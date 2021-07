Firma mureșeană Durkopp Adler România are un nou administrator

Share



Radu Văideanu este noul administrator al companiei Durkopp Adler România, importantă investiție germană în județul Mureș, producător de mașini de cusut, piese de schimb, subansamble automate, dar și sisteme de transport. El îl înlocuiește pe fostul administrator Johann Hermann, ajuns la vârsta de pensionare. Cine este și ce își propune noul administrator aflați în interviul realizat cu Radu Văideanu.

Rep.: Care au fost pașii preluării firmei Durkop Adler România?

Preluarea companiei a fost făcută din martie până în aprilie, de la domnul Johann Hermann, cel care a administrat firma Durkopp Adler România până în această primăvară, când s-a pensionat. Într-un interval de aproximativ 3 săptămâni, am reușit să realizăm transferul. Legat de ceea ce am găsit aici, dacă este să compar cu propria experiență, ca și activitate de organizare este puțin sub ceea ce eram eu obișnuit. În schimb, pe zona de tehnologie și investiții am găsit o situație foarte bună. Investițiile din ultimii ani în tehnologie, în partea de echipamente pentru producerea componentelor, și să nu uităm că în mecanica fină e nevoie de foarte mare precizie, au fost făcute eficient și dau rezultate bune.

Legat de ce am făcut în prima perioadă, ar fi de menționat că în primele 3 luni am realizat o analiză a situației actuale, să vedem exact unde ne aflăm. În urma analizei am remarcat că în unele zone sunt discrepanțe în ceea ce privește procedurile aflate pe hârtie și cele din realitate. În consecință am propus un set de măsuri care să remedieze această situație și am definit strategia pentru perioada următoare.

Am pregătit un document destul de amplu, de aproximativ 40 de pagini, l-am trimis către firma mamă din Germania și vom vedea ce se aprobă din ceea ce am propus.

Rep.: Care este nivelul activității? Cum stați cu forța de muncă?

Deși anumite departamente nu lucrează la capacitate maximă, per total putem spune că suntem supra încărcați cu comenzi. De aceea, suntem într-un proces de recrutare și folosim diverse metode pentru a ne mări echipa. În principiu, la acest moment ar mai fi nevoie de aproximativ 40 de oameni pentru a putea acoperi capacitățile necesare. Acum avem 250 de angajați, deci necesarul ar fi undeva spre 300.

Legat de nivelul de comenzi, aș mai spune că suntem acoperiți până aproape de finalul acestui an.

Rep: Ce cifră de afaceri v-ați propus pentru 2021?

Din ceea ce este bugetat la momentul de față, discutăm de o sumă de aproximativ 8 milioane de euro, dar cred vom depăși această valoare, ținând cont de nivelul comenzilor. Pe baza datelor pe care le avem din primele 5 luni ale anului, doar pe partea de producție ar trebui să avem o creștere de 1 milion de euro. Dacă se menține bugetul pe partea de desfacere, ar trebui să creștem cifra de afaceri cu cel puțin un million de euro.

Rep.: Vă rugăm să ne spuneți câteva lucruri despre dvs.

Sunt născut în Brașov. Am terminat acolo liceul, după care m-am mutat în Timișoara, unde am absolvit facultatea, zona Politehnică, specializarea Electrotehnică. În timpul facultății m-am angajat ca asistent șef producție, iar după terminarea studiilor am preluat partea de manager de proiect pe instalații electrice, într-o firmă românească, furnizor de instalații electrice și automatizări. Ulterior am decis să urmez o carieră de management, trecând în domeniul Automotive.

De la șef de secție, la început, acum 15 ani, am ajuns la preluarea diverselor funcții în diverse departamente, la TRW Automotive, în Timișoara, firmă producătoare de volane și airbag-uri. Am făcut inclusiv parte de project management, iar ulterior am lucrat la o firmă de producție mobilier, în Oradea, la Class Furn, ca director de producție. A fost al doilea contact cu mașinile de cusut Durkopp, după cel de la TRW. La zona de tapițerie, din 30 de mașini de cusut, 11 erau mașini Durkopp Adler. Colegele care lucrau în secție ”se băteau” care să lucreze pe mașină Durkopp.

După 2 ani în Oradea, am avut ocazia să preiau un job în Brașov, să revin acasă. Din 2012 până anul trecut am lucrat la aceasta firmă, Vestas Aircoil Romania, producător de schimbătoare de căldură pentru motoare de nave și pentru fabrici producătoare de energie electrică. Aici am fost la început director de producție, apoi am preluat funcția de administrator.

În plan personal, sunt căsătorit și am doi copii, 14, respectiv 12 ani.

Mulțumim și succes!

Florin Marcel Sandor