primul între partidele românești, “obținând 17.377 de voturi în primul tur de scrutin, reprezentând 27% din totalul voturilor valabil exprimate, iar în turul al doilea – 42.479 de voturi, reprezentând 73,98%”.

În 2020, la alegerile locale, PNL Târgu Mureș “și-a menținut poziția de cel mai important partid românesc din Târgu Mureș, obținând 9.500 de voturi și 4 consilieri locali”, iar în urma negocierilor, poziția de viceprimar al municipiului Târgu Mureș, pentru Alexandru Gyorgy, și funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, pentru Ovidiu Georgescu.

“La scurt timp au urmat alegerile parlamentare, în urma cărora Partidul Național Liberal și-a păstrat același loc de cel mai important partid românesc, obținând un mandat plin de deputat”, a mai adăugat Molnar.

După ce a mai făcut câteva precizări, Ervin Molnar și-a încheiat oficial mandatul, lucrările ședinței fiind preluate de liderul PNL Mureș, Cristian Chirteș.

De unde am intrat în subiectul principal al alegerilor, prezentarea candidaților și scrutinul propriu-zis.

Cu emoții, despre schimbare

Că profesorului Horațiu Suciu nu îi este la degetul mic sau la butonieră politica am sesizat și din emoțiile care l-au încercat la citirea mesajului său pentru electorii din sală, un moment mai dificil decât o intervenție pe cord la un bebeluș de câteva săptămâni.

Medic, șef al Clinicii de Chirurgie din cadrul Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant, cadru didactic universitar, președinte al Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”, prof. univ. dr. Horațiu Suciu a spus: “MERITOCRAȚIE, COMPETENȚĂ, MUNCĂ ÎN ECHIPĂ, TRANSPARENȚĂ, PROMOVAREA VALORILOR, sunt din păcate principii uitate în activitatea de partid cu care ne-am obișnuit în ultima perioadă.

Când competiția pentru binele PNL trebuie să se axeze, de fapt, pe lupta de idei, de proiecte și programe, lupta este dusă în derizoriu de percepția unora că o competiție pentru o poziție de conducere în PNL este echivalentă cu o trădare!

Este un discurs care nu poate aduce nimic bun în viață noastră, a liberalilor!

Partidul nu este o scenă pentru manifestarea orgoliilor personale, a frustrărilor, a intoleranței, a demonstrațiilor de forță și lipsei de dialog!

Acestea sunt toate ingredientele unei competiții neloiale și a slăbirii forței și coeziunii noastre.

Această forță trebuie să o manifestăm în cadrul competiției politice, împotriva adversarilor noștri politici și nu în interiorul competiției interne!.

Din păcate, nu a fost așa! Au fost două săptămâni în care au fost rostogolite cuvinte mari! Trădare, hoție, combinații, aranjamente, cuvinte care nu trebuie să-și găsească locul în viața unui partid democratic cu o activitate clădită pe principii solide, principii care așa cum spuneam l-au menținut pe scena politică a României timp de 146 de ani!

Exact aceste lucruri și îndepărtarea treptată a conducerii, mai precis a președintelui Ervin Molnar față de principiile liberale sunt cele care m-au ambiționat și determinat să intru în această competiție pentru că știu că pot să aduc o schimbare în bine a direcției și poziției organizației PNL Târgu Mures în marea familie liberală”.

Candidatul la președinția PNL Târgu Mureș a amintit și de alte tare care au slăbit organizația – lipsa de transparență a deciziilor, intoleranță față de cei cu opinii diferite, lipsa de clarviziune în stabilirea strategiilor politice, lipsa totală de influență în cadrul negocierilor cu partenerii de coaliție, slabă influență la nivel național, promovarea mediocrității, îndepărtarea intelectualilor, tinerilor, antreprenorilor, a creatorilor de plus valoare față de procesul de decizie și, mai ales, rezultatele dezastruoase la alegeri, lucruri “care m-au scos din zona mea de confort (spitalul și Universitatea) și m-au adus astăzi, aici în față dumneavoastră”. Potrivit lui Horațiu Suciu, diferit de datele prezentate de contracandidatul său: “la ultimele parlamentare am avut 11,49% și am fost înfrânți de PSD. PSD are trei parlamentari de Mureș, PNL are doi. Inadmisibil! Când suntem la guvernare! Acest lucru singur ar fi fost suficient pentru un pas în lateral sau în spate. În schimb Ervin Molnar spune că este un rezultat istoric. Într-adevăr istoric. În sens negativ. Probabil că folosind aceeași rețetă următorul scor istoric va fi cu o singură cifră și chiar și atunci probabil se vor găși scuze și se va demonstra că este o victorie! Știm cu toții că hârtia suportă orice! Pe hârtie poți transforma o înfrângere în victorie, dar cu toții știm că lucrurile nu stau bine! Nu am mai fost niciodată atât de jos.

Mai dureros însă este modul în care suntem acum percepuți de majoritatea publicului după năzdrăvăniile devenite publice!”

Trecând peste alte momente, nu tocmai elegante din viața PNL Târgu Mureș, ne mai oprim asupra unui aspect, și anume, ca proiect de viitor, liberalul a anunțat că: “voi lupta pentru întărirea organizației cu oameni tineri, educați, competenți, promovarea meritocratiei și a muncii în echipă! Și mai presus de toate TRANSPARENȚĂ! (…) Prin exemplu personal vreau să demonstrez că se poate face un alt fel de politică, în folosul comunității și prin aceasta să combat percepția că politica este un lucru rău, un rău necesar, practicat de oameni răi, ignoranți, ipocriți și cinici”.

Pro domo sua

Acum, dacă eu eram Ervin Molnar, m-aș fi gândit în acel moment dacă să mă retrag sau nu. A ales să continue.

Membru din 2003 în PNL, de profesie inginer, Ervin Molnar, și dacă a avut pregătit un alt discurs, a renunțat să îl mai citească sau să îl susțină, alegând să vorbească liber și chiar așa a spus: vreau să vorbesc.

“Vreau să vorbesc în seara asta în primul rând despre perioada în care am fost președinte al Organizației Municipale. Bineînțeles că nu am fost singur, am fost împreună cu o echipă și, așa cum am spus și în raportul de activitate, am preluat organizația municipală în 2019, când, de fapt, nu exista nimic, am reconstruit-o de la zero, inclusiv cu profesorul Suciu și cu ceilalți candidați de astăzi, majoritatea dintre ei. De mulți dintre ei a trebuit să mă rog, să am mai multe discuții pentru a accepta, într-adevăr Organizația Municipală era la pământ, mulți dintre membrii de la vremea respectivă nu mai voiau să audă de politică, nu mai voiau să audă de Partidul Național Liberal, dar cu pași mărunți am reușit să îi conving și să încropesc o echipă cu care să începem un interimat, iar apoi pe 14 martie 2019 am organizat alegeri și am pornit la drum.

Am auzit în seara asta și în ultimele două săptămâni foarte multe critici la adresa mea, la adresa organizației municipale, dar vreau să vă spun că în acești doi ani, în care am fost președinte nu am auzit niciun fel de critici, nu m-a tras nimeni de mânecă ca să îmi spună: domnule președinte, nu e bine, nu facem bine.

În 2019, împreună cu Cristian Chirteș am găsit o filială abandonată, cred că mulți am uitat asta. Eram în opoziție. Astăzi cu o conducere proastă, cum se spune, PNL este un partid care se află la guvernarea locală, atât a municipiului Târgu Mureș, cât și a județului. Da, într-adevăr, nu am câștigat președinția Consiliului Județean, nu am câștigat Primăria Târgu Mureș, dar nu cred că în sala aceasta este cineva care să nu știe care este structura etnică a județului Mureș și a municipiului Târgu Mureș. Ne îmbătăm cu apă rece dacă noi credem că putem câștiga Primăria Municipiului Târgu Mureș cu etnici maghiari 45% pe actuala lege. Da, trebuie să ne luptăm împreună cu Florin Roman, împreună cu Robert Sighiartău, împreună cu ceilalți deputați și senatori să modificăm această lege electorală, să modificăm Codul Administrativ în așa fel încât să revenim la două tururi de scrutin și într-adevăr aceste visuri să devină realitate”, a punctat Ervin Molnar. A mai amintit de numărul de demnitari pe care îl are PNL, despre care am scris deja mai sus.

La final a întins mâna. La cât de singur a plecat după anunțarea rezultatelor, nu știm dacă i-a strâns-o cineva. Sau în viitor o va face.

“Am convingerea că oricare ar fi rezultatul scrutinului din seara aceasta, oricine ar câștiga aceste alegeri, nu are importanță, începând de mâine să redevenim, așa cum spunea Rareș Bogdan și mi-a plăcut termenul pe care l-a fololosit – monolit, să revenim la acea unitate care exista înaintea declanșării acestor alegeri, pentru că eu simt că imediat ce s-au declanșat alegerile a început o dezbinare, ceea ce nu va face bine organizației, care va distruge această organizație și tot ceea ce am construit în ultimii doi ani se va duce de râpă. Am convingerea că imediat cum se finalizează aceste alegeri, avem maturitatea necesară să dăm uitării toate tertipurile, toate atacurile, eu sunt dispus să dau uitării tot și să redevin partenerul Organizației Municipale a Partidului Național Liberal.

Eu cred că numai așa putem muta această luptă, pe care unii o numesc luptă, în exteriorul partidului și să ne luptăm cu adversarii noștri politici, iar în interior să revenim la obișnuita competiție, să fie doar o competiție internă între doi colegi care au făcut până acum o jumătate de oră parte din echipa Partidului Național Liberal, au tras ambii la căruță în același sens și împreună am reușit să ajungem la un scor foarte bun electoral atât la nivelul județului, cât și al municipiului”, a fost ceea ce am putea numi cântecul său de lebădă.

Votul

A urmat apoi votul celor care aveau cotizațiile plătite și erau membri ai organizației la 31 decembrie 2020.

Primele au votat doamnele care erau cu copiii la vot, ca apoi să se revină la votarea în ordine alfabetică. Un x în fața căsuței aducea un vot fie pentru Horațiu Suciu, fie pentru Ervin Molnar.

Trei ore și ceva mai târziu față de ora 17, aveam câștigătorul. Prof. univ. dr. Horațiu Suciu a primit 135 de voturi, față de 84 ale lui Molnar.

”Vreau să vă mulțumesc foarte mult în primul rând pentru efortul de a fi aici și în al doilea rând pentru că m-ați votat. Vreau să le mulțumesc și celor care nu m-au votat, știu că mulți dintre voi mă prețuiți și la un moment dat suntem puși în fața unei alegeri. Vreau să zic că alegerile acestea sunt ale noastre, ale tuturor, suntem împreună, suntem aceeași familie, nu mă schimb, rămân același om deschis, ușor de abordat, cu care veți putea colabora cu siguranță”, a declarat, la puțin timp după anunțarea rezultatului, prof. univ. dr. Horațiu Suciu.

După felicitări, masa și dansul lipsind de această dată, rând pe rând, rândurile s-au rărit, o parte dintre liberali preferând să se retragă înainte de votul pentru Biroul Politic Local.





Ca mențiuni personale, în sală au fost o serie de primari – de la cel de la Târnăveni, Sorin Megheșan, până la edilii din Ungheni – Victor Prodan, Râciu – Ciprian Belean, Sânger – Alexandru Măgheran și alții, prefectul Mara Togănel care nu doar că a fost lăudată de toți colegii de la nivel central, dar a fost și candidat în echipa Horațiu Suciu, fostul prefect, deputat și președinte de Consiliu Județean – Ciprian Dobre cu soția, notarul public Iuliana Dobre, precum și multe, multe persoane pe care le veți descoperi în galeria foto de pe site, liberali mai vechi și unii noi.

Noi am încălecat pe o șa și v-am spus povestea schimbării promise în PNL. Timpul ne va arăta însă pe ce drum vor merge liberalii târgumureșeni. Și noi, știți doar, avem răbdare.

Ligia VORO