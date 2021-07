Familia Liceului Silvic Gurghiu, mai bogată cu un simpatic membru

Share



În cursul zilei de azi, barza a (re)venit la Gurghiu. Vinovatul principal este Alice. Who the F… is Alice, se vor întreba unii ? Ca să lămurim misterul, Alice este numele femelei ponei din cadrul Liceului Silvic Gurghiu care azi, 2 iulie 2021 a adus pe lume o minunăție de pui.

„Femela în vârstă de patru ani se află la cea de a doua fătare. Familia este compusă dintr-un armăsar și o femelă la care se adaugă acest pui venit pe lume în cursul acestei dimineți. Încă nu ne-am gândit la vreun nume care să-l punem noului membru, așteptăm sugestii”, ne-a declarat ing. Marcel Mîndru, directorul Liceului Silvic Gurghiu.

Anul 2021 a fost unul fertil pentru vietățile din cadrul Liceului Silvic Gurghiu. După cei cinci boboci de lebădă care au venit pe lume în urmă cu o lună, iată că și familia de ponei s-a mărit cu un nou membru.

„Din câte se pare Dumnezeu a fost darnic cu noi. Am fost fost oameni buni de am fost răsplătiți cu urmași, atât la familia de lebede cât și la cea de ponei. Deocamdată puiul e destul de firav, așteptăm să prindă un pic de putere, încheieturile de la gleznă sunt moi, puiul cu greu stă pe ele fapt pentru care nevoie de cel puțin o săptămână până să poată să zburde”, a precizat directorul Liceului Silvic Gurghiu.

Alin ZAHARIE