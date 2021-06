VIDEO: Alegeri nedecise în USR-PLUS Mureș

Share



81 de delegați din 27 de localități mureșene au fost așteptați joi, 24 iunie, să își exprime votul în cadrul alegerilor interne organizate pentru stabilirea noii conduceri a USR-PLUS Mureș.

Pentru funcția de președinte al USR-PLUS Mureș s-au înregistrat trei candidaturi: Irina Sorescu-Vasile (care a obținut 34 de voturi), Ana Lucia Hang (29 de voturi) și Ovidiu Năsălean (15 voturi).

Sorescu-Vasile versus Hang, în turul 2

Întrucât niciun candidat nu a reușit să întrunească 50% plus 1 din voturi, va fi organizat un tur 2 al alegerilor, în data de 29 iunie.

”Am intrat în politică în anul 2019, în luna noiembrie, din dorința de schimbare. Cu toții vedem în jurul nostru că lucrurile nu funcționează, și dacă nu ne implicăm, cel puțin eu am ajuns la concluzia că dacă oamenii care își doresc schimbarea nu se implică avem o problemă. Situația noastră nu este una obișnuită, de ce spun asta, pentru că a avut loc o fuziune. Acum este nevoie de unitate, de omogenizare a valorilor, principiilor, de omogenizarea proiectelor în primul rând, a lucrurilor pe care toți ni le-am dorit în interiorul partidelor din care am făcut parte, respectiv USR și PLUS, și cred că acesta este momentul în care noi putem să facem diverența și să ajungem un adversar politic de temut”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Irina Sorescu-Vasile.

”Niciun candidat nu a îndeplinit condițiile statutare de 50% plus 1, drept urmare vom avea un tur 2, eu și doamna Sorescu. A fost o competiție democratică și firească, avem un Birou Județean sănătos format din 20 de persoane plus un președinte și o echipă de 19 delegați care vom participa la Congresul din toamnă. În data de 29 iunie vom avea turul doi, în care cei 81 de delegați vor decide. Felicitări noului Birou Județean, felicitări delegaților!”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Ana Lucia Hang.

21 de membri în Biroul Județean

Potrivit informațiilor furnizate de către comunicatorii USR-PLUS Mureș pe pagina de Facebook a formațiunii politice, ”Biroul Județean va fi alcătuit din 21 de membri, cu un număr de 5 vicepreședinți și 16 membri”, iar ”mandatul organelor de conducere, al comisiilor de arbitraj și de cenzori a fost votat pentru doi ani.”

Noua componență a Biroului Județean al USR-PLUS Mureș este următoarea: Alexandra Costin, Darius Sava, Adrian Giurgiu, Camelia Tamaș, Andradi Hunor, Jakab Janos, Mihai Morariu, Cristinel Amihailesei, Cosmina Ravasz, Irina Sorescu-Vasile, Adrian Panți, Ioan Bârsan, Vasile Moldovan, Hagymas Alexandru, Zamfir Pop, Ana Lucia Hang, Ovidiu Baciu, Lăcrămioara Pop, Vasile Giurgiu, Dan Dăneasa și Alina Sfârlea.

Alex TOTH