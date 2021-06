VIDEO: Donație pentru câinii fără stăpân din Reghin

Share



Parcul Central din municipiul Reghin a fost vineri, 18 iunie, scena unui moment special dedicat câinilor fără stăpân. Mai exact, a fost destinația finală a acțiunii întreprinse de Buz Sándor, pornit pe jos din Austria împreună cu câinele său Gyango.

Pe drumul care a însumat 1.300 de kilometri, Buz Sándor a adunat donații pentru Asociația pentru Protecția Animalelor „Robin Hood” care vor fi utilizate pentru finanțarea unor campanii de castrare și pentru reparațiile care se vor efectua la Adăpostul pentru animale abandonate „Fiducia” din Reghin. Ajuns la destinație, Buz Sándor, însoțit de președintele Asociaţiei „Robin Hood”, Marion Locker, a predat primarului municipiului Reghin, Márk Endre, CEC-ul cu suma de 39.391,36 lei, adunaţi în cadrul campaniei ”Walking 4 animals”.

„M-am întâlnit în luna august cu Marion Locker, președintele Fundației „Robin Hood”, un om cu suflet mare pentru soarta animalelor fără stăpân, prilej cu care am stabilit să vizitez adăpostul de câini de la Reghin. Acest lucru s-a întâmplat în luna decembrie a anului trecut. Atunci am făcut poze cu câinii de acolo, prilej cu care m-am atașat foarte tare de Gyango. Am decis să-l adopt, să-l iau cu mine în Austria. Am început să ne pregătim pentru această acțiune, pentru acest drum străbătut pe jos către Reghin, care a început în data de 4 aprilie. Am avut parte de multe aventuri pe parcursul drumului, inclusiv ne-am întâlnit cu animale sălbatice, porci mistreți mai exact, întâmplări peste care am trecut cu bine. Pe drum oamenii ne-au întrebat de unde venim, încotro ne îndreptăm, la toți nu le venea să creadă că parcugem acest drum din Austria spre România pe jos. Nu puteau concepe cum un om străbate o distanță atât de mare pentru ajutorarea animalelor. În cele din urmă am reușit să strângem o sumă de bani, care vor fi folosiți în special pentru programul de castrare și pentru reparațiile care se vor efectua la adăpostul „Fiducia” din Reghin. Nu știu ce voi face pe viitor, deocamdată sunt aici, mă bucur de acest moment, de faptul că am terminat cu bine acest demers al meu. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, poate o altă acțiune pe o distanță mult mai mare. Nu știu, voi vedea”, a precizat Buz Sándor.

Márk Endre: „Este ceva deosebit”

La rândul său, primarul Márk Endre s-a declarat încântat de isprava lui Sandor, una demnă de toată lauda, care va ajuta la soarta câinilor din adăpostul „Fiducia”.

„Este o performanţă excepțională. Când au auzit că acest domn vine pe jos din Austria, împreună cu câinele pe care l-a adoptat de la Reghin, pentru a aduna bani pentru adăpostul de la Reghin, m-a atins la suflet. Este ceva deosebit. Ne bucurăm că sunt oameni care pun atâta suflet pentru a ajuta un adăpost și o asociație precum „Robin Hood”. În ce ne privește, avem un protocol de colaborare cu această asociație, încercăm să îi sprijinim, inclusiv adăpostul Fiducia. Cred că prin aceste castrări este singura șansă de a scăpa de câinii vagabonzi. Avem 400 de câini, suntem la limită și aceasta este singura șansă să îi sprijinim pentru castrare. E o sumă frumoasă și nu mă așteptam ca domnul Sandor să adune această sumă. Din discuția avută cu al am înțeles că au fost momente critice în care a spus că abandonează, fiindcă nu i-a fost ușor. A pornit la începutul lunii aprilie și a ajuns la mijlocul lunii iunie, trecând prin condiţii vitrege. A făcut un efort inuman să ajungă la Reghin. Împreună cu suma adunată și cu ajutorul nostru vom face lucruri frumoase”, a declarat Márk Endre.

Reghinenii prezenți în Parcul Central au avut parte și de câțiva căței din cadrul adăpostului pentru animale abandonate ”Fiducia” din Reghin, precum și de prezența ambulanţei pentru animale ce urmează a fi folosită pentru castrarea câinilor fără stăpân. Potrivit președintelui Asociaţiei „Robin Hood” din Austria, donaţiile rezultate vor fi utilizate pentru finanţarea unor campanii importante de castrare și pentru reparaţiile care se vor efectua la adăpostul de câini din Reghin.

Importanța și rolul spiritului civic

De lăudat este și prezența elevilor Liceului Tehnologic „Lucian Blaga”, prilej pentru aceștia să conștientizeze un aspect deloc de neglijat, grija față de animale.

„Spiritul civic din păcate lipsește, nu ne implicăm destul vizavi de ce se întâmplă în jurul nostru. Natura nu mai este ce-a fost, de aceea am putea face mult mai multe, atât pentru animale cât și pentru natură. Mereu subliniez acest aspect, al spiritului civic. Dacă vezi pe cineva că lovește un câine important este să iei atitudine, la fel când vezi pe cineva că aruncă gunoaie, să faci ceva nu doar să asiști pasiv. În special pentru elevi, această acțiune din Parcul Central al municipiului Reghin este foarte binevenită, cumva ei conștientizează că acești câini au nevoie de noi. Natura în general are nevoie de implicare, una directă, nu doar prin vorbe. Comunitatea trebuie să se implice mai mult. Noi tot arătăm cu degetul că sunt câini vagabonzi pe străzi, dar trebuie să facem ceva mai mult, atât pentru aceste animale cât și pentru oraș. Atâta timp cât sunt câini pe stradă, nu e bine nici pentru ei, nu e bine nici pentru populație, și nu e bine nici pentru imaginea orașului”, a precizat Cristina Drescan, profesor de limbi străine în cadrul Liceului Tehnologic „Lucian Blaga”.

Alin ZAHARIE