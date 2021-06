Acțiune nocturnă a Poliției Mureș. Amenzi și dosare penale întocmite unor șoferi!

Share



Polițiștii rutieri din Mureș au acționat, în noaptea de 20 iunie, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, în special pentru identificarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe și a celor care nu respectă regimul legal de viteză.

”În urma acțiunii, au fost aplicate două contravenții pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Alte 21 de contravenții au fost aplicate pentru depășirea regimului legal de viteză, lipsă RCA, lipsă ITP, precum și alte abateri la regimul rutier. De asemenea, polițiștii au întocmit două dosare penale, unul, pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, iar celălalt, pentru conducere fără permis”, a transmis Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția)