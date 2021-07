Best Tech Idea Award pentru o echipă UMFST

Share



O echipă de studenţi ai Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureş a câştigat Best Tech Idea Award, în finala naţională a programului internaţional de antreprenoriat Compania Anului 2021, organizată de ONG-ul Junior Achievement (JA).

În urma câştigării acestui premiu, susţinut de HP România, studenţii UMFST Târgu Mureş vor putea să dezvolte un serviciu inovator în domeniul medical, digital health, care asigură suport şi informaţii pentru cei interesaţi de prevenţie medicală şi de îmbunătăţirea calităţii vieţii.

”Finala Naţională a programului internaţional de antreprenoriat Compania Anului 2021 (…) a adus laolaltă 14 echipe de studenţi din 8 universităţi din România. Studenţii s-au înscris în incubatorul educaţional JA BizzFactory, unde au avut oportunitatea să-şi expună afacerile pilot în diverse domenii, precum: tehnologie, e-commerce, afaceri sociale, industrii creative, educaţie sau agricultură. (…) Anul acesta, HP a sponsorizat Best Tech Idea Award, care a fost acordat unei echipe de studenţi de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş. Aceştia au format echipa iScreen, denumită astfel după serviciul inovator propus în cadrul competiţiei. Premiul câştigat oferă studenţilor posibilitatea de a-şi dezvolta mai departe proiectul de digital health care asigură suport şi informaţii veridice tuturor celor interesaţi de prevenţie medicală şi de îmbunătăţirea calităţii vieţii”, se precizează într-un comunicat de presă al Fundaţiei HP transmis marţi, 29 iunie.

Conform sursei citate, tinerii au fost coordonaţi de profesori şi au beneficiat de consultanţă din partea voluntarilor din mediul de afaceri, pentru a dobândi abilităţi antreprenoriale, iar în cadrul ediţiei de anul acesta a programului internaţional JA de antreprenoriat, 12 voluntari din diferite departamente ale HP Inc. Romania au fost mentori pentru o parte dintre echipele de studenţi.

”Suntem încântaţi că Junior Achievement a lansat un program special HP LIFE pentru tinerii studenţi din România. Credem că tehnologia este foarte importantă pentru societate, iar HP LIFE poate ajuta la eliminarea decalajului digital, construind abilităţi pentru viitor”, a declarat directorul general HP Inc. România, Mugur Pantaia.

Studenţii mureşeni au arătat că acest premiu câştigat este un pas important în dezvoltarea unei afaceri pe piaţa produselor de digital health din România.

”Experienţa în cadrul Incubatorului a fost benefică pentru noi, ca echipă şi viitori antreprenori, dar şi pentru dezvoltarea ideii propriu-zise. În plus, premiul câştigat reprezintă un pas important pentru a confirma că suntem pe drumul cel bun în a ne remarca pe piaţa produselor de digital health de care are nevoie România”, a precizat Echipa iScreen de la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureş.

Potrivit comunicatului, Platforma iScreen are la bază un chestionar simplu pe care utilizatorul îl completează, oferind voluntar un istoric medical de familie (cu informaţii legate de posibile boli cronice, cum ar fi diabetul), dar şi o scurtă evaluare a obiceiurilor personale (cum ar fi dieta zilnică sau programul de activităţi fizice).

”În urma completării acestui chestionar, utilizatorul va putea accesa o listă personalizată de sugestii privind testele de rutină recomandate şi intervalele de timp la care ar trebui făcute. Toate acestea sunt apoi menţionate în dosarul medical al pacientului, oferind profesioniştilor din domeniul medical o perspectivă mai bună asupra stării de sănătate a pacienţilor”, se mai arată în comunicat.

