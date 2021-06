VIDEO: ”Loz câștigător” la alegerile USR-PLUS Târgu Mureș

Share



Adunarea Generală a USR-PLUS Târgu Mureș a decis joi, 17 iunie, noua structură de conducere (parțială) a organizației. Alegerile s-au desfășurat între orele 12.00 – 19.00 în incinta Casei Sindicatelor din Târgu Mureș, iar pentru funcția de președinte al organizației competiția s-a dat între trei doamne: Nicoleta Todoran, Laura Toth și Camelia Tămaș.

Cele trei candidate au desfășurat o campanie proprie în care a primat eleganța, onestitatea și spiritul de echipă, departe de ceea ce se întâmplă în alte formațiuni politice cu ocazia alegerilor interne. Astfel, ”cuțitele” care în mod ”tradițional” sunt ascuțite, și chiar folosite, în ”bucătăria internă” în care se decid funcțiile de la nivelul unor partide politice au fost înlocuite de principiul de a învinge cel mai bun candidat.

Cele mai multe voturi, câte 47 fiecare, au fost obținute de Nicoleta Todoran și Laura Toth, în timp ce Camelia Tămaș a obținut 38 de voturi. Astfel, pentru funcția de președinte al USR-PLUS Târgu Mureș va fi organizat un tur 2 al alegerilor la o dată care va fi stabilită de Biroul Politic Local.

Încredere în puterea cetățenilor

Cu puțin timp înainte de închiderea urnelor, Nicoleta Todoran a mărturisit că s-a înscris în competiția electorală din dorința de a face ceva concret pentru comunitate.

”Practic, îmi doresc și vreau să demonstrăm că noi, cetățenii, putem să conducem orașul. Vreau, de asemenea, să schimbăm practic percepția, viziunea pe care o avem acum asupra mediului politic, să arătăm că de fapt cetățeanul poate să își coordoneze și să își stabilească singur obiectivele, iar mediul politic trebuie să le pună în practică”, a afirmat Nicoleta Todoran.

”Transmit acest mesaj, că nimeni nu poate să pună în practică ceea ce este nevoie pentru fiecare dintre noi să avem o viață de calitate dacă noi nu devenim cetățeni activi și nu ne implicăm în tot ce se întâmplă în această comunitate”, a adăugat Nicoleta Todoran, care a îndeplinit funcția de responsabil de politici publice în fostul Birou Politic Local al PLUS Târgu Mureș.

Luptă pentru o viață curată

Laura Toth este de profesie economist, iar la data desfășurării alegerilor interne îndeplinea funcția de vicepreședinte al Biroului Politic Local al USR-PLUS Târgu Mureș

”Am intrat în acest partid întrucât am regăsit în el toate valorile care există și în mine: apropierea de cetățean, o luptă pentru o viață curată, o viață demnă a noastră, a tuturor, a cetățenilor. Va trebui să punem într-o zi punct la tot ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani și să venim cu un suflu nou. Deja acest proces a început, e adevărat, suntem la început, e adevărat, încă avem foarte mult de lucru, până la următoarele alegeri mai avem încă aproape patru ani și vrem să dovedim că ceea ce am promis în ultima campanie când oamenii ne-au votat în număr mare și și-au pus toată încrederea și nădejdea în noi vom reuși să ducem la îndeplinire”, a declarat Laura Toth, care a mărturisit că demersul său se bazează pe doi piloni importanți: o echipă puternică și o comunicare eficientă.

Dorință pentru schimbare în bine

Camelia Tămaș este economist de profesie și până la data alegerilor a ocupat funcția de președinte al organizației USR-PLUS din ”Orașul Trandafirilor”.

”După fuziunea cu partenerii noștri de alianță, cu PLUS, am devenit mult mai puternici și am devenit mult mai determinați să schimbăm lucrurile în bine în orașul nostru”, a declarat Camelia Tămaș.

”Consider că azi filiala Târgu Mureș a tras un ”loz câștigător” indiferent care dintre noi trei va ieși câștigătoare și implicit indiferent care din ceilalți colegi candidați la funcțiile de conducere vor fi declarați câștigători. Toți suntem oameni determinați să facem lucruri concrete, să facem tot ce ne stă în putere să aducem schimbarea în bine pe care cu toții o dorim în orașul nostru”, a adăugat Camelia Tamaș.

Componența Biroului Politic Local:

Vicepreședinți: Elena Cosmina Ravasz, Laura Toth, Florin Valentin Cotoară, Vasile Marius Băcilă;

Membri: Ovidiu Năsălean, Dan Simionescu, Alin Iancu Simionescu, Marton Zoltan;

Comisia de arbitraj: Adriana Jung;

Comisia de cenzori: Daniela Liliana Palcu.

Alex TOTH