Angajat al ISU Mureș aflat în timpul liber, intervenție pentru salvarea unei vieți

În data de 16 iunie, în jurul orei 16.20, pe raza localității Ernei a avut loc un accident rutier, în apropierea reședinței unui angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) ”Horea” al județului Mureș.

Plutonierul adjutant Demeter Attila, fiind în ziua liberă, era acasă și purta o discuție cu un prieten, moment în care a auzit o bubuitură și strigătele de disperare ale unor cetățeni. Demeter Attila, nu a stat deloc pe gânduri și i-a spus persoanei că dă o fugă până la locul de unde s-a auzit zgomotul, poate cineva are nevoie de ajutor.

“Am ajuns la locul accidentului și am văzut că este vorba despre un autoturism ieșit în afara părții carosabile și intrat într-un cap de pod. În interior se aflau două persoane de sex masculin, una de aproximativ 55 de ani și un tânăr de aproximativ 25 de ani. Imediat am verificat dacă victimele sunt conștiente, cooperante și coerente. În uma discuțiilor purtate cu acestea, persoana din dreapta a dorit să iasă din autoturism, aceasta reușind să se evacueze singură. Lucru care mi-a facilitat accesul pentru a deschide capota mașinii, deoarece ușa din stâga era blocată. De cum am apăsat manșonul de deschidere a capotei, am rugat un trecător să deconecteze bornele bateriei, pentru a împiedica un eventual incendiu, mai ales că erau scurgeri de combustibil din cauza degradării autoturismului. În tot acest timp am rugat un alt trecător să sune la 112 și să îmi țină telefonul să transmit datele exacte și concrete de la eveniment. Victima de la volan era blocată și a suferit o plagă dechisă cu scurgeri masive de sânge la membrul superior drept. Am trecut imediat la aplicarea unui garou improvizat și la pansarea rănii, iar pe un vecin l-am rugat șă îi țină capul victimei nemișcat. După ce m-am asigurat că victima este în stare de bine și că vecinul îi ține capul în poziție corectă, am ieșit din autoturism să verific cealaltă persoană. Tânărului de 25 de ani, i-am aplicat un pansament de fixare la membrul superior drept, deoarece era suspect de fractură. Cum am văzut că acesta era în regulă, m-am întors în autoturism și am rămas cu victima de 55 de ani, până la sosirea forțelor de intervenție cu medic, deoarece aceasta era în stare mai gravă. Un alt vecin, a adus un tensiometru pe care-l avea în dotare și i-am măsurat tensiunea continuu, deoarece acesta a declarat că suferă de hipertensiune arterială. Până la sosirea echipajelor medicale, am comunicat continuu cu victima, pentru a rămâne concentrată. De cum a ajuns echipajul SMURD cu medic, am transmis acestora toate măsurile întreprinse”, a povestit salvatorul.

Mai mult de atât, Demeter Attila a sprijinit în continuare colegii, la extragerea și transportarea victimei în ambulanța SMURD.

”Plutonierul adjutant Demeter Attila, este comandant de echipaj și conducător autospeciale din anul 2006 la Detașamentul de Pompieri Târgul Mureș. Din anul 2018 acesta își execută serviciul pe ambulanța SMURD. Te felicităm Attila pentru tot devotamentul, implicarea și seriozitatea de care dai dovadă. Ne bucurăm că faci parte din echipa noastră. Totodată, mulțumim cetățenilor care l-au sprijinit pe colegul nostru, în acordarea primului ajutor, dar mai mult de atât, au fost părtași la salvarea de vieți”, a transmis Biroul de presă al ISU ”Horea” al județului Mureș.

(Redacția)