FOTO: Editura Edu, 15 ani de educație altfel

Echipa Editurii Edu din Târgu Mureș a sărbătorit sâmbătă, 26 iunie, 15 ani de activitate, cu ocazia unui eveniment organizat în incinta Restaurantului ”Cezar” din municipiu. Aniversarea a prilejuit un ideal și mult așteptat moment de socializare pentru componenții echipei Edu, care timp de câteva ore s-au simțit excelent alături de colegi, familii, prieteni și colaboratori.

Jocul, integrat în actul de învățare

Povestea Editurii Edu a început în urmă cu 15 ani, când două cadre didactice, Ciprian Năprădean și Daniela Ștefan, împreună cu o mână de informaticieni coordonați de Tecsi Aron, au fost catalizatorul primelor energii creatoare. În jurul ideii de „educație altfel” au gravitat treptat tot mai mulți dascăli, a căror expertiză s-a dovedit esențială.

”Principala noastră preocupare a fost cum să adaptăm gusturilor elevilor, mijloacele didactice pe care le creăm. Pentru aceasta, am avut în vedere două direcții: una în care să adaptăm inovator metodele interactive de predare conținuturilor din programa școlară, iar alta în care să integrăm jocul și distractivul în actul de învățare. În softurile educaționale și auxiliarele EDU gândim situații de învățare inedite, concepute ca pretext în stabilirea unor interacțiuni dinamice între copil și conținuturile programei școlare. Astfel, motivația intrinsecă guvernează actul învățării”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Ciprian Năprădean, director general al Edu, prima editură din România care a creat jocuri educative 3D și care în decursul celor 15 ani de activitate a oferit copiilor, dascălilor și părinților un portofoliu alcătuit din peste 100 de mijloace moderne de învățare, respectiv softuri educaționale, manuale și auxiliare școlare.

Premii pentru angajați și colaboratori

În paralel cu activitatea de concepție, succesul comercial al Editurii Edu nu a întârziat să apară, rod al implicării trio-ului alcătuit din Aurica Năprădean (responsabilă de partea administrativă), Horațiu Pavel și Bogdan Horga (organizatorii departamentului de vânzări).

”Povestea Editurii Edu se scrie și se rescrie în continuare. În prezent, editura are aproape 50 de angajați și câteva sute de colaboratori, implementând în educația românească tehnologii de ultimă generație, de realitate virtuală și realitate augumentată”, a subliniat Ciprian Năprădean.

Momentul aniversar a fost dublat de Gala anuală a decernării Premiilor Edu, pentru cei mai buni angajați și colaboratori.

”Stimați colegi, vă mulțumesc tuturor, pentru că fiecare dintre voi sunteți o micuță piesă de puzzle în tot jocul acesta numit Edu”, a transmis Ciprian Năprădean colegilor și colaboratorilor Editurii Edu.

