Un nou spital regional, dar nu în Mureș

Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat vineri, 18 iunie, la Brasov, cu prilejul semnarii protocolului de colaborare dintre autoritatile locale si ministerul pe care il conduce privind proiectul spitalului regional, ca acesta “are sanse de a fi finantat” prin Programul Operational Sanatate (POS), precizand, totodata, ca alte proiecte in domeniul sanatatii ale Brasovului, cum este cel al noului Spital de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie, sunt incluse pe lista proiectelor care ar urma sa fie finantate prin PNRR, informează www.agerpres.ro.

“Protocolul este, de fapt, baza sanatoasa a unei colaborari intre MS si autoritatile locale. Orice proiect de infrastructura majora are sanse de a fi finantat si de a financiar la termen si functional asa cum ne dorim daca exista colaborare intre toti actorii implicati, autoritatile locale si MS, dar vorbim si de Facultatea de Medicina si Farmacie si de corpul medical.

Toti acesti factori trebuie sa se aseze la masa si sa faca design-ul serviciilor, astfel incat unitatea sanitara care este construita sa raspunda nevoilor care sunt apreciate, in principal, de MS prin strategie, masterplan, dar si in functie de personalul existent in acea zona, dar si posibilitatile locale de spatiu, transport etc, pentru a fi infrastructura functionala”, a declarat ministrul Ioana Mihaila, citată de Agerpres.

In context, Ioana Mihaila a reiterat ideea ca Guvernul a ales sa nu finanteze spitalele regionale prin PNRR pentru ca durata de realizare este destul de lunga si exista riscul sa nu fie finalizate, conform criteriilor impuse de UE, pana in august 2026.

(Redacția)