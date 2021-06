Certitudini. Cu Cătălin Drulă & Co pe autostradă

Ultimul tronson al autostrăzii A3 spre Târgu Mureș va fi finalizat până la sfârșitul acestui an a profețit Marius Mitrofan, managerul de proiect al lucrării de infrastructură din partea antreprenorului Strabag. Certitudinea sa a fost preluată și de către ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Cătălin Drulă care, prezent într-un turneu de vizite pe șantierele autostrăzilor de prin Ardeal, a declarat: “E un proiect care a început în teren în iulie anul trecut și se va finaliza anul acesta, este un exemplu de proiect bine pregătit, cu cea mai mare parte a detaliilor de proiect rezolvate înainte de licitație”. Vorbim despre 4,5 km de autostradă și 4,7 km drum de legătură în regim de drum expres.

În ultimii cinci ani am văzut trei miniștri ai Transporturilor, doi dintre ei, de fapt, au fost aceeași persoană pentru că l-am prins atât la primul, cât și în al doilea mandat pe autostrada A3. De fiecare dată, am privit cu scepticism declarațiile, mai ales că, uite, suntem în bunul an 2021, iar lotul Chețani – Câmpia Turzii, pe care îl inauguram din vorbe în 2019, e departe de a fi finalizat, ba mai mult se încurcă și în chestiuni judecătorești.

Cu aceste gânduri în minte, am ajuns și pe cel mai nou șantier din Mureș, după ce GPS-ul ne-a purtat pe un câmp deasupra locului de întâlnire unde erau așteptați ministrul Cătălin Drulă și vicepremierul Dan Barna, punându-ne la încercare abilitățile de coborâre în pantă. Eram undeva la km 0+700 pe lotul Ungheni – Târgu Mureș al A3.

E musai să menționez două aspecte încă. Am apreciat că delegația din București, însoțită de neaoșii noștri – subprefectul Ana Lucia Hang și deputatul USR+ Adrian Giurgiu, nu a întârziat, ceea ce cred că e o premieră, și în al doilea rând că totul a fost eficient, cam jumătate de oră au durat prezentarea proiectului și a stadiului acestuia, precum și declarațiile de presă.

18 luni în explicații

Care este stadiul lucrărilor la acest moment am aflat de laMarius Mitrofan, managerul de proiect din partea constructorului Strabag, așa cum acesta l-a explicat vizitatorilor guvernamentali. Lucrările care au fost demarate în iulie 2020 sunt realizate în procent de aproape 60%.

Marius Mitrofan – dreapta

Concret, este vorba de două tronsoane distincte, 4,5 km de autostradă, urmat de 4,7 km de drum de legătură care face racordarea, descărcarea în strada Gheorghe Doja.

La momentul actual, umpluturile sunt realizate în procent de 85%, iar partea de săpături e aproape completă. Ca lucrări de artă, cea mai mare structură, un pod de trecere peste un pârâu, localizat pe tronsonul de autostradă, are 138 de m lungime, cu patru deschideri.

De asemenea, proiectul pe partea de autostradă presupune execuția unui nod rutier la km 0, din care se vor face ulterior desprinderile spre cele două autostrăzi – continuarea la A3, spre Brașov, și A8, respectiv a unui semi-nod spre DJ151B care asigură descărcarea din autostradă spre Acățari, respectiv urcarea dinspre Cluj-Napoca, coborâre direct spre Acățari, cât și urcarea dinspre Brașov. Prin construcția acestuia din urmă, va fi evitată ieșirea la Aeroport și trecerea prin giratoriul de la Ungheni care e foarte aglomerat, această constatare fiind un eufemism.

Drumul de legătură va avea 2 benzi pe sens, însemnând o platformă de 18,5 m în comparație cu 27 m la sectorul de autostradă, cu separatoare de sens.

Spre deosebire de lucrările la autostradă, la drumul de legătură, la km 0+1, constructorul a identificat foarte multe utillități. “Aici este singura zonă unde mai lucrăm pe partea de terasamente fiindcă am fost obligați să facem o grămadă de mutări, canalizare, conducte de apă, conducte de gaze, cabluri speciale de la STS”, a explicat Marius Mitrofan.

Pe drumul de legătură sunt executate două sensuri giratorii, unul la descărcarea în municipiul Târgu Mureș, la accesul pe strada Gheorghe Doja, și unul la km 0+500, gândit pentru cei care vor să se întoarcă.

“Noi spunem că estimarea realistă de dare în folosință va fi finalul anului, asta însemnând luna decembrie. Cred că vom fi în fază aproape finalizată cu lucrările în cursul lunii noiembrie, dar sunt procedurile de recepție, trebuie să vină compania să își facă verificările, măsurătorile”, a adăugat managerul de proiect.

Valoarea contractului se cifrează la 40 milioane de euro, iar, potrivit lui Marius Mitrofan, constructorul se va încadra în bugetul alocat.

Aprecieri guvernamentale

Avansul lucrărilor pe acest sector de autostradă și pe drumul de legătură au fost apreciate atât de către vicepremier, cât și de ministrul de resort.

“Îi felicit pe contractor, pe cei care realizează această lucrare pentru că într-adevăr se vede seriozitate și cred că acest e cuvântul cel mai important dacă autoritățile sunt serioase și Cătălin Drulă și cei de la Compania Națională au adus acest suflu nou de seriozitate și de responsabilitate, dacă și furnizorii și executanții sunt serioși, începe să se vadă autostrada în România peste tot unde sunt aceste proiectate”, a fost mesajul lui Dan Barna.

Cătălin Drulă a subliniat că: “Astăzi suntem într-un turneu pe marile șantiere de autostrăzi din Transilvania din respect pentru munca oamenilor care muncesc aici, din dorința de a avea un dialog cu ei la fața locului și, până la urmă, și pentru a vedea aceste lucrări pe care, ca reprezentanți politici ai momentului, le gestionăm. (…) E un proiect care a început în teren în iulie anul trecut și se va finaliza anul acesta, este un exemplu de proiect bine pregătit, cu cea mai mare a detaliilor de proiect rezolvate înainte de licitație, cu exproprieri făcute, cu avize de relocare, cu toată partea birocratică rezolvată, cu un constructor care își face treaba foarte bine și vreau să îi felicit”.

Legătura A3 – A 8 prin PNRR

Cătălin Drulă a anunțat că execuția porțiunii lipsă care să facă legătura între cele două autostrăzi – A3 Borș – Brașov – București și Târgu Mureș – Iași – Ungheni va fi finanțată din PNRR, iar documentația va fi întocmită de Search Corporation, proiectantul general pentru sectorul de autostradă pe care ne aflam.

„Vreau să anunț o veste bună pentru continuarea acestei autostrăzi. (…) Suntem, practic, într-un punct din care continuăm spre Moldova, spre Iași, cu A8 și avem vechiul proiect al Autostrăzii Transilvania care se desparte aici. În momentul de față avem în realizare de vreo doi ani studiul de fezabilitate între Târgu Mureș, între intersecția acestor două căi majore și Miercurea Nirajului, și am reușit, săptămâna viitoare să va semna un act adițional, ca aceeași companie să realizeze documentația și pentru sectorul de 3 km care lipsea, pentru că de unde se termină această autostradă până la începutul proiectului de care vorbeam – A8 era o lipsă, rămăsese în aer, până la Acățari aproximativ, va fi prins în același proiect, va fi unul din capetele autostrăzii A8 și este inclus în PNRR. Mai trebuie să obținem acordul de mediu, studiul de fezabilitate este într-o fază foarte avansată, iar la nivelul anului viitor vom scoate la licitație proiectarea și execuția acestui tronson, capătul transilvan al autostrăzii A8, simultan cu capătul dinspre Neamț, din Moldova”, a punctat ministrul.

Lotul Chețani – Câmpia Turzii în meandrele judecătorești

Dacă până aici, declarațiile pot intra în categoria vești bune, nu același lucru se poate spune despre lotul Chețani – Câmpia Turzii, lotul care face legătura cu A10.

“Pe lotul Chețani – Câmpia Turzii, după cum știți, este o firmă în insolvență care nu mai poate duce lucrarea. Din păcate, legea în România oferă o protecție companiilor în insolvență, astfel încât judecătorul sindic se pare că este cel care trebuie să se pronunțe asupra unei cereri de reziliere. Dacă într-un contract normal cu o firmă care nu este într-o situație de insolvență în momentul în care nu își face treaba, poți înainta rezilierea, pentru firmele în insolvență se pronunță judecătorul sindic. Chiar astăzi este termen la instanță pe cererea Companiei de Drumuri de reziliere și, în același timp, este termen pentru falimentul acelei companii, sunt cel puțin patru cereri de faliment pentru acea companie. Oricare dintre cele două spețe ar duce la rezilierea de facto a contractului, dacă o firmă este în faliment, contractul este reziliat de drept, iar dacă judecătorul sindic judecă cu celeritate și se pronunță asupra cererii de reziliere, contractul este reziliat. Se relicitează imediat, documentația este pregătită de Compania de Drumuri și anul viitor cu un nou constructor se reiau lucrările. Sunt lucrări, din câte știu eu, care într-un sezon de lucru plin se pot finaliza. Din păcate, un pic prins într-un clenci juridic care ține de legislație și, probabil, de o speță la care legiuitorul nu s-a gândit, această protecție acordată firmelor în insolvență, probabil, este cu bună intenție pusă în lege, dar iată că acum este speculată în dauna statului român. Sper că puterea judecătorească să înțeleagă importanța acestui proiect și să se pronunțe rapidă asupra sa”, a spus Cătălin Drulă.

De asemenea, ministrul Transporturilor și Infrastructurii a precizat că realizarea autostrăzii între Acățari și Făgăraș nu este în planurile imediate, în următorii cinci-șapte ani, pe Programul Operațional următor. Drulă a susținut că după acea perioadă, probabil va fi continuat.



















Ligia VORO

Articol publicat în ediția print a cotidianului Zi de Zi din 23 iunie.