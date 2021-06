„Gala Teleșcoala”, recunoștință pentru Dascăli

Share



În cadrul unui eveniment intitulat „Gala Teleșcoala” organizat joi, 24 iunie, de către reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Mureș, le-au fost recunoscute meritele (întrucât răsplătite pot fi doar prin rezultatele elevilor) inspectorilor școlari și cadrelor didactice preuniversitare care au luat parte la și s-au implicat în educarea elevilor prin metoda „școlii televizate”.

Gazda Galei a fost Ciprian Alin Belean, primarul comunei Râciu, iar printre personalitățile care au luat cuvântul și au adus laude eforturilor depuse de către profesori în această perioadă tulbure s-au numărat inspectorul școlar general prof. drd. Sabin Gavril Pășcan și inspector școlar general adjunct Illés Ildikó, senator Kovács Irina, secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației Sorin Ion, secretarul de stat pentru învățământul în limbile minorităților naționale Kallós Zoltán, președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc și Horea Șarlea, reprezentant al Consiliului Local Târgu Mureș.

Model de succes

Prof. drd. Sabin Gavril Pășcan a subliniat în discursul său importanța conștientizării faptului că pentru a educa generațiile viitoare, sistemul educațional nu putea fi oprin din pricina pandemiei. Din contră, așa cum s-a întâmplat, toți cei implicați în actul educațional au fost nevoiți să se adapteze unui nou sistem mai mult sau mai puțin familiar. Astfel, „am fost nevoiți să ne adaptăm unor generații dinamice, dar nu în totalitate familiarizate cu o educație digitală, să apelăm la alte resurse creatoare prin care să transmitem achizițiile cognitive, să potențăm gândirea și inteligența elevilor, să translatăm competențele într-un spațiu virtual”, a afirmat inspectorul școlar general.

Mai mult, Sabin Gavril Pășcan a subliniat că modelul de învățare online a fost suplimentat cu succes prin programul „Teleșcoala”.

„Având ca model inițiativa Ministerului Educației, care a promovat în spațiul media ideea unei colaborări cu televiziunile naționale pentru a putea asigura continuitatea procesului educațional și pentru a putea oferi egalitate de șanse tuturor elevilor, Inspectoratul Școlar Județean Mureș a conștientizat importanța unei astfel de acțiuni, valorizând două inițiative notabile ale Ministerului Educației: Proiectul „Teleșcoala” și Programului medial „Școala după școală”. Acestea au adus un aport substanțial la îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare din mediul online”, a completat profesorul aflat în fruntea ISJ Mureș.

Prin televizor, până la stele

Totodată, Sabin Gavril Pășcan a explicat complexul drum parcurs de către profesori în permanentă și strânsă legătură cu reprezentanții canalelor de televiziune care s-au alăturat programului „Teleșcoala”.

„În momentul în care a fost lansat în județul Mureș programul „Teleșcoala”, ne-au motivat încă de la început profesionalismul, dăruirea și pasiunea celor care au văzut în acest program oportunitatea accesului imediat la învățare. Posturile de televiziune TVR3, Televiziunea M9, Ardeal TV au venit în întâmpinarea noastră cu soluții tehnice, cu un program flexibil, oferind posibilitatea ca educația să pătrundă firesc acasă la fiecare elev din județul Mureș. Grila de programe a fost adaptată, orarul a fost conceput astfel încât elevii să beneficieze de accesul direct la informație. Din momentul lansării programului de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș, acesta a însumat mobilizarea exemplară a inspectorilor școlari, a profesorilor de specialitate care au regândit într-o altă paradigmă procesul de predare. Aceștia au înțeles că în condițiile unei evoluții rapide a societății și implicite educației, multe dintre cunoștințele și practicile valabile astăzi vor fi mâine depășite, că trebuie accelerat și modernizat învățământul. Au fost abordate disciplinele care presupuneau pregătirea pentru examenele naționale, Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a și Bacalaureat și în acest sens, inspectorii școlari și profesorii au venit cu idei novatoare, au pus în practică experiența și competența lor, s-au străduit să realizeze un demers didactic atractiv prin resurse didactice și cunoștințe care să faciliteze relația profesor-elev și școala de acasă. Apreciere și recunoștință pentru modul onorant în care și-au împlinit vocația pedagogică într-un context mai puțin obișnuit, dar pe care l-au condus la o finalitate deosebită”, a conchis Sabin Gavril Pășcan.

Profesorii, „oameni de excepție”

Secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației, Sorin Ion, om de legătură directă și nemijlocită cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș a specificat în cuvântarea sa faptul că pandemia și situația excepțională la care a fost supusă omenirea a separat „oamenii excepționali” de cei obișnuiți prin prisma faptului că toate cadrele didactice care s-au implicat în proiectul „Teleșcoala” au făcut-o din proprie inițiativă.

„Anul care a trecut a avut și o parte bună: a separat oamenii excepționali de oamenii normali. Iar dumneavoastră, și nu v-o spun doar pentru că trebuie să auziți de la mine cuvinte frumoase, sunteți oameni excepționali pentru că ați făcut un lucru voluntar, pe lângă lucrurile și așa complicate pe care le aveți de făcut zi de zi”, a spus Sorin Ion.

Programul „Teleșcoala”, „Telesuli” pentru elevii secțiilor sau școlilor cu predare în limba maghiară, este coordonat la nivelul Ministerului Educației de secretarul de stat Kallós Zoltán. Reprezentantul Ministerului a declarat despre „Gala Teleșcoală” că este binevenit, sugerând importanța recunoașterii valorii pe care cei implicați au adus-o sistemului educațional aflat în impas.

„Este un eveniment deosebit pentru organizarea căruia felicit toată echipa, în frunte cu inspectorul școlar general. Ne-am strâns aici să premiem oameni care iubesc sistemul de învățământ, care iubesc copiii. Acești oameni sunt profesorii”, a specificat Kallós Zoltán.

Adaptarea înseamnă viață

Kovács Irina, senator care îmbrățișează totodată și meseria de profesor, a specificat că a fost imperios ca sistemul educațional să se adapteze la cerințele nemiloasei pandemii.

„Am acceptat cu mare drag invitația Inspectoratului Școlar Județean Mureș de a participa la acest eveniment la care celebrăm profesorii așa cum se cuvine. Profesorii noștri merită această festivitate. Pandemia ne-a adus pe toți într-o situație inedită, dramatică de-a dreptul, așa cum omenirea nu a mai văzut în ultimii 100 de ani. La această situație a trebuit să ne adaptăm rapid, atât noi ca sistem, cât și noi ca țară și, de fapt, întreaga omenire a trebuit să se adapteze”, a declarat senatorul Kovács Irina.

Vocație pentru societate

Președintele Consiliului Județean Mureș a declarat că deși instituția pe care o prezidează nu are atribuții importante în ceea ce privește sistemul educațional este deschis la colaborări în acest sens, felicitând totodată cadrele didactice pentru efortul și sacrificiul depus în proiect.

„Chiar dacă Consiliul Județean nu are atribuții extrem de importante în sistemul educațional, aici rolul cel mai important revenind primăriilor, întotdeauan am fost lângă dumneavoastră și vom fi și în momentele cele mai grele, dar și în cele frumoase. Trebuie, totodată, să felicit toți profesorii, toate cadrele didactice care nu au renunțat la vocația pentru care au depus jurământul și în continuare încearcă să facă tot posibilul ca întreaga societate să primească de la ei tot ceea ce este mai frumos”, a transmis Péter Ferenc.

Consilierul local târgumureșean Horea Șarlea a specificat că atât în ceea ce privește Primăria municipiului Târgu Mureș, cât și în ceea ce privește Consiliul Local, au fost luate toate măsurile (financiare) pentru ca educația online și cea „televizată” să se poată desfășura fără probleme.

„Anul acesta școlar a fost unul diferit, un an plin de obstacole și bariere pentru cadrele didactice care au încercat totuși să ajute elevul și din spatele monitorului. Știm că s-au depus eforturi însemnate pentru a putea face față cu brio acestor încercări. Alături de colegii mei consilieri din Consiliul Local Târgu Mureș am înțeles nevoia de finanțare a sistemului educațional din Municipiu. Tocmai de aceea în cadrul bugetului am alocat, credem noi, sume suficiente pentru finanțarea acestuia”, a declarat consilierul local.

Recunoaștere a excelenței

În cadrul „Galei Teleșcoala” a fost recunoscut efortul inspectorilor școlari din cadrul ISJ Mureș care au coordonat activitățile și lecțiile din cadrul proiectului. Astfel, Trofeul Teleșcoala și Diploma de Excelență pentru coordonarea proiectului a fost oferită profesoarei dr. Maria Kozak, inspector școlar la disciplina limba și literatura română, profesorilor Antoniu Berar și Gabriel Cornel Grozav, inspectori școlari la disciplina istorie și științe socio-umane, profesoarei Mihaela Cojocnean, inspector școlar disciplina matematică, profesorului Florin Pop, inspector școlar specialitatea geografie-biologie, profesoarei Kiss Tunde, inspector școlar limba și literatura maghiară maternă, profesoarei Irsai Izabella, inspector școlar specialitatea chimie-fizică și profesorului inspector Szabo Zoltán, inspector școlar specialitatea informatică.

Totodată, de aceleași distincții și lauri s-au bucurat și profesorii care s-au transformat în crainici pentru a aduce în casele tuturor elevilor programe educaționale care au vizat atât disciplinele umaniste, cât și cele reale.

Alex PĂTRAȘCU