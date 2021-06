O mureșeancă, pe posterul oficial al Miss Fitness Universe 2021!

Share



Mureșeanca Anca Bucur, câștigătoare de șase ori a titlului de Miss Fitness Universe, apare pe posterul oficial al ediției din acest an a prestigioasei competiții internaționale.

”Eu, pe posterul oficial al competiției Fitness Universe din acest an. Nu mă așteptam. Am mai fost, dar nu ma gândeam ca se va întâmpla asta în mai mulți ani. Din 2010 încoace, în luna iunie eram în Miami, pregătită pentru competiția mondială. Și fix acum 10 ani, câștigam primul trofeu Miss Fitness Universe – mi-a amintit chiar Facebook-ul asta. Mi-e dor. Sincer. Dar ce perioadă frumoasă. Ce experiența și ce trăiri. Cum am pornit la drumul acesta, doar cu gândul de a mă bucura de fiecare participare, și cât de departe m-a dus asta. Am dat peste nas la toți cârcotașii, și-am realizat ce nici eu nu credeam că am să reușesc: 6 x Miss Fitness Universe. E multă recunoștință în sufletul meu. Cuvintele care m-au ghidat în viață: CREDINȚA MIȘCĂ MUNȚII DIN LOC!”, a scris, în urmă cu câteva zile, pe pagina sa de Facebook, Anca Bucur.

(Redacția)