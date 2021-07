Specialitățile „Miro”, soluția ideală pentru segmentul Delivery

Share



În anul 2000 apăreau pe piață preparatele din carne „Miro” produse de către SC Prodimpex Monica SRL din Reghin. Povestea a început într-un mic atelier situat pe strada Viilor din Reghin, continuată apoi într-un punct de lucru modern, autorizat, locul unde se produc în prezent bunătățurile marca „Miro”. După consolidarea pe piața mureșeană grație ofertei de produse tradiționale din carne, brandul Miro a trecut la un nivel superior, orientat spre produsele destinate segmentului Delivery destinat producătorilor de pizza.

„Am început să ne orientăm spre acest domeniu în urmă cu aproximativ cinci ani când am început să dezvoltăm produse pentru segmentul HoReCa, respectiv partea de Delivery. De atunci, în fiecare an ne-am propus să dezvoltăm unul sau chiar mai multe produse destinate acestui segment”, spune Ovidiu Blaga, inginer șef, responsabil cu producția în cadrul SC SC Prodimpex Monica SRL, producătorul preparatelor din carne sub brandul „Miro”.

Primele produse care au deschis seria specialităților „Miro” au fost apreciate de clienți, respectiv de producătorii de pizza, cel mai bun CTC până la urmă, astfel că segmentul dezvoltat de „Miro” s-a dovedit a fi unul pozitiv.

„Am început cu șuncile, produs extrem de cerut pe piață. A fost nevoie de îndeplinirea anumitor condiții pentru ca să putem realiza acest produs. Apoi a urmat cabanosul și un salam clasic. Cu aceste specialități am început practic diversificarea gamei noastre de produse. Au fost bune, iar pizzarii au fost mulțumiți de calitatea acestora. Tocmai din acest motiv, împreună cu ei am dezvoltat alte produse noi”, a declarat Ovidiu Blaga.

Portofoliul de specialități marca „Miro” a continuat să se îmbogățească, cele mai noi pe listă fiind o specialitate de tip Kaizer și salamul picant.

„Am reușit să venim pe piață cu două produse noi specifice, create și realizate cu ajutorul celor implicați în segmentul HoReCa. Specialitatea de tip Kaizer și salamul picant sunt orientate spre această piață. Ele asigură un produs finit foarte aspectuos, foarte bun din punct de vedere nutritiv. În general aceste produse se folosesc pe pizza, dar și pe sandvișuri și alte produse de acest gen. Ele sunt concepute în așa fel încât pe produsul finit să se prezinte foarte bine”, a precizat Ovidiu Blaga.

Caracteristicile salamului picant „Miro”

Salamul produs de „Miro” asigură gustul picant al preparatelor la care este folosit, respectiv pizza, fără a mai fi nevoie de alte ingrediente.

„Este astfel conceput acest salam încât să nu se mai adauge chili sau ardei iuți, el singur poate să asigure necesarul de picant pentru pizza, în condițiile în care vorbim aici de un picant mediu. Materia primă la acest salam este carnea de porc. De precizat este că această carne este una refrigerată și nu congelată. Furnizorii noștri ne aduc această carne, tranșată în ziua în care ea este livrată către noi. Produsul care rezultă, respectiv salamul picant are o perioadă de maturare înainte de tratamentul termic și o a doua perioadă de maturare după tratamentul termic. Întreg procesul tehnologic durează între 7 și 10 zile, în funcție de gradul de afumare și de maturare care se realizează. Salamul picant îl producem la o dimensiune standard de 800 de grame batonul. Pentru cei care doresc, îl feliem la grosimea cerută. Oferim acest serviciu pentru a le ușura munca, pentru a avea eficiență, aspect care contează enorm”, a arătat Ovidiu Blaga. Față de un salam normal, procesul tehnologic diferă când vine vorba de un salam picant. „Este perioada de maturare a pastei care la produsele normale nu se face, ea fiind de minim 24 de ore la salamul picant, putând ajunge chiar și la două zile, depinde de situație. Tratamentul termic este, de asemenea, diferit. Se realizează o afumare îndelungată, dublă sau chiar triplă față de un salam normal tocmai pentru a da gustul și aromele plăcute pe produsul finit, adică pe pizza”, a afirmat reprezentantul SC Prodimpex Monica SRL.

Șunca de tip Kaizer

Al doilea produs nou intrat în portofoliul „Miro” este șunca de tip Kaizer, concepută tocmai pentru a ușura munca pizzerilor, astfel încât să nu apară diferențe la partea de coacere a pizzei

„Este un produs la care pot spune că am lucrat foarte mult, obținut tot din carne de porc. Este o specialitate de tip Kaizer deoarece are în componență o parte mai grasă și o parte mai cărnoasă. Acest produs vine în sprijinul celor care produc pizza. Spun astea deoarece apăreau tot felul de probleme, o parte arsă, o parte necoaptă, fapt pentru care acest produs de tip Kaizer asigură o coacere uniformă la pizza. Ce este foarte important, grăsimea din conținutul acestui produs este prefiartă, astfel încât la coacere nu se mai topește pe pizza, nu devine uleioasă, ceea ce reprezintă un mare avantaj. Astfel pizza ajunge la client în mod corespunzător, nu cu pete de grăsime. Astfel s-a rezolvat atât o problemă tehnică, cât și o problemă de gust, aspect extrem de important în tot procesul de producție al unei pizza”, a subliniat Ovidiu Blaga.

Cât timp durează pregătirea lansării unui produs nou?

„Din momentul în care îl concepi, de când începi să te gândești la el și până să-l scoți pe piață și poți spune că-l vinzi, e nevoie de minim un an, cu toate testele aferente. Aici intră și testele de durată, să vezi într-o lună ce se întâmplă, să vezi ce e bine, ce trebuie schimbat. De la A la Z, durata de concepere și realizare a unui produs nou este de un an”, a afirmat Ovidiu Blaga.

Rezistența pe piață

Nu puteam ocoli subiectul pandemiei COVID-19, care a zdruncinat serios multe din business-urile locale. Din câte se pare, specialitățile au fost cele care au păstrat la suprafață activitatea SC Prodimpex Monica SRL, după cum precizează Ovidiu Blaga.

„Faptul că ne-am axat pe acest sistem HoReCa Delivery, nu am fost foarte afectați. Am avut unele perioade de scădere dar având produsele bune, clienții noștri s-au cam menținut pe piață. Am avut clienți care chiar și-au crescut vânzările, implicit și la noi au crescut, având în vedere că este legat tot acest lanț, producător-vânzător-client. Aria noastră de acoperire este județul Mureș dar ne-am extins și în Bistrița-Năsăud, Cluj și Brașov. Încercăm să acoperim aceste zone cât mai bine după care vom vedea dacă vom explora și alte zone. Deocamdată ne axăm pe cele patru județe. Pe lângă aceste specialități, mergem în continuare cu produsele noastre clasice marca „Miro”. Ele au drumul lor, nu am renunțat la niciun produs. Aici pot spune că pandemia și-a făcut simțită prezența, prin scăderea vânzărilor. Nu avem ce face, astea sunt vremurile, noi nu le-am scăzut calitatea, mergem în continuare pe linia pe care am pornit. Suntem optimiști că totul va fi bine și vânzările vor crește din nou”, a menționat Ovidiu Blaga.

Povestea specialităților „Miro” va continua, la orizont se întrevăd alte noi produse, provocare care o lansează încă de pe acum cei din spatele brandului „Miro”.

„Deja se lucrează la alte două noi produse care vor fi anunțate public la momentul respectiv, când acestea vor prinde contur, ele find momentan în stadiul de testare”, a conchis Ovidiu Blaga.

